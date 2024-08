El mejor restaurante italiano de la Comunidad Valenciana está en Alicante

Ché Ragazzi, recientemente galardonado como el mejor restaurante de cocina italiana de la Comunidad Valenciana en 2024 por los Luxury Lifestyle Awards, destaca por su combinación de elegancia, tradición e innovación en la gastronomía italiana. Este galardón es otorgado a la excelencia culinaria. Además, el establecimiento también ha sido nominado a Mejor Pizza Napolitana de España y Mejor Restaurante del Mundo en términos de diseño y decoración por los Restaurant & Bar Design Awards.

El restaurante ofrece una experiencia única. / INFORMACIÓN

El restaurante ha captado la atención de figuras influyentes en redes sociales dentro del ámbito de la gastronomía, como Pablo Cabezali, conocido en redes sociales como @cenandoconpablo, quien recientemente visitó el lugar. Esta visita se suma a la significativa presencia de Ché Ragazzi en redes sociales, con más de 475.000 seguidores en TikTok y 290 millones de visitas.

Ché Ragazzi se distingue por su oferta gastronómica, que incluye entrantes italianos tradicionales y de autor, como el tartar de burrata y mortadela y el carpaccio de picaña con 100 días de maduración.

La casa ofrece, además, una variada selección de pastas, entre ellas los mafaldine de trufa servidos en una rueda de queso pecorino, sus pizzas hechas en horno de piedra que van desde la clásica margherita hasta la vanguardista zucca e fonduta, demuestran su compromiso con la calidad. El restaurante ofrece, también, carnes de maduración propia y postres de receta original, como el tiramisú preparado al momento en la mesa, garantizando una experiencia culinaria completa.

El propietario de Ché Ragazzi, Francisco Andrés Segura González, habla sobre los premios obtenidos, la experiencia única que ofrece el restaurante, y cómo han logrado captar la atención de miles de seguidores en redes sociales. Descubre por qué Ché Ragazzi se ha convertido en el destino gastronómico imprescindible de la zona del levante y cómo ha conquistado a los amantes de la buena comida.

¿Qué significa para Ché Ragazzi ser nombrado el mejor restaurante italiano de la Comunidad Valenciana en 2024?

Para nosotros, ser nombrados el mejor restaurante italiano de la Comunidad Valenciana por los Luxury Lifestyle Awards, es un honor inmenso. Sentimos que premia toda la dedicación, pasión y perfección que hemos puesto en el desarrollo de este proyecto que comenzó a raíz de la pandemia en pleno 2020, y que no salió a la luz hasta la apertura de nuestro primer local en Elda, en mayo de 2023.

Nos llena de mucho satisfacción y motivación saber que nuestros esfuerzos por ofrecer una experiencia gastronómica única y de alta calidad han sido reconocidos a este gran nivel.

Pasta servida en rueda de queso Ché Ragazzi. / INFORMACIÓN

Además del premio a mejor restaurante italiano, también están siendo nominados en estos momentos a mejor restaurante del mundo en términos de diseño y decoración. ¿Qué aspectos cree que destacan a Ché Ragazzi en estas áreas?

Sí, en estos momentos estamos siendo nominados junto a nuestros diseñadores, Arqdeco Crative Proyects, a mejor restaurante a nivel de diseño, decoración e identidad corporativa por los Restaurant & Bar Design Awards, y por los Frame Awards, dos de los premios más prestigiosos del mundo, así que el hecho de estar nominados ya es algo increíble para nosotros.

Pizza Ché Ragazzi. / INFORMACIÓN

En cuanto al ambiente de nuestros restaurantes, hemos logrado crear un ambiente que transporta a nuestros clientes a un rincón elegante y acogedor de Italia. Ya desde la fachada se puede apreciar el azul turquesa como el color protagonista de nuestros locales, inpirados por el color de las aguas de la Costa Amalfitana. Además del color dorado muy presente en muchos detalles de nuestros restaurantes, elegidos para transmitir la pasión, dedicación y perfección que ha sido necesaria para comenzar y desarrollar este proyecto. Tanto la decoración y diseño vanguardista de los restaurantes como el hilo musical protagonizada por artistas clásicos italianos brindan al cliente una vivencia única, fusionando un ambiente innovador con detalles clásicos y elegantes. Todo ello ultimado por un gran servicio de nuestros profesionales de sala detalladamente uniformados.

