Las paradas del TRAM más cercanas a la playa incrementan en un 36% su número de viajeros.

Próxima parada: la playa. Este es el sonido que casi 140.000 pasajeros escucharon este mes de julio al llegar en TRAM a su esperado destino junto al mar. En total, 36.591 viajeros más de los que lo hicieron durante el mes de noviembre de 2023. Y es que las veinte paradas del TRAM más cercanas a las playas de Alicante y El Campello incrementaron durante el pasado mes de julio en un 35,6% el número de personas que subieron a sus vagones para disfrutar de estos cotizados arenales.

En conjunto, las veinte estaciones más cercanas a la costa tuvieron un incremento de 4.493 pasajeros diarios en comparación con el mes de noviembre del pasado año. De entre todas ellas, hay estaciones que destacan como las que viven una mayor afluencia de viajeros durante los meses de verano como El Campello o Alicante Porta del Mar, que en conjunto suman 41.904 viajeros en el mes de julio, pero también aquellas con incrementos porcentuales más altos, como Coveta Fumà que casi triplica su número de usuarios respecto al mes de noviembre, un 123%, o Amerador, que duplica los usuarios que eligen bajar en esta estación un 106%.

En primer lugar, se encuentra la estación de El Campello lidera este incremento con 27.804 pasajeros en julio, lo que representa un 18,1% más respecto a noviembre, aunque probablemente no todos aquellos viajeros que pararon en este municipio lo hicieron para ir a la playa y puede que otros eligieran este destino con otro fin. Le sigue en segunda posición la parada Alicante Porta del Mar, ubicada junto a la playa del Postiguet, que casi ha duplicado su número de usuarios, con 14.100 viajeros en julio, un 89,5% más que los 7.438 de noviembre.

Hasta allí viaja todos los días Clara Forner, una usuaria del TRAM que no pierde la oportunidad de emplear este servicio para disfrutar de la playa del Postiguet. "Cojo el TRAM al lado de mi casa y me vengo hasta esta playa porque me gusta su proximidad con el centro, ahora en verano el cagón va un poco más lleno, pero merece la pena porque es muy rápido y está muy limpio", señaló Forner.

Aunque no todo queda ahí. La estación de Costa Blanca es otra de las destacadas, con 12.992 pasajeros en julio, experimentando un aumento de 4.521 usuarios respecto a noviembre, lo que representa un crecimiento del 53,3%. Un aumento que refleja la preferencia de los usuarios por el TRAM para acceder a las playas alicantinas, como Erlin Naranjo, un turista de Madrid al que el servicio le ha sorprendido: "Nos ha parecido espectacular, llegamos desde el centro a la playa en un momento, es muy práctico y literalmente te deja en la entrada de la playa en tan solo 15 minutos, sin andar ni nada, casi te deja en la arena".

"Comparado con el metro de otras ciudades es algo realmente sorprendente", aseguró Itziar del Pozo, una turista que durante estos días visita la ciudad y para la que este medio de transporte: "Es una forma de hacer turismo mucho más rápida, nos trae directos a la playa y está muy limpio y con aire acondicionado, no lo esperábamos y creemos que es un éxito".

Por su parte, la estación de Carrabiners, que durante el invierno sirve a una zona residencial próxima a la playa, experimentó también un incremento del 55,3%, pasando de 7.312 pasajeros en noviembre a 11.359 en julio, más de 4.000 usuarios. Pero entre ellos hay quienes no dejan de utilizar este servicio durante todo el año, como Antonio Linares, un vecino del Pla que va "todos los días a la playa". "Siempre estamos pidiendo que el tren en el que venimos tenga los vagones más grandes porque incluso en invierno se nos queda pequeño, pero venir en TRAM es mucho mejor que venir en coche, es como aparcar en primera línea de playa todos los días".

Entre las paradas más típicas, como Avenida de las Naciones, Cabo de las Huertas, y Plaza Coruña, también se observan aumentos significativos. La estación de Avenida de las Naciones registró 4.379 pasajeros en julio, lo que supone un incremento de un 71,9% más mientras que la parada de Cabo de las Huertas, por su parte, pasó de 2.562 usuarios en noviembre a 4.019 en julio, un aumento del 56,9% de pasajeros.

Por su parte, Plaza Coruña mostró un crecimiento destacable, pasando de 3.279 pasajeros en noviembre a 5.164 en julio, un 57,5% más. Una de estas usuarias que suman a coger el TRAM para ir a la playa es María Santiago quien destaca que es algo "que le gusta mucho hacer". "La playa de Alicante es la mejor que hay y venir a ella de forma cómoda es algo muy práctico, yo vivo en el centro y en 10 minutos estoy aquí, aunque me gustaría que pusieran más frecuencias para que fuera menos saturado a veces", comentó Santiago.

