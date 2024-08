El Colegio de Médicos, sobre la Facultad de Medicina en Alicante: "No se puede actuar poniendo parches"

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de la provincia, el doctor Hermann Schwarz, no se sale del discurso pese a los vaivenes en torno a la Facultad de Medicina de Alicante.

Lo que le importa a la entidad es que el número de egresados (graduados) coincida con las necesidades de facultativos que tiene no solo la provincia o la Comunidad sino todo el país y que el Ministerio de Sanidad, que tiene la competencia, planifique para evitar la palpable escasez de profesionales ante la jubilación de los médicos del baby boom, que alcanzará su pico máximo en un par de años, señala. Pero también un exceso de especialistas que pueda abocarlos al paro, como sucedió en los años 80.

Localismo

"Son cosas que se deben organizar a diez o doce años vista como mínimo y eso lo tiene que hacer el Ministerio de Sanidad. Otra cosa es el localismo que hay aquí, de si nos apetece o nos interesa tener más o menos universidades, pero realmente lo importante es que el número de egresados coincida con el número de médicos necesarios".

Sobre lo que está ocurriendo con la Facultad de Medicina de Alicante, pues la UA puede verse privada de este recurso por segunda vez por los movimientos del Consell al retirarse del litigio que impuso la Miguel Hernández, Schwarz señala que "es un problema sobrevenido en el cual nosotros no tenemos competencias. Si tienen que dar una salida, supongo que la arbitrarán", afirma.

Solución al alumnado

Sí que le preocupan los alumnos que han empezado a estudiar Medicina en Alicante. "Estaríamos en contra de que se quedaran unos alumnos a mitad de carrera y eso no debe suceder, entiendo que no va a suceder, sea cual sea el desenlace de esta cuestión. Evidentemente estaríamos en contra de que se anule a las personas que han tenido una carrera. Son estudiantes que han aprobado el ingreso a una carrera, hay que darles una solución, evidentemente".

En este sentido, el representante de los facultativos colegidos de la provincia afirma que la entidad mantiene la misma postura que cuando se decidió que hubiera dos facultades de Medicina en la provincia.

Congruencia

"La congruencia del Colegio de Médicos es máxima. Nosotros solo podemos solicitar a las autoridades que tengan en cuenta la programación en cuanto a número y especialidades de la formación del médico. Desde que entra a la Universidad hasta que sale con su título de especialista. Luego habrá pequeños cambios pero evidentemente no se puede actuar poniendo parches o ahora acelerando la creación de egresados".

Así, recuerda que ahora tenemos un bache de médicos " porque hay una generación que se está jubilando pero esto se conoce desde hace 20 años que iba a suceder. Habría que haber realizado determinados movimientos que no se han hecho por unos motivos, políticos u otros. No hablamos de signos. Lo que hablamos es de programación y de gestión, que no la ha habido".

Falta de médicos

Schwarz reconoce la falta actual de médicos pero "es que esto no se trata de una competición, de a ver quién tiene más universidades por habitante o algo así. Eso a nosotros nos parece una anécdota. Lo que importa es si estamos organizando una cobertura para un Sistema Nacional de Salud que en principio es modélico para todo el mundo".

Otro aspecto en el que incide es "si esto va a ser sostenible a raíz fundamentalmente de asegurar que tenemos médicos para ello, que son la base evidentemente de un sistema asistencial como el nuestro. Si quieres tener un sistema de calidad que abarque a toda la población, gratuito, tienes que programar", concluye.

