Carlos Baño aclara que la Cámara de Comercio está con Mazón

Con menos de 24 horas de diferencia, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, remititó una nota de prensa para «desmentir haber acusado al Consell de politizar la cuestión» en referencia a la decisión tomada en el seno del pleno del Consell de retirarse del recurso interpuesto por la UMH sobre la aprobación del grado de Medicina en la UA y más cuando «el Consell promovió un acuerdo extrajudicial entre la Universidad de Alicante y la Miguel Hernándezcon la intención de acabar con una rivalidad histórica».

A este respecto, cabe aclarar que Baño, el martes, lamentó que un tema «judicializado, ahora se politice» y reconoció, también: «No sé que ha ocurrido para que el Consell tome esta decisión, quiero entender, por lo que conozco al presidente de la Generalitat Valenciana, que si el Consell se ha allanado será por algo». En ningún momento citó la neutralidad que en la nota se escribe y que corresponde única y exclusivamente al argumento esgrimido por el Consell, pues tal y como han corroborado diferentes juristas, el allanamiento implica retirarse de una demanda dando la razón a quien te demanda, en este caso la UMH.

La nota habla en términos de «tergiversación» porque «es absurdo que se fabriquen campañas mediáticas que buscan enfrentamientos artificiales entre Alicante y Elche». En sus declaraciones iniciales, Baño jamás hizo referencia a una campaña mediática. En la actualidad, diferentes medios se han eco de la decisión del Consell.

Además, asegura que la Cámara no entra a valorar temas en sede judicial que no les compete y que demanda que «se garantice una educación de calidad, con plazas suficientes» para que «nuestros jóvenes» no se tenga que ir a estudiar fuera de la provincia. Estos dos últimos puntos también fueron recogidos en la noticia.

