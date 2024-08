Un turismo sostenible que alargue la temporada todo el año une a vecinos y hosteleros en Tabarca

Poner en marcha un transporte público entre Tabarca y península todo el año, desestacionalizar el turismo y fomentar las actividades culturales en la isla. Estas son algunas de las peticiones más repetidas entre las asociaciones de vecinos y de hosteleros que tienen presencia en la isla de Tabarca. El objetivo es claro, lograr que la isla no sea solo un reclamo turístico de "sol y playa" en el que los turistas llegan, pasan el día, y se van. Si no convertir este espacio único en la Comunidad Valenciana en un entorno que cuente con una calidad turística que se pueda disfrutar los 365 días del año.

La Asociación de Vecinos de Tabarca, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) y la Asociación Tabarca Cultural, serán las encargadas de presentar estas y otras propuestas ante la comisión de Tabarca del Ayuntamiento de Alicante, que celebrará su primera reunión de trabajo el próximo 9 de septiembre, y a la que los grupos políticos que componen la corporación municipal ya presentaron sus propuestas cuya fecha límite fue el 31 de julio. Ahora, estas iniciativas serán estudiadas por el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente Manuel Villar, quien será el encargado de llevar una propuesta formal a la primera sesión de trabajo de la comisión.

Mientras, el verano continúa su curso en la isla, y algunas de las necesidades de vecinos y hosteleros siguen incrementándose conforme pasa el verano. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca, Carmen Martín, resaltó la importancia que la isla cuente con un Plan Especial que llevan años reclamando. "Llevamos años esperándolo, es un plan que debería incluir todo lo necesario en cuanto a movilidad, actividades o infraestructuras. Pero seguimos esperando. Además, creemos que deberíamos empezar a hablar de la insularidad nos ahorraría muchos problemas y nos daría derechos, igual que en Formentera o La Graciosa. Si mejoras la calidad de vida en la isla, el censo subiría y la gente querría vivir aquí", afirmó Martín.

Uno de los temas más urgentes para los vecinos es el transporte, pero también la recogida de residuos. "Nos hemos quedado dos veces sin servicio de transporte, y la Conselleria debe tomar una solución porque tenemos derecho a la movilidad. Además, lo único que queremos es que se pueda vivir como en cualquier barrio de Alicante, no tenemos comunicaciones ni infraestructuras adecuadas. Este año propusimos recoger la basura puerta a puerta y han empezado con los restaurantes. Pero aún falta mucho, todo el mundo presume de la isla, pero luego les cuesta mucho actuar aquí", señaló la presidenta de la Asociación de Vecinos de Tabarca.

La inquietud por tener una isla adecuada que pueda acoger visitantes durante todo el año es una de las cuestiones más relevantes para los hosteleros, a quienes les gustaría mantener los locales abiertos durante todo el año para mantener la vida y la actividad laboral en la isla igual que se hace en la ciudad. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), María del Mar Valera, señaló el potencial turístico desaprovechado de Tabarca de la que aseguró que "tiene un potencial increíble, pero no lo vemos. Si consiguiéramos que viniera gente durante todo el año podríamos dar trabajo a nuestros empleados todos los meses, nos ahorraríamos los problemas de la temporalidad para encontrar personal y podríamos mantener la actividad todo el año. Le daría mucho valor a la isla y más gente se plantearía vivir en ella".

Valera hizo hincapié en la problemática del comportamiento incívico de algunos visitantes. "Cada vez hay mas visitantes que vienen a pasar el día y que se comportan de manera que no es cívica. Habría que vigilarlo porque cuando se van parece que ha pasado una hecatombe" explicó la presidenta de Apeha quien destacó la falta de infraestructuras turísticas adecuadas: "La isla tiene historia y la gente tiene que saberla. No hay oficina de turismo y todo lo que se puede visitar está cerrado: la iglesia, el museo, las bóvedas... Si pudiéramos enseñar todo eso, daríamos vida en invierno a la isla, que no solo sea un sitio de playa y agua transparente".

Esta preocupación por la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio es la que también tienen en la Asociación Tabarca Cultural. El presidente de la entidad, Antonio Ruso, destaco que su intención es la "conservación del patrimonio" de la isla. "La parte de exposiciones del museo está cerrada, solo está abierta una sala audiovisual, las murallas se caen y la Torre de la Guardia Civil lleva muchos años en trámites", explicó Ruso para quien lo más relevante es lograr: "un turismo cultural que se quede todo el año y que recorra la isla, no queremos que esté todo concentrado en verano y que la gente se tenga que ir a vivir a Santa Pola porque aquí no hay trabajo. Por ejemplo, la porpuesta de declarar la isla como Reserva de la Biosfera de la Unesco tendría en cuenta aspectos sociales y a la gente de la isla en su desarrollo".

