La provincia de Alicante registra en tres meses más ahogados que en todo 2023

Dieciocho personas han muerto ahogadas en la provincia de Alicante desde mayo a julio, más que en todo 2023 (el balance total del ejercicio fue de 17), según datos de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Son víctimas en espacios acuáticos, desde pantanos a piscinas y en el mar, pero en el caso de la provincia la mayoría se registran en este último medio.

A la hora de exponer las causas, expertos de la federación apuntan al aumento de la ocupación del litoral con el mismo servicio de socorrismo, y reclaman a las administraciones un refuerzo de los recursos humanos y materiales, con un incremento de la vigilancia, prolongación de los horarios del personal de salvamento durante el verano, empezando antes la jornada y alargándola por la tarde ante el aumento de las muertes por ahogamientos en espacios vigilados fuera de los horarios en que está establecido.

Más meses de buen tiempo

Así como dotar de vigilancia más allá de la temporada estival en un territorio con cada vez más meses de buen tiempo y más personas que se bañan en el mar en primavera, otoño e incluso invierno, introduciendo una cobertura mínima en zonas acotadas, dotándolas de una torre de vigilancia y un equipo de salvamento para garantizar que quienes accedan al baño lo hagan con seguridad.

La primera quincena de junio fue negra en las playas alicantinas, con doce víctimas cuando el servicio de socorrismo continuo aún no estaba activado. En julio sí lo está pese a lo cual la semana pasada se ahogó un matrimonio en Guardamar y el domingo dos personas más, una en las playas de El Campello y otra en Pilar de la Horadada. Además, una mujer de 80 años falleció el lunes mientras se bañaba en una playa de Torrevieja sin servicio de socorrismo.

Dos hombres mueren ahogados al auxiliar a dos bañistas en apuros en Guardamar del Segura / Matías Segarra

Espacios acuáticos

Según la Federación de Salvamento, entre mayo y julio de 2023 los ahogamientos en espacios acuáticos de la provincia fueron 11, por lo que este año son 7 más. Por regiones, la Comunidad Valenciana este año es la tercera con más víctimas mortales tras Andalucía y Galicia. En 2023 fue la cuarta con 46 ahogamientos entre las tres provincias: este año en tres meses van ya 36.

Esta entidad recoge los datos de ahogamientos no intencionales y deja fuera los suicidios, las víctimas de pateras o de una patología. De ahí que no coincidan al 100 % con los que maneja el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad, según el cual desde el 1 de mayo han fallecido en espacios acuáticos de la provincia 29 personas. Además estabilizaron a otras 34 con síntomas de ahogamiento.

Alberto García Sanz, director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo, apunta que «el incremento de la afluencia turística a los entornos naturales supone un mayor riesgo de muertes por ahogamiento». Según García, más que en zonas no vigiladas la gente se baña cuando aún no hay vigilancia. «En la mayoría de las playas de las zonas de Alicante suele haber socorristas pero no están desde las 8 de la mañana hasta las doce de la noche sino que tienen un horario».

«En la mayoría de las playas de las zonas de Alicante suele haber socorristas pero no están desde las 8 de la mañana hasta las doce de la noche sino que tienen un horario» Alberto García Sanz — Director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo

Primera línea

Así, ante la alta ocupación de los arenales de la costa alicantina en verano, para tener un espacio en primera línea, señala que cada vez son más los que adelantan su llegada a la playa a las 7 o las 8 de la mañana. «Estas personas se bañan antes de que llegue el servicio de salvamento y desconocen si hay bandera roja, amarilla o verde; ni si hay corrientes. Se meten en el mar y existe el riesgo de que una corriente de retorno nos lleve hacia el interior del mar y que no puedan vernos ni auxiliarnos».

Emergencias Sanitarias estabiliza a 34 bañistas con síntomas de ahogamiento

Este representante apunta que es un acto de negligente de bañistas a menudo de origen internacional, «y si bien es cierto que la economía española en buena parte se nutre de ese turismo tendremos que poner las medidas para que esto no ocurra. Sin embargo, no se está incrementando proporcionalmente la seguridad en el medio acuático ni los recursos que debería haber en esos entornos».

Así, denuncia que no se tiene en cuenta el ingente número de turistas que nos visitan, ni que cada vez hace más calor y que los veranos son más largos; por contra se mantienen los mismos horarios y jornadas del servicio de salvamento ceñidos además al periodo estival sin tener en cuenta ni el alargamiento de la temporada de calor ni de los horarios en que los bañistas acceden al medio acuático, «y más en la zona de Levante donde prácticamente durante todo el año se accede a ese entorno natural».

400 ahogados al año

En su opinión, «todo esto hace que el número de ahogados aumente» con un panorama más grave en las playas ya que en piscinas y parques acuáticos hay límite de aforo y horarios de entrada y salida. «En una playa no hay aforo. En una playa de 5 kilómetros, por ejemplo, si hay 10 socorristas, son para 1.000 bañistas, 4.000 ó para 5.000. El municipio establece la seguridad en función de los metros de playa para tener un servicio de vigilancia, una ambulancia o un médico. Si ese año acuden 3.000 personas en lugar de 1.000 no se incrementa. A más afluencia más riesgo y si los recursos materiales y humanos para vigilar son los mismos, la posibilidad de que haya accidentes es mayor».

"A más afluencia más riesgo y si los recursos materiales y humanos para vigilar son los mismos, la posibilidad de que haya accidentes es mayor» Alberto García Sanz — Director de la Escuela Española de Salvamento y Socorrismo,

La Federación de Salvamento insta a reforzar las plantillas, la seguridad y la cobertura; y echa de menos más campañas de sensibilización pese a que todos los años en España hay más de 400 ahogados, cifra que va a más, «con caso omiso de las administraciones local, provincial, autonómica y estatal».

De ahí que apunten a una cuestión económica: «si hay un accidente de tráfico detrás hay una aseguradora, y eso mueve mucho dinero pero cuando hablamos de muertes por ahogamiento paga la familia del usuario».

Campaña de Sanidad

La Conselleria de Sanidad ha elaborado este verano una campaña preventiva. El conseller Marciano Gómez destaca la importancia de «vigilar siempre a los menores y, en el caso de los adultos, bañarse en compañía para que, en caso de accidente, se pueda actuar y avisar con rapidez a Emergencias».

Asimismo, recuerda que un descuido de 40 segundos es suficiente para que se produzca un ahogamiento.

Suscríbete para seguir leyendo