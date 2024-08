Carlos Baño ve absurdo que el Consell «politice» el grado de Medicina de la UA

El presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha lamentado «que una cuestión judicializada, se politice». El responsable de la organización cameral no es miembro del Consejo Social de la UA, pero sí la entidad que representa, y en su opinión la «Cámara no va a entrar en cuestiones judicializadas. En cualquier caso, no tiene sentido buscar enfrentamientos entre Alicante y Elche. Es absurdo».

«No sé que ha ocurrido para que el Consell tome esta decisión, quiero entender por lo que conozco al presidente de la Generalitat Valenciana que si el Consell se ha allanado será por algo», ha añadido. A partir de ahí, Carlos Baño ha defendido tres puntos cardinales. El primero es garantizar una educación de calidad en la provincia. La segunda garantizar la formación a los alumnos y tercero, dejar de lado cualquier postura que provoque ruptura entre dos grandes ciudades. «Hay que apostar por lo que tenemos en común, aprovechar los recursos que tenemos».

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante ha recordado que él no estaba en el Consejo Social de la UA cuando se aprobó y se respaldó la implantación del grado de Medicina en el campus alicantino, pero «me consta que Rafael Regalado (representante desde hace ocho años de la institución) apoyó junto al resto de miembros esta decisión tras conocer los informes y comprobar que había una demanda». «Volver a sacar el enfrentamiento parece absurdo», ha reiterado.

El presidente de la Diputación sigue a Barcala y está a favor de la UA y del Consell al mismo tiempo

Baño ha querido, además contextualizar el momento con la convergencia de proyectos en el eje Alicante- Elche y la buena sintonía que hay entre sus alcaldes y la Generalitat Valenciana. Como empresario, el responsable cameral ha querido dar un enfoque pragmático en lo que se refiere a la demanda de médicos que sufre el país y a la necesidad de dar respuesta.

Por otra parte, las reacciones políticas han mantenido la línea que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, imprimió el lunes en su comunicado. Así tanto el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que ahora forma parte del órgano de la universidad alicantina; como el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual y el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, que sí forman parte, se han acogido al manual del Consell presidido por el popular Carlos Mazón.

Aunque con matizaciones, los tres representantes municipales del Partido Popular, han defendido tanto el grado de Medicina de la Universidad de Alicante como la decisión del Ejecutivo valenciano de allanarse del recurso de la UMH sobre la implantación de la titulación en el campus vecino. Los tres han señalado que esta medida responde a una neutralidad, que como ha venido indicando este medio, es inconcruente con el hecho de retirarse del pleito.

Seguir la línea

Ninguno de los tres ha querido pasar la línea que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, marcó el viernes tras aprobar el pleno del Consell la autorización para que la Generalitat Valenciana presente el escrito en los juzgados. En este sentido, Toni Pérez ha apuntado a que «la Diputación provincial apoya siempre a la Universidad de Alicante con determinación, así como a la continuidad de los estudios de Medicina en esta institución académica», ha subrayado al principio, para posteriormente indicar que «este apoyo es totalmente compatible con la decisión de la Generalitat de apartarse del procedimiento judicial para mantenerse neutral entre ambas universidades y respetuosos con la decisión de los tribunales».

El también presidente del Partido Popular de la provincia y alcalde de Benidorm ha indicado que «para la provincia de Alicante es beneficioso que tanto la UA como la UMH impartan los estudios de Medicina de una manera coordinada».

El primer edil de San Vicente ha mostrado su apoyo en primera instancia a la implantación de Medicina al campus de la localidad, pues cabe recordar que las clases se imparten en el antiguo Colegio Mayor. «Facilitamos su llegada», para añadir, «como Ayuntamiento, no entramos a valorar ni las decisiones del Consell ni los procesos judiciales entre ambas universidades ni su transcurso».

Los socialistas consideran un "atropello" la decisión del ejecutivo de Mazón

También Manuel Villar, que es el representante del Ayuntamiento de Alicante en el Consejo Social, se ha remitido al comunicado del alcalde Luis Barcala del pasado lunes. Ha asegurado que al no estar personados «no tengo nada que decir», al mismo tiempo que «apoyo la decisión del Consell».

Maltrato

En el lado político contrario, el PSPV-PSOE que ha querido salir al paso de la posición del gobierno valenciano por «considerarla un atropello más contra lo que es de todos». En un comunicado, el secretario de Educación y Universidades del partido en Alicante, Alfonso Blázquez, ha afirmado que «el PP acostumbra a maltratar lo público cuando gobierna, y con esta actitud perjudica los intereses de Alicante. Esto representa un ataque no solo contra la Educación Pública, sino sobre nuestro estado de bienestar, ya que con la implantación de este grado por el ‘Govern del Botànic’ se aumentó un 10 % el número de plazas para estudiantes de medicina en nuestra Comunidad».

A las críticas, se han sumado los grupos de la oposición de San Vicente. El grupo socialista ha considerado que es una «tomadura de pelo» que el equipo de gobierno «desconozca los motivos por los que el ‘president’ de la Generalitat y el conseller de Educación han tomado esta decisión, pues el campus está en San Vicente». Para los socialistas, «queda demostrado que es una decisión política y se ha dejado de lado a la UA y a San Vicente. Es indignante».

