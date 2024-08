Els Carrillo: el lutier de la Wagneriana, escultors de renom i els premis Importantes

«Ara els Carrillo no sabem ni dibuixar, xe, pràcticament ni agafar bé el llapis». Això, amb sorna alacantina, ho diu Sergio Carrillo Valero, net, fill i germà d’artistes consagrats i reconeguts a Alacant, ciutat on algunes de les seues obres, eminentment escultures, llueixen sense que ningú se n’adone. Amagades als replans de molts edificis, algunes d’elles son vertaders tresors de l’Alacant desconeguda. Altres adornen places i jardins de tota la província, on el cognom Carrillo encara s’associa a l’art de primer nivell.

Els quatre germans Carrillo Valero (Miguel, Adrián, Sergio i Enrique).

La història dels Carrillo comença a Relleu, on va nàixer el 1873 Miguel Carrillo Soler, un artesà que esdevingué artista multidisciplinari i que fins i tot va ser un dels pioners que van plantar monuments a les primeres Fogueres de San Joan, el 1928. Aleshores ja era un imatger i restaurador de prestigi, establit a Alacant, on tenia el seu taller al carrer Sant Nicolau, a la part vella de la ciutat. A més, era conegut no només per la seua destresa amb el cisell, el martell i la fusta, sinó també per la seua presència al món cultural, sobretot al de la música.

La Wagneriana, amb Miguel Carrillo dalt i al centre, els anys 20. / INFORMACIÓN

La seua passió i implicació el van convertir en membre fundador de La Wagneriana, una orquestra creada a Alacant el 1903 i que tindria entre els seus primers directius a Fulgencio Romero, Julio Rameta, Francisco Carratalá o Juan Guillén. L’associació musical assoliria abast nacional el 1906, quan va participar als actes de casament d’Alfons XIII i Victòria Eugènia de Battenberg a Madrid. L’orquestra, que canviaria de nom diverses vegades, estaria en actiu fins l’esclatament de la Guerra Civil, rere un grapat de concerts de renom, també fora de la península, com ara París o Orà. La faena de Carrillo a La Wagneriana no només es quedaria amb el seu pes a la directiva, també componia i arreglava i tindria importància cabdal en la construcció dels instruments: va ser el lutier. «De xiquets encara teníem tots els instruments de corda a casa, ens els va fer mon pare, llàstima que no en conservem cap», lamenta Sergio Carrillo.

Casat amb l’almansenya Pascuala García, Miguel Carrillo tindria un fill, Adrián Carrillo García, nascut a Alacant el 7 de juliol de 1914. Eixe xiquet, que primerament viuria a la plaça de la Reina Victòria, actualment Calvo Sotelo, s’interessaria per l’arquitectura, però la Guerra li canviaria el pas. Lluitaria per la República a València, Extremadura i Andalusia i acabaria amb el rang de comissari. No hi patiria repressió i, paradoxalment, la fi del conflicte seria l’enlairament de la seua carrera com a escultor. Destruïdes moltes esglésies i objectes religiosos, Carrillo en repararia moltes de la ciutat i començaria a ordir una exitosa activitat artística. Formaria part d’una generació alacantina meravellosa de pintors i escultors com Gastón Castelló, Manuel Baeza, Xavier Soler, Daniel Bañuls (que moriria jove) o Manuel González Santana.

L’escultor Adrián Carrillo García i la seua dona, Dolores Valero. / INFORMACIÓN

Adrián Carrillo treballaria majoritàriament per encàrrec, obligat per una època on era difícil sufragar l’art (només els benestants s’ho podien permetre) i també entendre’l. Establit al seu taller del número 33 del carrer de Sant Carles –després treballaria a Juan Ortega, a Sant Blai-, Carrillo hi alternaria estils i faria obres mestres de l’escultura alacantina com el mural «La familia, el trabajo y el ahorro» (a l’interior del Banc Sabadell de la Rambla), la font de la plaça de la Santíssima Faç o el mural d’Ibermutuamur (Alfons el Savi, 37). Altres escultures importants son al Conservatori, a les esglésies de Ciutat d’Assís o Sant Gabriel i en altres municipis de la província, la «Mareta» de La Vila Joiosa n’és un bon exemple...

