El exconseller Alcaraz tilda de "profundamente ridículo" el argumento del Consell de neutralidad con Medicina en Alicante

"No sé qué hará la Generalitat como la sentencia sea favorable de la Universidad de Alicante (UA). Será algo curioso de ver".

El exconseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación (2015-2019, primer gobierno del Botànic) y profesor de Derecho Constitucional en la UA, Manuel Alcaraz, insta al gobierno autonómico a recapacitar en su decisión de retirarse del contencioso que interpuso la Universidad Miguel Hernández de Elche contra el decreto de la Generalitat por el que se creaba la Facultad de Medicina en Alicante para evitar futuros recursos de las partes "que no van a beneficiar a nadie pero sobre todo a los alumnos". Alcaraz afirma que habrá sentencia porque la UA ya ha anunciado que se va a mantener en su posición.

El exconseller considera que es un hecho absolutamente insólito que una institución se allane, es decir, se retire de un procedimiento abierto que fue interpuesto contra esa misma institución. "No puede invocar neutralidad entre sujetos, que además son públicos, pues las universidades son públicas. El argumento de la neutralidad porque dos universidades se pelean es profundamente ridículo. No se sostiene jurídicamente en una institución de tipo democrático".

Interés general

"Si la Universidad de Alicante no estuviera en el procedimiento judicial en la práctica concluiría. Al estar se entiende que no solo es que defienda el interés de la Universidad, sino que está defendiendo un interés general porque entiende, y muchos lo podemos entender, que el que exista la Facultad de Medicina en la UA, con independencia de que siga, lógicamente, la de la UMH, es bueno para la sociedad en su conjunto".

Y así recuerda que lo entendió el actual presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al votar en favor de la Facultad de Medicina en Alicante cuando era concejal del ayuntamiento alicantino y presidente de la Diputación.

El profesor de Derecho Constitucional recuerda que "la universidad pública al fin y al cabo lo único que hace es proporcionar servicios a la sociedad, en este caso médicos o personal formado en Medicina. Lo que habría que pedirle al Consell es que recapacite y teniendo en cuenta que por razones de calendario judicial todavía no ha podido presentar (el allanamiento) que no lo presente y que se evite el ridículo, y tener un problema enorme cuando además seguro que va a haber una serie de recursos que no van a no van a hacer beneficiar a nadie, pero sobre todo no va a beneficiar a los alumnos y a sus familias".

Motivación política

Sobre la motivación, entiende que es estrictamente política "de mantener la posición que el PP mantuvo históricamente de castigo a la Universidad de Alicante, que nunca se ha entendido por qué".

Así, no cree que sea para beneficiar a Elche, "pues si la Facultad de Medicina sigue estando en Sant Joan no se sostiene tampoco". En la línea apuntada por otras voces, cree que "se trata de preparar el camino para las universidades privadas, que no les van a poner ningún problema para que tengan la enseñanza de Ciencias de la Salud o Medicina. Estaríamos hablando de muchísimo dinero; es manifiesto que este Consell está apostando muchísimo por la enseñanza privada. Es una cuestión ideológica: ganar dinero a costa del pago de matrículas, lo cual es un factor de inequidad y desigualdad de nuestra sociedad".

Tibieza

Alcaraz también critica la tibieza del alcalde de Alicante, Luis Barcala. "Está teniendo un papel profundamente penoso en este caso, como ya lo tuvo el alcalde de la época del Partido Popular cuando se le arrebató Medicina a la Universidad de Alicante (Díaz Alperi). Por cosas infinitamente menos importantes vemos a Barcala montar en cólera y bramar contra todo. Aquí estamos echando en falta una posición clara y rotunda. Esto que ha dicho de que es coherente defender la Universidad de Alicante en este caso y al mismo tiempo estar de acuerdo con el Consell es bastante patético".

