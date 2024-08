Las obras de la avenida de Jijona de Alicante, sin fecha de finalización

Las obras de la avenida de Jijona se acercan a su fin, pero éste no llega. Ahora, tampoco de manera definida. Así lo ha confirmado este martes el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Las actuaciones debían de haber finalizado el pasado miércoles, 31 de julio, pero no lo hicieron. Ahora, Villar subraya que "no" hay una fecha cerrada para la finalización de la obra.

"De memoria no me consta que la solicitud [para ampliar el plazo] haya llegado a contratación. Imagino que estarán trabajando en Urbanismo, creo que es Urbanismo, pero también son fechas malas. No me consta así que no te puedo decir el plazo que hayan podido ver los técnicos", ha expresado el vicealcalde. Repreguntado sobre si había una fecha cerrada para el fin de las obras, Villar ha remarcado que "no", aunque ha apuntado que "sí me consta que se asfaltó una parte este fin de semana y que si no está abierta al tráfico estará a punto".

Las obras en la avenida de Jijona han contado con varias prórrogas desde su inicio, en el cual se preveía que finalizaran a mediados de 2023. La última amplió el plazo hasta el 31 de julio de este año y fue solicitada a principios del mes de junio. Unas actuaciones que se encuentran ahora en una fase avanzada, pero que requieren nuevamente tiempo adicional para completar su finalización.

La pasada semana, el propio vicealcalde aseguró que la prórroga podría llegar más tarde. "Puede ser que pasa como en otras ocasiones, que se apruebe esta ampliación a toro pasado. Pero si se ha solicitado y los técnicos y la dirección de obra lo ven oportuno se concederá", aseguró Villar. "Si la última prórroga se solicitó para finales del mes de julio, es evidente que habrá que ampliarlo un poco más, aunque sí que es cierto que cualquiera que pase por ahí podrá ver que las obras están en su final", subrayó el vicealcalde.

Las obras de la avenida de Jijona y Maestro Alonso, inicialmente previstas para finalizar a mediados de 2023, sufrieron una paralización de casi ocho semanas debido a la aparición de amianto bajo las aceras. Aunque el Ayuntamiento de Alicante rechazó en un primer momento la solicitud de prórroga, argumentando que la empresa Bertolín debía asumir los costos adicionales de la retirada del material peligroso, tras intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo. Este incluyó una sanción económica de 98.000 euros a Bertolín por el retraso y una extensión del plazo hasta el 30 de mayo de 2024. A principios de junio, Bertolín solicitó una nueva ampliación debido a los elevados costos y la complejidad adicional del proyecto provocada por el amianto. Con la prórroga solicitada, se esperaba que las obras terminaran a finales de julio, aunque ya entonces no se descartaba una posible prórroga adicional, sujeta a la evaluación técnica y de obra.