"Aunque no se sufra una patología, a partir de los 60 años no hay que bañarse solo en el mar»

El doctor Enrique Cordero suma en Emergencias una experiencia de 26 años.

¿En qué consiste su trabajo?

En atender las situaciones de asistencia sanitaria que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) considera que requiere la intervención de un equipo SAMU. No siempre son situaciones de parada cardiorrespiratoria, de pacientes inconscientes. Participamos en suicidios activos, intentos de suicidio, riesgo social y no siempre en situaciones de vida o muerte. Pero a lo mejor el servicio se puede beneficiar de que acuda un médico por la visión amplia del sistema que tiene este profesional para encauzar mejor la gestión y la toma de decisiones que requiere esa situación.

¿Cómo está yendo el verano en las playas de la provincia?

Me resultan llamativo que haya ahogados la verdad. Desde el 1 de mayo hasta el día de ayer, hay 29 personas fallecidas (la cifra es superior a la de la Federación de Salvamento porque incluye también los decesos en el agua que tienen que ver con motivos de salud) y otras 34 personas que también sufrieron ahogamiento, aunque con un desenlace no mortal. Me parecen muchas, porque la mayoría de las veces los ahogamientos son evitables y no tendría que producirse prácticamente ninguno.

Negligencias

¿Por qué se producen? ¿Suelen ser negligencias?

Yo no diría tanto que son negligencias por el lugar que se escoge. En la mayoría de las ocasiones son hombres mayores de 60 años que tienen patologías de base que les puede llevar a sufrir un desvanecimiento, un síncope, un agotamiento y, al estar bañándose solos, que es ahí donde yo me centraría, son detectados demasiado tarde para proceder a su rescate. De manera que lo que podría ser un mareo, una pérdida de conocimiento o una caída inconsciente debajo del agua, si hay alguna persona al lado puede activar los servicios de salvamento. Lógicamente no es lo mismo que si no se baña acompañado y alguien detecta la situación minutos después. Entonces el resultado es muy diferente. No es tanto el hecho de que la persona cometa una negligencia como más bien un descuido. Bájese usted acompañado y sobre todo a partir de determinada edad con más ahínco, que simplemente adentrarse en el mar, y luego se le echa en falta y se le ve en un momento determinado flotando o pidiendo ayuda. Entonces ya es tarde.

Bandera roja

¿Y bañarse con bandera roja?

No suele ser lo principal sobre todo porque la intervención de los servicios de playa es siempre muy positiva y en cuanto hay una situación de riesgo son los primeros que están animando a la gente a que no se metan y que no se expongan. Es lo contrario, es con el mar tranquilo, pero con descuidos de la gente por no tomar esas precauciones, cuando se producen las situaciones.

¿Cuántos ahogados son personas que sufren un problema de salud en el agua y no pueden salir?

La cantidad de personas mayores que se exponen a estas situaciones y que acaban sufriendo esos ahogamientos supera el 60%. A partir de cierta edad hay que bañarse acompañado siempre, insisto. Los 60 años es una edad clave incluso aunque no se padezca una patología identificada. No hay que cometer nunca ese descuido de bañarse uno solo. Nadie asumimos que vamos cumpliendo años y que lo que hacíamos con 20 años ya va costando más con el tiempo, y van apareciendo alteraciones del ritmo cardíaco o neurológicas que pueden llevar a un síncope. El riesgo no es bañarse pero, si te ocurre en el mar, al caer al suelo la cabeza queda dentro del agua. No es como sufrir un mareo en el sofá de casa.

Cómo actuar

¿Cómo debe actuar el bañista testigo de un ahogamiento?

La primera recomendación, si se tiene disponible un teléfono, es llamar al 112, luego estamos a tiempo de disminuir el nivel de la alarma si al final no es nada. Eso es mucho más sencillo que esperar a tener una confirmación definitiva de la situación y haber empleado en ello una serie de minutos clave para poder llegar cuanto antes y prestarle ese auxilio a la persona afectada. Si tenemos socorristas a la vista, alertarles. Después es clave valorar los riesgos de poder acceder al salvamento por cuenta de un particular porque no son pocos los que por intentar tirarse a por un bañista se ha acabado salvando este y al final ellos han perdido su vida.

¿Por qué es tan importante llamar al 112?

En el momento en que se establece la llamada se está facilitando el lugar donde se encuentra la persona o la situación que está sucediendo, es una llamada en la que se recibe información de cómo actuar. Sirve para solicitar ayuda y para recibir indicaciones de cómo proceder porque los compañeros del CICU tienen preparación para hacer una RCP guiada, o si la persona necesita ventilaciones de rescate, compresiones torácicas, ponerle en posición lateral de seguridad o abrigarla hasta que llegue la ayuda.

