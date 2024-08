Amparo Navarro (UA) elude valorar la creación del campus interuniversitario de salud y defiende la legalidad de Medicina

La escalada de comunicados prosigue a lo largo del día y esta tarde la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, ha remitido uno para dejar clara tanto la defensa de la implantación de Medicina como su sorpresa por el cambio de posicionamiento del Consell en el recurso de la UMH. Además, la máxima responsable de la institución educativa ha realizado una defensa de la autonomía universitaria sin entrar a valorar la propuesta del presidente de la Generaritat Valenciana, Carlos Mazón, de crear un campus interuniversitario de salud. En este punto, Navarro ha subrayado las numerosas colaboraciones con la Miguel Hernández, desde el respeto. El escrito se publica horas después de que el rector de la universidad ilicitana, Juan José Ruiz, enviara otro comunicado en el que calificaba de "magnífica" el proyecto del Consell.

En lo que se refiere al núcleo central del tema, la rectora de la UA ha reiterado, como ya hizo el fin de semana, que el caso se encuentra en sala judicial pendiente de sentencia y que por lo tanto la Universidad está a la espera de la sentencia.

Silencio ante el "gran" campus

En un primer momento, en concreto, el sábado pasado, Amparo Navarro optó por la prudencia en sus declaraciones tras la sorpresa que le supuso a la institución conocer que el gobierno valenciano se retira del recurso. Hoy se mantiene ese tono, pero hila fino en cuestiones como el "respeto" y afea tanto al Consell la indefensión en la que ha quedado la universidad tras el cambio de criterio de la Abogacía de la Generalitat Valenciana como que se presente una idea con el pleito abierto y visto para sentencia.

"Las relaciones institucionales entre las dos universidades siempre han sido excelentes y, desde el respeto a la autonomía universitaria de cada una de ellas, siempre hemos mantenido una estrecha colaboración en todos los títulos que ambas compartimos, no sólo Medicina, y que se ofertan desde hace años en ambos campus, algunos de ellos desde el momento fundacional de la Universidad Miguel Hernández", sostiene. Pero para la rectora de la UA, "nada se puede construir si no se inicia desde el respeto mutuo, la vocación de servicio público y bien común y la mirada puesta en el futuro de una provincia más próspera y mejor formada".

No obstante, el asunto central del comunicado no se separa del motivo central y es el caso sobre la implantación de Medicina está en su fase final. La rectora reitera que "siempre ha actuado, como no puede ser de otro modo, dentro de la más estricta legalidad" y recuerda que el TSJ de la Comunidad Valenciana, a través de auto firme de 2 de junio de 2023, desestimó la solicitud realizada por la Universidad Miguel Hernández (UMH) para la suspensión provisional del acuerdo de autorización del título del grado en Medicina de la UA.

Así, repite que "el rechazo de estas medidas cautelares, autorizó a la UA a seguir adelante para lo que le daba un plazo de dos años, periodo este en el que el grado ha sido implantado con éxito y en septiembre se iniciará el segundo año de impartición de los estudios".

Cambio de criterio de la Abogacía

Como ya dijera el fin de semana pasado, la rectora remarca su sorpresa por el cambio de criterio de la "Generalitat Valenciana, a través de la Abogacía de la propia" institución, que hasta ahora se ha opuesto a los argumentos de la demanda, es decir la UMH, "tanto al desestimar el requerimiento previo formulado contra el decreto de autorización del grado en Medicina, como al contestar la demanda formulada por la UMH en el posterior recurso contencioso-administrativo". "De ahí nuestra rotunda sorpresa por el allanamiento del Consell ante las pretensiones de la UMH, una posición nueva y de todo punto contraria a la defendida hasta ahora por la propia Abogacía de la Generalitat Valenciana en la contestación a la demanda. Una sorpresa que es todavía mayor por el momento en que se anuncia, cuando ya han sido escuchadas las partes y ha finalizado el periodo de conclusiones", añade.

Para Amparo Navarro, el momento requiere de espera hasta que se conozca la decisión del TSJ "sin que deba mediar ninguna injerencia externa en la resolución judicial". Además, manifiesta que "con la incorporación del grado de Medicina, la Universidad de Alicante lo único que persigue es sumar, al ampliar la oferta formativa pública existente nuestra provincia".

"Reitero que todo el procedimiento de implantación del grado en Medicina de la UA cumplió y sigue cumpliendo con todos los requisitos exigibles para una universidad pública: fue aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad, Aneca y por el órgano competente de la Generalitat Valenciana, la AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva), y desde el curso pasado, 2023-2024 se está impartiendo con total normalidad y satisfacción tanto del estudiantado como del profesorado, tal y como lo evidencian las encuestas docentes llevadas a cabo", concluye.

Los silencios

Este escrito firmado por la rectora evita, así, entrar en la propuesta del Consell y ante preguntas de este medio se ha remitido al comunicado. Fuentes cercanas al caso, confirman que el comunicado se ha hecho contando con el equipo de gobierno y los vicerrectores, pues hay que recordar que para las universidades el mes de agosto es inhábil. Un aspecto que impide un lógico funcionamiento de lo que podrían ser las consultas tanto para uno como otra universidad.

Desde la Universidad alicantina confirmaron que la Generalitat Valenciana aún no ha presentado el escrito de allanamiento en el juzgado y que por lo tanto, no conocen los detalles y el argumento del mismo.