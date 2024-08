El ascensor del Castillo opera a medio gas en plena temporada turística en Alicante

En plena temporada turística. Y con el ascensor del Castillo de Santa Bárbara operando a medias. Tras un primer fin de semana de agosto en el que el elevador ha tenido idas y venidas -se averió el viernes, volvió a funcionar a medias esa misma tarde y el sábado volvió a quedar fuera de servicio- ahora el montacargas, que lleva a los turistas de forma cómoda y sencilla al monumento más visitado de la ciudad, operará a medio gas hasta nuevo aviso. El ascensor, que cuenta con dos elevadores, solo tendrá disponible uno de ellos por "precaución" hasta que desaparezca "el riesgo de condensación por las altas temperaturas" que fue el causante de la avería que lo dejó sin funcionamiento en plena temporada turística, según han confirmado a este medio fuentes municipales.

Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante informaba el pasado viernes que se esperaba que este lunes ambos elevadores pudieran estar reparados. Aunque finalmente no ha podido ser así. La avería causante de estos hechos, según fuentes municipales, no estaría relacionada con ninguna pieza de los ascensores, sino que se habría vertido "un exceso de agua en el foso" del ascensor como consecuencia de la "alta actividad de los dispositivos de aire acondicionado". Por este motivo, el ascensor "al detectar esa presencia de agua no completa el recorrido por seguridad".

Después de un primer fin de semana de agosto en el que los turistas tuvieron que subir a pie, en lanzadera a la fortaleza o en taxi, este lunes el servicio se ha restablecido en uno de los ascensores mientras que el segundo, según fuentes municipales, está reparado aunque "por precaución" no estará en funcionamiento mientras que se resuelven las causas que motivaron la avería en un primer lugar. Ahora toca esperar a que bajen las temperaturas para que el montacargas opere en toda su capacidad ya que su puesta en marcha se llevará a cabo "una vez desaparezca el riesgo de condensación por las altas temperaturas y la consiguiente acumulación de agua en el foso" que sería "la causa que motivó la interrupción parcial el pasado viernes", según han confirmado a este medio fuentes municipales.

Además, debido a las labores de mantenimiento de esta avería, las redes sociales oficiales del Castillo de Santa Bárbara han anunciado que este lunes el servicio del ascensor estará disponible solo hasta las 19.00 horas y que la última subida será a las 18.30 horas. En jornadas de funcionamiento habitual de este servicio, el ascensor que da acceso a la fortaleza alicantina está en funcionamiento desde las 10.00 horas hasta las 23.00 horas, por lo que en la jornada del lunes se han perdido hasta 4 horas de operatividad de este elevador.

Este martes la ciudad espera la llegada del crucero Riviera de la operadora Oceania Cruises con capacidad para 1.250 pasajeros que se sumarán a los visitantes habituales con los que cuenta la ciudad llegados tanto avión, como tren o autobús en el mes de agosto. Y no solo eso, el viernes de esta está previsto que atraque en el puerto de Alicante el crucero MSC Orchestra de MSC Cruises con capacidad para 1.054 pasajeros, además de otros ocho cruceros que está previsto que hagan su llegada a la ciudad durante este mes de agosto y que dejaran más de 18.000 visitantes. Todo ello con un ascensor al Castillo funcionando a medio gas hasta que desaparezca "el riesgo de condensación por las altas temperaturas" que les permita operar con normalidad.

Sin sombras

El restablecimiento del servicio de uno de los ascensores del Castillo de Santa Bárbara ha permitido que este lunes los visitantes pudieran acceder a través del mismo a la fortaleza. Aunque con las limitaciones del servicio muchos han tenido que esperar al sol su turno para acceder al túnel que conecta el acceso con el elevador. La falta de sombraje es ya una imagen habitual en este acceso y, aunque el pasado año el Ayuntamiento colocó a mitad de agosto una zona de sombra, este año parece que la iniciativa -aplaudida por visitantes pese a sus limitaciones- no se ha vuelto a repetir.

Ahora, aquellos que quieren visitar la fortaleza deben esperar a hacerlo al sol. Una situación desagradable para muchos visitantes que aguardan su turno poniéndose protector solar y bebiendo mucha agua. "Deberían poner algo porque al final los turistas estamos pasando mucho calor y así se aliviaría la situación", comentó Gabriel Martínez, un visitante que estaba haciendo cola para coger el ascensor a la fortaleza y que además destacó que: "en todas las colas que estamos haciendo acabamos al sol".

En la misma situación se econtraban Victoria Svobodová y Jiri Novák, una pareja de República Checa que visita Alicante por primera vez y que ha esperado su turno para acceder a la fortaleza al sol. "Íbamos a subir al castillo con el ascensor, pero estamos poniéndonos crema porque aquí en la cola hace mucho sol y mucho calor. No está bien que no haya sombra, estaría mejor si pusieran un toldo porque así la gente podría resguardarse mientras espera", afirmó. Como ella, Jiri Novák, destacó que: "como íbamos al castillo pensamos en ponernos gorra y ha sido un acierto porque así nos viene bien para hacer la cola. Es verdad que hace mucho calor, no lo esperamos".

Pese al calor a quienes eligen subir a la cima del castillo a pie para poder disfrutar a las vistas que ofrece la subida de la ciudad. "Hemos preferido subir andando porque queríamos apreciar las vistas y solo hemos cogido el ascensor ahora para bajar directamente a la playa", explicó Paula Pérez, quien opinó que poner una zona de sombra: "estaría bien porque hay bastante cola en momentos puntuales para coger el ascensor. Aunque nosotras les animamos a que no sean perezosos y suban andando porque es mucho más bonito".

Aunque no todos los que han subido andando este lunes lo han hecho por voluntad propia. "Vinimos a intentar subir al castillo en el ascensor, pero no pudimos cogerlo porque había un cartel que ponía que estaba 'fuera de servicio' y en su lugar cogimos la lanzadera que está enfrente, ahí también vendría bien ampliar la zona de sombra porque se crea mucha cola en ciertos momentos", comentó Ángeles López.

Una falta de sombra comparten visitantes como Jose Carlos Hernández quien apuntó que: "dentro hay espacio para esperar a la sombra, pero sí que es verdad que esperar fuera puede ser bastante incómodo porque hace mucho calor y no vendría mal una sombra, aunque sea la de un arbolito".

