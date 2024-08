Los trabajadores del CAI inician las protestas: "Begoña León nos lleva a la exclusión"

Casi un centenar de personas se han concentrado frente a la sede de la concejalía de Bienestar Social en el centro de Alicante con un solo objetivo: salvar Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar (CAI). Con pancartas en las que se podía leer "el pliego de la vergüenza" y cánticos como "Begoña León nos lleva a la exclusión", "este Ayuntamiento recorta a los sintecho" o "no subrogar es ilegal", los trabajadores del centro se han concentrado en la avenida de la Constitución contra de los cambios en las condiciones de los empleados del centro que introduce el nuevo Pliego de Condiciones del Ayuntamiento en el que aseguran que no se contempla la subrogación del personal y que se eliminan servicios esenciales como la enfermería, el mantenimiento o la cocina, lo que afectaría directamente a la atención que se brinda a las personas sin hogar en la ciudad.

Entre los manifestantes se encontraban los trabajadores del centro quienes en sus propias palabras han relatado la situación "injusta" en la que les deja este cambio de condiciones tanto a ellos como a las personas sin hogar a las que atienden diariamente. La directora de CAI y trabajadora social, Suni Sánchez, afirmó que esta nueva contrata "no es un servicio de nueva creación como nos quieren hacer ver, sino que utilizan el lenguaje para bajar la calidad de las prestaciones" y señaló que "no van a parar", ya que entiende que esas medidas "vulneran nuestros derechos y vamos a pelear por ellos y por los de las personas sin hogar".

Precisamente, uno de los servicios que se va a ver mermado es el de la cocina, en el que trabaja desde hace 22 años Esther Ayela como ayuda de cocina. "Va a perderse todo por lo que hemos trabajado si sustituyen la cocina por un catering", relató Ayela, quien destacó como una de las prioridades de su empleo: "El trato cercano que hay cuando eres tu quien reparte la comida o la posibilidad de hacer menús adaptados para las personas que vienen con algún problema, personalmente es un golpe muy grande para mí, ha sido terrible".

Otra de las prestaciones que dejarán de ofrecerse con la nueva contrata es la de ropero, donde Sisi Coloma lleva 14 años "acompañando" a los usuarios. "Estamos en la lucha, intentando conseguir las mejores condiciones para todos y que los usuarios no pierdan un servicio que es tan importante para ellos, donde pueden coger su muda limpia antes de ducharse, son cuestiones esenciales para ellos", relató Coloma.

Como ella, Lola Aracil, subdirectora del CAI, destaca que para estos usuarios la pérdida de la enfermería es uno de los golpes más duros. "Se habla mucho de la enfermera en relación a la salud mental de los usuarios, pero su trabajo con ellos va mucho más allá. En el CAI hay personas que llegan con patologías que van desde una picadura leve a una diabetes no curada, y en la enfermería se les hace un seguimiento diario y se valora si es necesario su traslado al hospital, es un servicio esencial", aseguró Aracil.

Entre todas las personas que se encontraban en la protesta también se encontraban aquellos que a día de hoy son usuarios del CAI. Felix Conejo, es uno de los usuarios que actualmente se encuentra en el programa de reinserción de larga estacia, uno de los que va a desaparecer con la nueva contrata: "Este servicio es fundamental para la gente que estamos en calle, nos quitan la oportunidad de volver la vida normal. Ahora mismo yo estoy en búsqueda de empleo, un punto al que no podría haber llegado sin la ayuda que me ha prestado el CAI. Cuando estás en la calle no puedes lavar la ropa, ducharte o ir al médico, puede que su ausencia no se note a corto plazo, pero en el futuro toda la ciudad lo va a notar mucho", apuntó Conejo.

