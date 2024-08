Una nueva ola de calor dejará máximas de 35 grados en la costa de Alicante

Una nueva ola de calor elevará las temperaturas a partir de este viernes, tras la exigua tregua de los dos úlitmos días, en que los valores térmicos han sido algo menos acusados. Esta vez el fenómeno no alcanzará de lleno a la provincia de Alicante ni al resto de la mitad sur de la Comunidad Valenciana, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de manera que no se alcanzarán registros extremos. Con todo, las temperaturas serán altas tanto de día como de noche, y particularmente en áreas litorales, donde los termómetros podrán llegar a máximas de 35 grados.

La Aemet no ha lanzado ningún aviso para los próximos días en la provincia de Alicante por altas temperaturas. Aun así, se espera que entre este viernes y el domingo las máximas ronden los 36 o 37 grados en las comarcas del interior, así como en las zonas de la Vega Baja y el Baix Vinalopó más alejadas del litoral. Los valores más altos se registrarían al noreste de la comarca de El Comtat, en el valle del Serpis, con unos 38 grados. Esto quiere decir calor intenso pero no extremo, teniendo en cuenta los registros que se suelen dar en estas zonas. En cambio, en el litoral sí se espera que haya más diferencia entre las temperaturas de estas próximas jornadas y lo que se considera habitual.

En Alicante se prevé para el sábado una máxima de 35 grados, y a eso habrá que añadirle la humedad que haya en el ambiente, que si es muy alta podrá elevar la sensación térmica hasta cerca de los 40 grados. Y no únicamente de día, sino de noche: en la misma ciudad se espera que la mínima del sábado sea de 26 grados, lo que quiere decir que será una noche ecuatorial. Además, cabe recordar que esa será la mínima, que probablemente se registre al amanecer del sábado, con lo que toda la noche del viernes el termómetro estará por encima de ese valor. Por ejemplo, la Aemet espera que a las 23.00 horas la temperatura sea de 28 grados, con una sensación térmica de 31.

Dos jóvenes esperando el autobús a mediodía de este jueves en Alcoy, con 36 grados en la calle. / Juani Ruz

Aparte de las citadas noches ecuatoriales en el litoral, con mínimas superiores a 25 grados, en el interior serán de forma generalizada tropicales, por encima de los 20. Las únicas excepciones serán las localidades situadas a mayor altitud, como Banyeres o Fageca, donde se espera que ronden los 18; pueblos pequeños como este último, además, tienen la ventaja de que el efecto "isla de calor" por la concentración urbana es mínimo. En estas zonas será más fácil dormir estos días, tal y como apunta el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.

El experto corrobora que esta nueva ola de calor "no va a tener tanto efecto" en el área del Mediterráneo, pero señala que "llevamos ya una secuencia de jornadas muy calurosas desde mediados de julio". Este verano no está siendo como los dos anteriores, en que el calor comenzó ya en junio y se produjeron puntas muy altas, pero las últimas semanas sí están siendo más elevadas las temperaturas, aunque de una forma más sostenida. "Todo apunta a que la segunda quincena de agosto va a ser también calurosa", señala. "No batimos récords de temperaturas, pero el problema es que el calor se mantiene durante la noche", de manera que resulta mucho más difícil el descanso.