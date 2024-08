Alicante se queda sin ascensor para bajar al Postiguet en verano

Sin ascensor para llegar al Postiguet en el mes de agosto. El verano en Alicante ha vuelto a traer consigo un problema recurrente que afecta tanto a los residentes del barrio del Raval Roig como a los numerosos turistas que eligen esta zona para disfrutar de sus vacaciones. El ascensor que conecta el barrio con la playa del Postiguet ha dejado de funcionar una vez más, generando malestar entre quienes dependen de esta infraestructura para acceder cómodamente a la playa.

Apenas hace una semana, el elevador había sido reparado tras varias semanas de inactividad, pero, a pesar de las intervenciones realizadas, el ascensor volvió a averiarse. En la puerta puede leerse un cartel que indica que el montacargas se encuentra "en mantenimiento", sin ofrecer más detalles ni un plazo para la solución del problema. Los usuarios, muchos de los cuales no están familiarizados con esta infraestructura, se encuentran con la desagradable sorpresa al llegar al sitio.

"Hace semanas que no funciona, nos afecta muchísimo porque nuestros hijos tienen necesidades especiales y van en silla de ruedas y claro, con el carrito para bajar a cualquier cosa, a la playa o hacer la compra nos bloquea todo el camino", comentó Christof Perin, un turista francés que se encuentra de vacaciones en la zona junto a su familia. "La verdad es que ha sido una situación muy incómoda para estar de vacaciones", añadió Perin.

Para quienes planean pasar el día en la playa, el no funcionamiento del ascensor supone una barrera considerable. "Bueno, para nosotros es un impedimento porque sería más cómodo hacerlo en el ascensor, todos los que vamos con el carrito o imagínate en silla de ruedas. Lo peor es que no ponen un cartel que avise que no funciona, por lo menos avisarnos", señaló Carlos Fúnez, otro turista que ha llegado a Alicante para disfrutar de unos días de descanso. "Aquí hemos venido de vacaciones a un piso, y ahora nos tocará bajar andando con el carrito a cuestas", explicó Fúnez con resignación.

El constante fallo del ascensor no solo afecta a los turistas, sino también a los residentes del Raval Roig. "Bajo por las escaleras porque no me queda otro remedio, me acabo de mudar a este barrio y la verdad es que siempre que he ido a hacer cualquier gestión ha estado roto. Aún no me he podido montar y utilizarlo", comentó María Salazar, una reciente vecina de la zona. "La verdad es que me gustaría que lo arreglasen porque sería un alivio para todos los vecinos del barrio", expresó Salazar.

"Estoy cansada de decirle al concejal que no funciona. Yo no vivo aquí, pero vengo a trabajar y siempre está sucio y roto", afirmó Loli Alavés, quien, aunque no reside en el barrio, utiliza el ascensor regularmente para desplazarse por motivos laborales. "Para la gente que baja con silla de ruedas o carrito, que vive aquí o que está de turismo, esto es una vergüenza. Aquí hay una persona que va en silla de ruedas en este barrio y tiene que irse siempre hasta el final de la calle para poder bajar. Se quita la autonomía a las personas", criticó Alavés.

La situación ha generado un debate entre los vecinos sobre las posibles soluciones para evitar que este problema se siga repitiendo. "El problema es que no hay una vigilancia adecuada. No soy quien para decir lo que tiene que hacer, pero pienso que aunque paguemos 50 céntimos más de impuestos todos los años, podrían poner una persona ahí que lo vigilara", sugirió María José Ortuño, otra vecina del barrio, preocupada por la falta de control en el uso del ascensor. "Esto es para gente mayor, para mamás con carritos o personas con discapacidad. Pero aquí suben bicicletas, suben salvajes, se ponen a saltar, suben ocho personas a la vez... Además, la escalera resbala. Hace poco vi una persona que se cayó bajando las escaleras y no sé cómo quedó, pero esto así es un peligro", destacó Ortuño.

Pese a las quejas de los vecinos, desde el Ayuntamiento de Alicante todavía no se contempla una reparación definitiva que, como la del ascensor del Castillo de San Bárbara, deberá esperar que se termine de ejecutar un plan de reparación para ambos elevadores en la Concejalía de Infraestructuras. Los afectados insisten en la urgencia de contar con una infraestructura que funcione correctamente, y que permita a todos, sin excepción, disfrutar de la playa y de la ciudad de manera accesible y segura.

Suscríbete para seguir leyendo