Alicante busca empresa para reponer sus cuatro radares fuera de servicio

Cuatro radares volverán a funcionar en Alicante. El Ayuntamiento adjudica el contrato para el suministro de cuatro equipos de radares para el control de velocidad de tráfico en la ciudad a la empresa Smartpol Gestión SL, la única empresa de las tres que se presentaron a la contratación que cumplía con los criterios establecidos en la adjudicación después de que las mercantiles restantes fueran descalificadas por no alcanzar la puntuación mínima exigida en los criterios de valoración. Esta medida tiene como objetivo asegurar que todos los dispositivos de control de velocidad con los que cuenta Alicante funcionen a pleno rendimiento.

Una reposición que se debe a que en la ciudad de Alicante hay algunos radares que no multan. De entre todos los que se encuentran señalizados en la ciudad, únicamente funcionan de manera regular el de la avenida de Dénia; el de la estación de La Marina, en la Cantera; el de la Albufereta y el de la avenida de la Universidad, a la altura del polígono industrial. El resto, o bien se encuentran fuera de servicio o son únicamente elementos disuasorios que no contienen en su interior ningún dispositivo de grabación que permita establecer sanciones a los infractores.

El proyecto consiste en la reposición de cuatro equipos de radares del tipo cinemómetro multicarril de efecto Doppler, montados en cabinas de postes, que se utilizan para controlar la velocidad en diversas vías de la ciudad. Este contrato para la reposición de radares ha sido adjudicado por 298.779,25 euros, IVA incluido. Ahora la empresa deberá presentar, en un plazo de diez días hábiles, la documentación necesaria para formalizar la adjudicación del contrato, el justificante del depósito de la garantía definitiva por un importe de 12.300 euros y la documentación que acreditara la solvencia económico-financiera y técnica o profesional de la empresa.

Una vez adjudicado el contrato, la empresa seleccionada deberá proceder a la instalación de los nuevos radares en los postes ya existentes, asegurando que estos dispositivos cumplan con todas las normativas técnicas y legales vigentes. La concejala de Educación y portavoz de la Junta de Gobierno Local esta semana, Mari Carmen de España, señaló que esta reposición no implica la instalación de nuevos radares en la ciudad, sino la sustitución de los dispositivos que ya no están en funcionamiento. "Lo que se va a hacer es la reposición de las unidades que no están en funcionamiento, no va a haber cuatro nuevos radares, sino que se van a reponer aquellos que no estaban en funcionamiento", explicó de España.