Expert en la pedra, el formigó o la fusta, gaudiria al final de la seua vida treballant amb més llibertat creativa (les èpoques, clar) i descobriria el ferro, amb el qual faria autèntics treballs pioners, com el que és a la plaça de Sant Blai, que data del 1978, un any abans de la seua mort. Adrián Carrillo, com faria son pare, també s’endinsaria al món de la Festa, on aconseguiria el primer premi de 1947 amb el monument «Cansons de mona» per a la foguera de Gabriel Miró. També son reconeguts els seus retrats; en faria alguns de categoria com els que dedicaria al pintor Baeza i a Óscar Esplá.

La ciutat d’Alacant reconeixeria la seua trajectòria i innovació i li posaria el seu nom a un carrer per Vistahermosa el 2018. No hi serien els primers, la localitat de Monfort ja la lluïa des de feia temps al seu nomenclàtor. Adrián Carrillo es va casar amb l’alacantina Dolores Valero i van tindre quatre fills, tots homes: Miguel, Enrique, Adrián i Sergio. Únicament Adrián, el nom artístic del qual seria Adriano Carrillo, continuaria amb l’ofici familiar. Nascut el 1946, començaria treballant els relleus i la pintura, però terminaria dedicant-se principalment a l’escultura. Els anys 70 formà part del col·lectiu Integració i l’any següent impulsaria la redacció del primer manifest cultural de la Casa de Cultura d’Alcoi i al Club de Amigos de la UNESCO d’Alacant. També ficaria el cap en política i seria regidor de Cultura a Mutxamel d’Esquerra Unida. El 1998 es convertiria en el creador de la figura dels guardons que INFORMACIÓN lliurava als premis Importantes. Canvià el marbre pel ferro i el seu lligam amb aquest diari es mantindria fins al 2021. Ara innova amb les infografies.

Els altres tres germans treballarien d’una manera o altra al món del peritatge. Miguel Carrillo Valero es guanyaria la vida com a pèrit industrial, Enrique Carrillo Valero estaria vinculat al peritatge de segurs i Sergio Carrillo Valero seria comercial. La descendència dels quatre germans, ampla i que continua a Alacant, ja no hi treballa al taller; les professions son diverses: enginyers, informàtics, professors... Ara torna al cap la frase de Sergio amb la qual s’obri aquest reportatge. «Ja no sabem ni dibuixar». Ara son custodis.

L’obra d’Adrián Carrillo García, la gran figura en una família d’artistes, hi està repartida. Algunes de les creacions son a casa dels fills i nets, d’altres llueixen per Alacant i província i algunes s’hi han perdut. El 2010 es va recuperar un mural tapiat a l’antiga cafeteria Ceylán, a la inauguració d’un altre comerç; l’obra hi va estada amagada més de 30 anys. «I així n’hi ha algun mural més, jo sé on és un molt paregut», diu amb misteri Sergio Carrillo, uns dels fills, que controla bé tota l’obra del progenitor, la qual va fotografiar fa uns anys. «Me’n vaig anar un parell de vesprades amb un amic per a tenir-la tota classificada», conta. Enmig de l’entrevista s’hi atura, té un asterisc sobre una de les fotografies: «Aquesta es va perdre, ningú no sap on és». La creació impacta ja només en foto, deu tindre dos o tres metres de llargària, impossible que es perda. Però com es va perdre? «Es deia ‘La Lectora’ i era als jardins de l’antiga biblioteca de Gabriel Miró, hi van fer obres i ja no en vam saber res més», explica. El vademècum dels Carrillo encara està incomplet.