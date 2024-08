Una puerta que impide el acceso a un camino público a las calas del Cabo de la Huerta.

Un camino público hacia las populares calas del Cabo de la Huerta en Alicante, bloqueado por una puerta que impide el paso a la playa. Esta es la situación que un alicantino, cansado de la inacción de la concejalía de Urbanismo ante la que ha presentado dos denuncias, ha señalado a través de un vídeo que ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Este "video viral" publicado por Juan Pedro Serra, un joven alicantino de 26 años, ha cosechado ya más de 22.000 reproducciones en Instagram y casi 400.000 en X -anteriormente conocida como Twitter- y ha desencadenado una ola de indignación y un debate en los comentarios sobre la apropiación indebida de espacios públicos en la ciudad.

En el video, que dura cerca de dos minutos, Serra denuncia la existencia de "una puerta ilegal" que "privatiza uno de los accesos a la playa". Según su testimonio, la puerta habría sido instalada por un vecino de la calle Catamarán en la zona del Cabo de la Huerta y señala que la situación se ha normalizado hasta el punto de que "si no eres de la zona, no te fijas en ello porque ves muchas puertas en el camino y realmente no ves ninguna diferencia". Serra subraya el problema de fondo: "Se piensan que el espacio público que nos pertenece a todos pueden privatizarlo, y las administraciones muchas veces no colaboran o colaboran guardando silencio".

Pero esta denuncia no se ha quedado solo en las redes sociales. Juan Pedro Serra presentó dos denuncias por registro ante la Concejalía de Urbanismo en las que subrayaba la gravedad de la situación y exigía que se tomarán medidas al respecto. La primera denuncia fue presentada en enero de este año, donde Serra señaló la "instalación ilegal de una puerta en terreno público que resultó en la privatización de una de las vías de paso hacia las calas". Según la denuncia, la instalación podría datar de al menos 2013, aunque Serra reconoce que no puede aportar pruebas para confirmar una fecha anterior.

A pesar de las gestiones iniciales, la situación no se resolvió, lo que llevó a Serra a presentar una segunda denuncia en agosto. Esta vez, denunció que la puerta metálica, equipada con una cerradura, volvía a impedir el acceso. "La policía local de urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ya había ordenado abrir la puerta anteriormente, pero el particular volvió a cerrarla con llave poco después", explicó Serra. La segunda denuncia también incluyó detalles precisos de la ubicación del portón y reiteró la presunta responsabilidad del propietario de la vivienda en la calle Catamarán número 7.

Una situación que continúa sin solución y que llevó a este alicantino a realizar el vídeo que se ha vuelto viral. Juan Pedro Serra expresó su frustración ante la inacción de las autoridades: “Decidí hacer el video porque veía que desde la administración pública, desde urbanismo y la policía local, no estaban haciendo nada. La policía local una vez me acompañó a ver la puerta y me confirmó que eso era terreno público; hablaron con el dueño de la casa, le dijeron de abrir la puerta y el particular la abrió. Pero la policía no ordenó la retirada del portón, y una semana después lo volvió a cerrar”. Serra añade que, aunque no conoce personalmente la identidad del particular que instaló la puerta, la morfología de la calle lleva a pensar que "la única persona que ha podido privatizar el acceso a la playa es la que reside al lado de la puerta".