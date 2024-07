Menos tráfico rodado y mantener el Puente Rojo: las propuestas firmes de los alicantinos al Parque Central

Un parque continuo sin interrupciones de tráfico rodado y la preservación del emblemático Puente Rojo. La consulta pública sobre el futuro del Parque Central de Alicante cierra su plazo público de presentación de propuestas y pone de manifiesto una serie de demandas claras por parte de los vecinos. Este proyecto ambicioso, que convertirá el sector OI/2 del Plan General en un gran espacio verde, abarca 468.925 metros cuadrados y contará con 1.433 viviendas, de las cuales el 30% serán de protección pública, y en él las entidades vecinales han contado con una participación muy activa hasta el último momento.

Entre las sugerencias más destacadas está la necesidad de evitar la construcción de viales para vehículos dentro del parque, proponiendo en su lugar un diseño que priorice caminos peatonales y carriles bici. Además, se ha insistido en la preservación del Puente Rojo, que muchos consideran un símbolo importante para la comunidad, y en asegurar que la estación intermodal no fragmenté el espacio verde. Los vecinos también han solicitado que el parque integre espacios para actividades deportivas y culturales sin sobrecargar el área con comercios que podrían restarle su carácter recreativo.

Vicente Alcaraz, presidente de la Asociación Vecindario por un Parque Central, expresó que para su entidad es "absolutamente fundamental que el desarrollo del parque se realice de manera independiente a la construcción de las viviendas. No podemos permitir que el parque quede supeditado a la venta de estas viviendas, especialmente si esto resulta en un proyecto fallido. Necesitamos un parque que sea lo suficientemente grande, con amplias zonas verdes y que no se interrumpa por tráfico rodado; en su lugar, deben permitirse únicamente caminos peatonales y carriles bici”. Alcaraz también expresó su preocupación por la posible eliminación del Puente Rojo: "Soterrar el puente sería una inversión millonaria que no serviría para nada. Con este proyecto al estar soterrada las vías del tren, existen multitud de problemas técnicos y económicos para eliminar el puente sí se quiere evitar la ruptura de la continuidad del parque, así como los problemas que podría generar en la ciudad el corte de la Gran Vía".

Precisamente, Isabel Molina, presidenta de la Plataforma Renfe, destacó la importancia de mantener el Puente Rojo y evitar la interrupción del tráfico en el parque. “Es esencial que el tráfico no atraviese el parque y que se mantengan los accesos sin causar fragmentaciones en el área verde. Nuestra propuesta es que se incluya la construcción de centros sociales y deportivos dentro del parque para asegurar que sea un lugar útil para todos los vecinos”. Molina también mencionó que, en su opinión, “la estación intermodal debería ubicarse en la Vía Parque. Esta reubicación permitiría evitar problemas adicionales y costes elevados que resultarían de mantener la estación en su ubicación actual, lo cual podría impactar negativamente en la funcionalidad del parque”.

Desvincular el desarrollo de la zona verde de la construcción de viviendas centra las reclamaciones de Ernest Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Benalúa, subrayó la necesidad de un parque lineal y no dividido por las viviendas: “Nos gustaría que el parque se desarrollara de manera continua, sin ser dividido en parcelas debido a la construcción de viviendas. Esto garantizaría que el parque funcione como un verdadero espacio verde integrado y no como una serie de áreas fragmentadas”. Gil también expresó que la ubicación de la estación intermodal debería reconsiderarse: “Sería ideal situar la estación más allá del Puente Rojo. De esta forma, el parque no perdería su cohesión y funcionalidad, evitando que se convierta en un espacio desarticulado”.

Como él, Jose Barreto, miembro de la Asociación de Vecinos de Princesa Mercedes, hizo hincapié en la necesidad de limitar la edificación: “La construcción de viviendas en el área del parque debe ser mínima y concentrada en puntos específicos para no afectar el entorno del parque e igual sería interesante llevarlas a barrios como Ciudad de Asís que necesitan una mayor regeneración. Además, un mejor diseño del puente facilitaría la conexión entre los barrios y mejoraría la accesibilidad”. Barreto añadió que “un diseño que reduzca la saturación del parque con tráfico y que permita una conexión fluida entre barrios sería ideal para promover una comunidad más cohesionada”.

"Queremos que el parque sea una extensión natural que esté completamente libre de tráfico rodado", afirmó Encarni Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Blas, quien pidió que el parque sea una verdadera zona verde con accesibilidad adecuada: “Además, debe incluir instalaciones para todos los ciudadanos, como juegos para niños y áreas accesibles para personas con discapacidad. Aunque no estamos en contra de la eliminación del Puente Rojo, sí creemos que es crucial mantener una accesibilidad adecuada para todos los usuarios del parque”.

Por su parte, Lola Ten, presidenta de la Asociación de Vecinos La Voz de la Florida, resaltó la necesidad de equilibrar la construcción de viviendas con la creación de un espacio verde de calidad. “El parque debe ser la prioridad, con dotaciones adecuadas para la comunidad. Aunque la construcción de viviendas es necesaria, estas deben ser limitadas y situadas de manera que no interfieran con el carácter y la funcionalidad del parque. Es vital que el espacio verde cuente con áreas deportivas y culturales que beneficien a todos los residentes, en lugar de sobrecargarlo con actividades comerciales”, destacó Ten.