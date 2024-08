Turismo autoriza el pago de 97.000 euros por un contrato de patrocinio pese al rechazo del Interventor

Un pago aprobado en contra de las recomendaciones del Interventor. El Patronato de Turismo de Alicante ha aprobado el pago de 96.800 euros a un club deportivo de la provincia por el patrocinio del evento "Alicante SUP Open App World Tour", celebrado del 9 al 11 de diciembre de 2022. Una factura relativa a los trabajos de patrocinio de una actividad náutica efectuados hace casi dos años por parte de la entidad deportiva que no fue formalizado por escrito en un primer momento y que ahora sale adelante pese al informe en contra del Interventor General del Ayuntamiento de Alicante.

Precisamente, en el informe emitido por el Interventor acerca de la aprobación de este pago se apunta que el evento patrocinado tuvo lugar antes de que se firmase el acuerdo de adjudicación y que la aprobación del pago debería aprobarse por el Pleno municipal. En primer lugar, el informe del interventor municipal señala que el contrato para la organización del evento no fue formalizado por escrito, incumpliendo varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público. Según el informe: "El contrato para la organización del evento no fue formalizado de manera escrita, lo cual contraviene los requisitos establecidos en la normativa vigente que exige la formalización escrita para todos los contratos".

Además, en el apartado de recomendaciones del informe, el interventor recomendó que el reconocimiento de crédito fuera aprobado por el Pleno, una recomendación que el equipo de gobierno no ha adoptado sacando adelante este acuerdo en el Patronato de Turismo. El informe específica que: "En municipios de gran población, como Alicante, los reconocimientos extrajudiciales de crédito deben ser sometidos a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, conforme a la normativa aplicable. Esta medida garantiza que los gastos y pagos sean supervisados adecuadamente."

A pesar de esta recomendación, el Patronato de Turismo aprobó el pago de los 97.000 euros sin presentar el asunto al Pleno del Ayuntamiento. En el mismo escrito, el interventor advirtió de que esta omisión puede tener repercusiones legales: "El incumplimiento del procedimiento de aprobación por parte del Pleno puede afectar la legalidad del proceso y generar cuestionamientos sobre la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos."

Para remediar estas situaciones, el interventor realiza en su informe una serie de recomendaciones. Entre ellas, se incluye la necesidad de formalizar todos los contratos por escrito y cumplir rigurosamente con los procedimientos de aprobación del Pleno para los reconocimientos extrajudiciales de crédito. En el informe se aconseja: "Es imperativo que se adopten medidas correctivas que incluyan la formalización escrita de todos los contratos y la aprobación por el Pleno de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, para asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes".

Reacciones

El grupo municipal socialista, a través de la concejala Trini Amorós, rechazó que el Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante valide el pago de una factura pendiente de 2022 que asciende a 96.800 euros. “Exigimos al gobierno de Barcala que sea escrupuloso con cada euro que gasta, puesto que son fondos públicos de todos los alicantinos y alicantinas. No entendemos por qué el alcalde se niega a realizar los trámites que reclama el interventor. Si el servicio se ha prestado se ha de abonar, pero siguiendo lo que dice la jurisprudencia y no como se le antoja al alcalde y a la concejala de Turismo”, apuntó Amorós.

Amorós ha votado hoy en contra de este punto, abordado durante la reunión celebrada por el Patronato de Turismo, y, de igual forma, ha rechazado la modificación de estatutos que se ha propuesto. “Para lo único que se modifican es para que la contratación quede en manos de la presidencia. No nos han dado la oportunidad de presentar enmiendas o alegaciones a dicha modificación, dejando a la junta rectora cada vez con menos atribuciones”, señaló la socialista quien destacó que: "perdemos todas las oportunidades con esta modificación que no aborda en ningún caso la gestión del mismo desde las necesidades en 2024, dejándolo anclado en una gestión de los 90."

El portavoz de Compromís, Rafa Mas, indicó que: "no entendemos que no nos hayan informado en este nuevo patronato constituido hace más de un año y que tengamos que ser los miembros del Patronato quienes aprobemos este reconocimiento. Debe hacerlo el Pleno tal y como dice el interventor en su informe. Este hecho evidencia los brazos cruzados del anterior equipo de gobierno liderado por Luis Barcala y como concejala titular Mari Carmen Sánchez que no pego palo al agua"

