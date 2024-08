Una estación silenciosa

La estación de autobuses de Alicante es lugar de llegadas y salidas, a diario acoge a decenas de pasajeros, algunos habituales, otros no tanto, los que viajan por trabajo o por ocio. Pero sobre todo acoge a personas, como Rosa Sáez, una eldense con problemas de visión que escoge el autobús para desplazarse desde su ciudad hasta Alicante por motivos personales. Desde hace tiempo, ha notado que la megafonía, que antes anunciaba los avisos correspondientes en la estación, dejó de funcionar hace meses.

Actualmente, las salidas desde los 19 andenes (excepto el 1, 2 y 3, que están fuera de servicio) se anuncian a través de las pantallas rectangulares instaladas en la estación. En estas pantallas, con letras rojas, se muestran los destinos de los autobuses, como Benidorm, Elche, Murcia, Santander, Irún, entre otros. ¿Y cómo se las arregla Rosa, con dificultades de visión, para regresar a Elda desde Alicante en autobús? Ella explica que, a pesar de sus dificultades, se ha familiarizado con la estación de autobuses gracias a la experiencia acumulada, algo que se logra «con la práctica» y que «te guías por el hábito». No obstante, explica que «si te cambian el andén sin avisar no nos podemos enterar, ya que no lo pueden anunciar por megafonía y no podemos ver lo que pone en las pantallas».

En este sentido, lamenta que «cada vez que llego al andén desde donde suele salir mi autobús, tengo que preguntar a quien esté allí para confirmar si es el destino al que me dirijo». Debido a la falta de funcionamiento de la megafonía, decidió explicar su situación a la estación, acordando que su autobús salga siempre desde el mismo andén. Sin embargo, ella señala que esto no es una solución definitiva, ya que «las personas ciegas tenemos derecho a movernos con las mismas oportunidades y facilidades que el resto». Además, subraya que «parece que no se nos tiene en cuenta a las personas ciegas que usamos el autobús regularmente, ya que no podemos hacerlo con las facilidades que merecemos».

La UTE encargada de la gestión señala que está pendiente de los presupuestos para solventar el problema

La directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina, ha destacado que la megafonía en una estación de autobuses es un elemento «muy importante», ya que no solo afecta a las personas ciegas, sino que también tiene un impacto en la experiencia de todos los viajeros en general.

Medina describe la megafonía como «una ayuda crucial, ya que indica el número de andén y es útil para los invidentes. Si hay algún cambio y se te informa con antelación, puedes buscar la información. Pero si la megafonía no funciona y no puedes ver la pantalla, corres el riesgo de perder el autobús si se produce algún cambio imprevisto».

La responsable de la ONCE en Alicante anima a los usuarios de la organización que también utilizan la estación de autobuses a «presentar su propia queja» para que el problema se resuelva «cuanto antes». Y subraya que «queremos que se les proporcione una solución o alternativas mientras se repara la megafonía. No deberían demorar la reparación de una herramienta tan esencial».

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Vectalia-Alsa, encargada de la gestión de la estación de autobuses, ha indicado a preguntas de este diario que se encuentra «a la espera de la aprobación de los presupuestos» para resolver el problema de la megafonía. Mientras tanto, Rosa y otros usuarios seguirán dependiendo de la ayuda de sus compañeros de viaje para confirmar si el andén es el correcto para llegar a su destino.

