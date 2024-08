Las Urgencias del Hospital de Alicante duplican el número de consultas

El nuevo edificio de Urgencias permite al Hospital General de Alicante duplicar el número de consultas para atender a los pacientes al pasar de las cuatro que había en la zona antigua -y que siguen dando servicio- a un total de nueve. La ampliación de las Urgencias permitirá además a médicos, enfermeros y resto del personal sanitario atender el incremento de la demanda, con picos de hasta 500 pacientes en las guardias.

En estas nuevas instalaciones están el punto de admisión, la sala de espera pretriaje, los puntos de triaje de enfermería y médico y las cinco nuevas consultas médicas. El resto de la atención continúa en las dependencias habituales, creándose de este modo un espacio polivalente.

Las nuevas consultas, de nivel 1, están en la planta baja del nuevo edificio. En la primera planta estarán las de nivel 2, y más adelante entrará en servicio una unidad de corta estancia.

Ambulancias

El servicio de Urgencias ha abierto al público a las 8 horas de este jueves su nuevo acceso por Maestro Alonso, situado a unos metros del anterior, al que se accede por la acera exterior, ahora más anchas gracias a unas obras que ejecuta el Ayuntamiento. Las ambulancias y los vehículos de particulares que lleven a personas enfermas podrán acceder por esta misma calle por el vial paralelo al hospital a pesar de que la circulación de vehículos se realiza en sentido contrario.

Las obras de ampliación de Urgencias, cuya reforma inició el gobierno del Botànic con un presupuesto de 7 millones de euros, permiten asimismo aumentar en un 40% camas, boxes y demás servicios para el paciente.

Estas instalaciones, según ha destacado la médico urgencióloga Begoña Espinosa, ofrecerán una mayor privacidad a los pacientes, además de contar con más espacios y mayores recursos pues "conforme entra el paciente están en la puerta médicos, enfermeros, celadores para recibirlos venga a pie, en camilla o en silla de ruedas...Las camillas pueden entrar directamente a la consulta de Enfermería". Antes en ocasiones tenían que valorar el estado del paciente en mitad del pasillo, lo que afectaba a su intimidad, y en general todo estaba más abierto.

Más intimidad

De hecho, las salas se han diseñado de tal modo que cuando el personal necesita atravesar la zona y abre puertas, estas ocultan las camillas a la vista. También los boxes siguen esta línea gracias a que el equipo de profesionales ha participado en la toma de decisiones de cómo han de ser las consultas.

La zona nueva es más diáfana, luminosa y confortable "para mejorar la calidad asistencial a la población que requiere atención sanitaria urgente, así como de las áreas de trabajo de los profesionales sanitarios", explican desde el centro.

La cifra de pacientes que llega a Urgencias del Hospital de Alicante se han disparado, pasando de los 240 de media en el año 2017 a los 350 de una guardia normal con picos de 500. La causa, según apuntan los especialistas, la inmediatez que requiere el paciente que no quiere esperar, y que olvida que "las Urgencias están para descartar no para diagnosticar porque no tenemos ni tiempo ni herramientas".

Trauma

En cuanto a las dependencias antiguas, se mantienen en ellas Traumatología y Rayos.

El nuevo edificio permite duplicar el espacio destinado a urgencias del Hospital General, ya que pasará de una superficie de 3.000 metros cuadrados a disponer de 6.252 metros cuadrados, en tres plantas y un sótano. Además de albergar las urgencias generales, con capacidad para 64 camas, dispondrá de un área de Observación y de una unidad de corta estancia con 25 camas.

También contará con un área dotada con 15 sillones medicalizados y monitorizados, frente a los dos actuales, y se crea una sala especial de aislamiento para pacientes con enfermedades infecciosas, habilitada con 3 boxes. La sala de críticos estará dotada de alta tecnología, las salas de radiodiagnóstico contarán con un TAC y dos ecógrafos y habrá tres salas de Radiología convencional, lo que va a permitir agilizar la asistencia.

