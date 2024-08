La playa de San Juan cuelga el cartel de "completo" este verano

La playa de San Juan renueva un verano de éxito. Con la llegada de agosto, la extensa franja de arena dorada de la playa alicantina más popular se transforma en un lienzo compuesto por sombrillas y toallas, que se extiende hasta donde alcanza la vista. Los bañistas, ávidos de sol y mar, llenan cada rincón, convirtiendo este arenal del Mediterráneo como cada año en un auténtico oasis estival. La playa de San Juan no es solo un destino, sino que para mucha gente es el punto de inicio que captura el espíritu del verano.

Los visitantes, procedentes de todos los rincones de España e incluso del extranjero, encuentran aquí su refugio ideal para disfrutar de días interminables bajo el sol. El arenal lleno de vida, los restaurantes atestados y los aparcamientos colapsados son testimonio de la inquebrantable popularidad de esta playa. Desde familias que recorren cientos de kilómetros hasta grupos de amigos que buscan diversión y relax, todos encuentran su lugar en esta playa alicantina que un año más vuelve a colgar el cartel de "completo". Miguel Galiana, un fiel bañista, comenta cómo la playa está completamente llena desde el inicio de agosto. "Fue llegar el día 1 y aquí ya no cabe nadie, ni una sombrilla, ni una toalla, pero es normal porque esta es la mejor playa de España, eso se tiene que saber", explicó Galiana con orgullo, resaltando que como año viene a bañarse con su familia: "Siempre es una experiencia que esperamos durante todo el año".

La historia familiar de amor por esta playa también se refleja en las experiencias de otros bañistas. Rebeca Antúnez, que viaja desde Badajoz cada verano, comparte su tradición anual: "Venimos a la playa de San Juan desde hace años, sobre todo por mi madre, que está enamorada de este lugar. Merece la pena recorrer casi 800 kilómetros porque aquí es la persona más feliz del mundo. La verdad es que se nota la gente, ahora que ha empezado agosto cada vez vienen más personas, no cabe nadie", relató Antúnez, destacando la importancia de este viaje. "Vamos a ver dónde nos podemos poner porque vamos con niños y el calor también se nota. Queremos bañarnos y a ver si podemos ponernos cerca de la orilla mejor".

La orilla de la playa de San Juan llena durante el primer fin de semana de agosto. / PILAR CORTÉS

A pesar del elevado aforo, los bañistas no pierden la ilusión. "Me encanta la playa de San Juan por el agua, la capacidad que tiene, la arena. Es que me encanta. Y se nota que hay gente, está lleno", explicó Yolanda Farroso, quien cada año viaja hasta Alicante para disfrutar de esta playa: "Siempre que hemos veraneado hemos venido aquí a la playa de San Juan. Llegamos anoche y no hemos querido perder ni un segundo en venir a bañarnos, es que es nuestra playa favorita. Aunque haya poco hueco en la playa, es que aquí se está muy cómodo".

Pese a que el arenal se encuentra cada vez más lleno, Charo Albert, una bañista, señala que todavía es posible encontrar pequeños espacios de tranquilidad. "La vemos llena, pero para ser agosto todavía podría estarlo más. Estamos contentas porque así todavía podemos pasar unos días más tranquilas en la arena paseando con las amigas", comentó Alber.

Aunque para otros, más que caminar, lo importante es el baño. "Estos días atrás el agua ha estado un poco peor, con olas y algas, pero desde que empezó agosto esta agua ya da gusto. Se nota que está esperando a que llegaran todos los visitantes para poner su mejor cara", dijo Elvira Urios, quien indicó que: "ya apetece darse un baño solo de ver el agua, y se nota porque el agua está llena, hay más gente dentro que en la arena tomando el sol".

Casi sin aparcamiento

El aumento en la afluencia también se refleja en las dificultades para encontrar estacionamiento. Alexia Escalona, quien ha venido desde Madrid, lamentó que había estado más de 20 minutos buscando aparcamiento. "Ha sido muy difícil, hemos dado vueltas por toda la playa", relató Escalona, resaltando la situación: "Al final hemos encontrado un buen sitio, pero ha sido un rato largo. Hace ya cuatro o cinco años que venimos todos los veranos porque la verdad es que nos gusta mucho esta playa, es un paraíso".

Los visitantes que acuden a la playa de San Juan tardan una media de 20 minutos en aparcar. / PILAR CORTÉS

Una situación que se repite en todos los aparcamientos de la zona. "Hemos dado más de cuatro vueltas hasta que hemos encontrado un hueco. Siempre que veíamos un sitio, nos lo quitaba el coche de delante", comentó Elder Ferrer. "Está claro que si sales más temprano de casa tienes más oportunidades de aparcar, pero no siempre es así", apuntó Ferrer.

Restaurantes llenos

La popularidad de la playa también se refleja en la alta demanda de los restaurantes. Joaquín Nadal, camarero veterano en un restaurante de primera línea de la playa de San Juan, aseguró que reservar con anticipación es primordial. "Los fines de semana las reservas están a tope, la gente nos está llamando casi con dos semanas de antelación para asegurarse de que pueden comer en la playa. No tenemos ni una mesa libre desde hace semanas", explicó Nadal, subrayando la previsión de los clientes: "La gente se lo toma en serio, es un regalo poder comerte una paellita ahí en primera línea de playa".

Las terrazas ubicadas en primera línea en el litoral alicantino están llenas durante toda la jornada. / PILAR CORTÉS

"Este agosto se está portando bien", comentó Natalia Mashke, dependienta en un quiosco. "Aquí en el kiosco sobre todo vendemos ahora refrescos y alguna revista para la gente que baja a la playa, y mucha agua. Aunque cada vez hay más gente que nos compra algún hinchable o un cubo para la playa porque se les ha olvidado traerlo de casa o porque siempre hace ilusión", destacó Mashke.

En los chiringuitos la situación es la misma. "Se nota un montón que ha empezado el mes de agosto, la cantidad de gente que llama o que se acerca para tomarse algo aquí es increíble, y cada día más. Sobre todo muchos madrileños, antes teníamos un cliente más extranjero, pero ahora sobre todo viene mucha más gente de Madrid y de diferentes comunidades autónomas y lo notamos mucho en copas y comida, y eso se agradece", comentó Luis Castillo, camarero en un chiringuito.

