Barcala esquiva la propuesta condicional del conseller de Educación sobre el grado de Medicina en Alicante

La propuesta in extremis que lanzó ayer el conseller de Educación, José Antonio Rovira, para llegar a un acuerdo entre las dos universidades públicas de la provincia sobre el grado de Medicina ha pasado de largo por el salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. El alcalde Luis Barcala ha asegurado que no va a contribuir un "debate estéril y nostálgico, cuando lo que hay encima de la mesa ya puesto es una solución de futuro sobre la que ya me pronuncié". Sin embargo, Compromís entiende lo contrario y ha anunciado que presentará mociones de apoyo a la UA.

La edil de la formación naranja, Sara Llobell, ha subrayado que "con la demanda que hay de plazas universitarias de Medicina, resulta intolerable que el PP quiera cargarse la posibilidad de tener más médicos en la sanidad pública". En este sentido, ha avanzado que los grupos municipales de Compromís en la comarca de l'Alacantí llevarán alas sesiones plenarias la defensa del mantenimiento de la facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, a la que ha vuelto a dar la espalda el PP, tal y como hizo Zaplana, mentor político de Carlos Mazón.

Mantener postura vs movilización

Cuando se hizo público que el Consell había decidido retirarse del recurso de la UMH contra la creación de Medicina en Alicante, el alcalde mantuvo su defensa de que los estudios estuvieran en la Facultad alicantina, al tiempo que consideró que esta postura era compatible con la idea del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de crear un nuevo espacio educativo de salud en la provincia. A partir de ahí, Barcala ha optado por no moverse ni un centímetro a pesar del cruce de opiniones y posturas que se han producido durante estos días.

Así frente al mantenimiento de la postura, el grupo de la oposición ha optado por la movilización y ha cargado contra la idea de la retirada del Consell popular. Desde Compromís han señalado que “la historia se repite, lo que no es raro cuando el zaplanismo vuelve a gobernar la Generalitat. El PP vuelve a situarse contra los estudios de medicina en la universidad pública alicantina, lo que no tiene ningún sentido dado que mucho alumnado que desea estudiar medicina no tiene plaza en las universidades públicas valencianas y deben buscar universidades privadas o irse lejos de casa a estudiar”.

Para los concejales de la formación en la comarca, la idea de “retirarse ahora de la demanda, unas semanas antes de la sentencia, supone una traición en toda regla similar a la que hizo Zaplana en 1996, por mucho que ahora quiera camuflarse con ocurrencias de última hora ante la reacción contraria a la decisión por parte de la sociedad alicantina. Ahora Mazón se inventa ocurrencias sin estudios, o informes que le avalan y que realmente pretenden colar por la puerta trasera los intereses de las universidades privadas que llevan tiempo implantándose en l'Alacantí. Cortan el futuro de la UA para justificar la implantación de las privadas frente a la carencia de plazas universitarias en las facultades públicas”.

Dejar tirados a los estudiantes

Desde Compromís "se quiere responder al abandono del PP a la institución universitaria alicantina que ha perpetrado Mazón desde el Consell, y que han secundado de forma cómplice los alcaldes del PP, para mostrar el apoyo desde los ayuntamientos de la comarca a ampliar la oferta pública de estudios de medicina y al progreso de la UA". La concejal de Compromís en Alicante, Sara Llobell, ha calificado como "vergonzoso que Barcala y el resto de alcaldes del PP de la comarca apoyan la decisión de Mazón, dejando tirada a la UA ya todos los alumnos matriculados que en estos momentos nos transmiten su preocupación porque no sabemos si podrán cursar sus estudios de medicina en este próximo curso. Barcala se olvida que no está al servicio de Mazón o del PP, sino que debe su lealtad a una de las instituciones más representativas e importantes del sur de la Comunidad Valenciana y que ha sido un elemento clave en la modernización y progreso socioeconómico del territorio”.

Por último, la formación valencianista ha animado a la ciudadanía y la sociedad civil a manifestar su opinión contraria al nuevo ataque del PP a la universidad pública alicantina y la defensa de la ampliación de las plazas universitarias públicas en Medicina.