Una avenida de Jijona muy peligrosa en Alicante

Más de un año con la avenida de Jijona "patas arriba". Y sin fecha de finalización. Pese a que la transformación de esta transitada vía parece que verá la luz dentro de poco, el proyecto que se inició hace ya año y medio, avanza a paso lento y lo hace sin fecha de cierre en el calendario. Aceras levantadas, personal de obra cortando adoquines con radial y maquinaria pesada como retroexcavadoras o barreras de mediana blancas y rojas acopladas frente a los escaparates de comercios y entradas de viviendas, es la imagen que este mes de agosto todavía pueden contemplar aquellas personas que transitan por una de las avenidas comerciales más relevantes de la ciudad.

Unas actuaciones que continúan suponiendo un peligro para aquellos peatones que intentan transitar por las aceras de la vía y para aquellos comerciantes que, como pueden, sobreviven desde el mes de marzo de 2023 con las persianas levantadas. Y es que, pese a que una de las intenciones del proyecto era ampliar las aceras para garantizar mayor espacio para el peatón, los elementos de obra que aún copan la zona de tránsito peatonal obligan a las personas a bajar de las aceras en algunos puntos, en una de las vías que más tráfico soporta de la ciudad, e impide visualizar algunos comercios cuyo escaparates todavía quedan opacados por la forma en la que están colocados estos componentes.

Para estos comerciantes, el retraso en la finalización de las actuaciones no solo pone en peligro la vida de las personas que circulan por las aceras y a las que ven caminar por el asfalto todos los días, sino que durante un tiempo han supuesto un gran reto para la viabilidad de sus negocios. "Seguimos teniendo toda la puerta llena de barreras de mediana que todavía no nos ha quitado nadie y que nos tapan todo el escaparate", afirmó Víctor Azorín, responsable de una agencia de viajes quien destacó que: "estas obras nos han afectado bastante, seguimos teniendo albañiles todo el día por aquí y están cortando adoquines en nuestra puerta, aquí no pueden venir a limpiar casi porque se llena de polvo y así no se puede".

Pese al avance en las actuaciones, que el pasado fin de semana completaron el asfaltado de toda la avenida de Jijona, hay ciertos detalles que los viandantes señalan que faltan por pulir. Entre ellos, la colocación de papeleras, que todavía no se han ubicado en ningún punto de la vía, o el repintado de algunos pasos de peatones, cuyas marcas han desaparecido del suelo debido al reciente asfaltado. Aunque, sin duda, lo que más echan en falta aquellos que transitan por esta avenida son las sombras. La mayoría denuncia que el nuevo arbolado no cubre las necesidades de sombraje de la zona y algunos de los que esperan el autobús lo hacen agazapados en los portales cercanos confiando.

Como este vendedor se encuentra Alfredo Marcos, responsable de un negocio de informática para quien esta situación parece "una invitación del Ayuntamiento" para que los clientes se marchen a "un centro comercial". "Hemos bajado mucho las ventas en este último año y medio, hemos dejado de abrir los sábados por la mañana porque aquí no venía nadie" explicó Marcos quien afirmó que: "Con este tipo de obras lo que parece que se le está diciendo al cliente es que no venga a Alicante porque no se puede entrar a la ciudad, no hay aparcamiento y no se puede circular. Le están diciendo a todo el mundo que se vaya a un centro comercial o que compre online y que deje de venir a las tiendas de barrio".

"Ha sido muy duro tener la calle abierta durante tanto tiempo y con 'animales' pasando por la puerta", destacó Lucía Hernández, responsable de un establecimiento de alimentación. "Esto es un local de comida y para nosotros ha sido horrible, la venta se ha reducido muchísimo porque esto es un establecimiento de paso, aquí vienen los clientes andando, cogen el pedido que han encargado y se marchan. Se nos han llegado a formar colar muy malas y los clientes al final huían, nadie quería venir aquí a comprar", lamentó Hernández.

Por su parte, Álvaro Deltell, responsable de un establecimiento deportivo relató que este año y medio "ha sido muy duro" a causa de las obras que se han vivido en la avenida. "Tenemos apilados en la puerta todavía todo el tema de barras de seguridad que cubren por completo el escaparate y estamos esperando a que las retiren y a ver si acaba la obra algún día", destacó Deltell para quien las obras: "Nos han afectado económicamente, pero no hemos tenido ningún tipo de ayuda, ni nadie ha venido a preguntarnos cómo estábamos. Nadie se ha interesado por nosotros".

Aunque no para todos es una mala situación y hay quien, en el caos, piensa en aquellas personas que están trabajando en la obra. "A nosotras los chicos no nos molestan, lo están haciendo bien y la verdad es que les están metiendo prisa y ya se sabe que cuanto más prisas metes, peor es, pero no podemos quejarnos, sabemos que es muy duro trabajar al sol", aseguró Cristina Gamuz, empleada de una gasolinera.

Obras

Las obras en la avenida de Jijona han contado con varias prórrogas desde su inicio, en el cual se preveía que finalizaran a mediados de 2023. La última amplió el plazo hasta el 31 de julio de este año y fue solicitada a principios del mes de junio. Unas actuaciones que se encuentran ahora en una fase avanzada, pero que requieren nuevamente tiempo adicional para completar su finalización.

Las obras de la avenida de Jijona y Maestro Alonso, inicialmente previstas para finalizar a mediados de 2023, sufrieron una paralización de casi ocho semanas debido a la aparición de amianto bajo las aceras. Aunque el Ayuntamiento de Alicante rechazó en un primer momento la solicitud de prórroga, argumentando que la empresa Bertolín debía asumir los costos adicionales de la retirada del material peligroso, tras intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo. Este incluyó una sanción económica de 98.000 euros a Bertolín por el retraso y una extensión del plazo hasta el 30 de mayo de 2024. A principios de junio, Bertolín solicitó una nueva ampliación debido a los elevados costos y la complejidad adicional del proyecto provocada por el amianto. Con la prórroga solicitada, se esperaba que las obras terminaran a finales de julio, aunque ya entonces no se descartaba una posible prórroga adicional, sujeta a la evaluación técnica y de obra.

Reacciones

Por su parte, el concejal del grupo municipal socialista de Alicante, Raúl Ruiz, ha denunciado la pasividad del equipo de gobierno del PP con respecto a las obras que se eternizan en la avenida de Jijona. El edil socialista ha reclamado al alcalde que establezca "una fecha de finalización de los trabajos en este vial, que lleva empantanado año y medio". En ese sentido, Ruiz ha instado a los responsables municipales a que exijan a la empresa que ejecuta los trabajos que "disponga de los medios necesarios para acabar cuanto antes y evitar que los vecinos sufran ruidos hasta la madrugada por la utilización de máquinas de perforación neumática".

“Si el Ayuntamiento no ha exigido medios suficientes para cumplir la obra en los plazos previstos es porque a la empresa le sale más rentable que dos operarios hagan el mismo trabajo que diez, tardando mucho más. Ese desfase en los tiempos lo acaban sufriendo los vecinos y vecinas, que están soportando el trabajo con maquinaria pesada que se demora hasta la madrugada. Barcala debe exigir a la adjudicataria de las obras que incremente la plantilla para acelerar los trabajos y acabar en una fecha determinada”, ha señalado el edil socialista.