El azul turquesa el protagonista inspirado por el color de las aguas de la Costa Amalfitana. / INFORMACIÓN

Hablemos de la experiencia gastronómica que ofrece Ché Ragazzi. ¿Qué pueden esperar los clientes cuando visitan su restaurante?

En Ché Ragazzi buscamos ofrecer una experiencia gastronómica única, fusionando la cocina tradicional italiana con platos innovadores y vanguardistas. De hecho, antes de abrir el primer restaurante estuvimos más de tres años desarrollando nuestros platos, buscando las máximas calidades certificadas en base a las mejores materias primas. En nuestra carta ofrecemos una amplia variedad de entrantes italianos tradicionales y de autor, como el tartar de burrata y mortadela di Bologna o el carpaccio de picaña de cien días de maduración. Nuestras pastas, como los famosos mafaldine trufados servidos en una rueda de queso pecorino, y nuestras pizzas napoletanas, desde la clásica margherita hasta la innovadora zucca e fonduta, a base de crema de calabaza, guanciale amatriciano y fonduta de parmigiano reggiano de veinticuatro meses de curación. Además, nuestras carnes de maduración propia y nuestros postres, como el tiramisú preparado al momento en mesa, garantizan una experiencia gastronómica inolvidable y muy valorada sobre todo por comensales italianos.

El restaurante ha sido concebido para ser un espacio elegante y acogedor. / INFORMACIÓN

He visto que tienen una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. ¿Cómo ha sido este proceso y cómo ha influido esto en su éxito?

La verdad que la presencia en redes sociales ha sido fundamental. Desde el primer momento buscamos tener una gran impacto en redes. Queríamos llegar a la gente a partir de vídeos de entretenimiento que engancharan al público y sobre todo buscando la viralidad. Para que de forma indirecta pudiéramos enseñar nuestro producto y nuestra marca, siendo muy dinámicos y aportando contenido de valor, evitando el tipo convencional de hacer publicidad y por supuesto todo de forma orgánica, es decir sin pagar por promocionar nuestros videos.

Finalmente lo conseguimos sobre todo a partir de un juego a pie de calle, que consiste en regalar una de nuestras pizzas napoletanas si eres capaz de no decir ni sí ni no durante un minuto y medio, mientras nuestro presentador te va haciendo preguntas divertidas para que no lo consigas. Gracias a este tipo de contenido hemos conseguido una comunidad de más de 500.000 seguidores entre todas nuestras redes sociales y más de 300 millones de visitas, lo que nos ha otorgado una gran notoriedad para darnos a conocer tanto en España, como en Latinoamérica y Estados Unidos.

Ché Ragazzi busca ofrecer una experiencia gastronómica única. / INFORMACIÓN

Toda esta reputación en redes sociales no solo nos ha ayudado a atraer nuevos y nuevos clientes, sino también a mantener una conexión cercana con nuestra comunidad que traspasa las barreras de nuestros restaurantes.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría enviar a quienes aún no han tenido la oportunidad de visitar Ché Ragazzi?

A todos aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de visitarnos les invitamos a descubrir la experiencia única que ofrecemos en Ché Ragazzi, fusionando la tradición y la innovación con la mejor calidad certificada de ingredientes.

Ché Ragazzi está nominado a Mejor Restaurante del Mundo en términos de diseño y decoración por los Restaurant & Bar Design Awards. / INFORMACIÓN

Nos esforzamos cada día por crear un ambiente acogedor, elegante y alegre donde cada plato es una celebración de la auténtica cocina italiana. Pero, sobre todo, de lo que más nos podemos sentir orgullosos es de las grandes personas que conforman todo el equipo de Ché Ragazzi. Tanto el gran equipo de cocina, pizzería, producción e I+D+I; el de logística y mantenimiento; pasando por el joven y prometedor departamento de marketing y nuestro profesional personal de sala. Todo el esfuerzo, entrega y dedicación de este gran equipo de personas hará posible que podáis disfrutar de un gran día en Ché Ragazzi, es ahí donde realmente hacemos la diferencia.

Esperamos poder daros la bienvenida pronto en nuetros locales de Elda y Alicante para compartir con vosotros nuestra pasión por la gastronomía italiana. ¡Les esperamos con los brazos abiertos!

