El Ayuntamiento asegura que restablecerá la legalidad en la puerta que impide el acceso un camino en el Cabo de la Huerta

Medidas municipales contra el portón instalado ilegalmente en el Cabo de la Huerta. El Ayuntamiento de Alicante tomará medidas para restablecer la legalidad en un camino público bloqueado por una puerta ilegal en el Cabo de la Huerta. Así lo ha anunciado la concejala de Educación y portavoz de la Junta de Gobierno durante esta semana, Mari Carmen de España, en una comparecencia en la que confirmó que ya estarían tomando las medidas oportunas por parte del equipo de gobierno para que se reponga la normalidad en la zona. La instalación de un portón en uno de los accesos a las calas del Cabo de la Huerta que generó una gran polémica la pasada semana, tras la difusión de un video viral en redes sociales que denuncia la apropiación indebida de un espacio público.

El camino en cuestión, que da acceso a la playa, ha sido bloqueado por una puerta metálica que, según las denuncias interpuestas por un vecino ante la Concejalía de Urbanismo, impide el paso a la playa. La instalación de esta puerta ha sido atribuida a un vecino de la calle Catamarán, generando un gran malestar entre los residentes y visitantes de la zona.

La portavoz de la Junta de Gobierno durante esta semana, Mari Carmen de España, confirmó que las brigadas municipales encargadas del asunto ya han sido informadas y se han tomado medidas para restablecer la normalidad. "Es un camino municipal. Las brigadas municipales han estado allí y se ha dado instrucción para que se reinstaure la normalidad que debe de existir", declaró De España.

Por su parte, la Asociación de Vecinos de Playa de San Juan también ha expresado su preocupación por la situación. El presidente de la asociación, José Caracena, subrayó la importancia de que los espacios públicos se mantengan accesibles para todos. “Nuestra posición es que ningún particular puede aprovecharse de un espacio público. No sabemos cuánto tiempo está así; puede estar ahí oculto y nadie se ha dado cuenta. No estamos de acuerdo en que algo que es público se haga privado para una persona. Los espacios públicos son para todo el mundo, para que los usen todos los alicantinos. Aquí no hay barreras para nadie y no se pueden acopiar espacios que son de todos”, afirmó Caracena.

La denuncia sobre el acceso bloqueado cobró especial relevancia cuando Juan Pablo Serra, un joven alicantino de 26 años, publicó un video en Instagram y X (anteriormente conocido como Twitter) que ha alcanzado más de 400.000 visualizaciones. En el video, Serra critica duramente la inacción de las autoridades y describe la puerta como una “privatización” de un espacio que debe ser de uso público. “Se piensan que el espacio público que nos pertenece a todos pueden privatizarlo, y las administraciones muchas veces no colaboran o colaboran guardando silencio”, denuncia Serra en el video.

Serra también presentó dos denuncias formales ante la Concejalía de Urbanismo. La primera, en enero de este año, señalaba la instalación ilegal de la puerta y su impacto en el acceso a las calas. La segunda denuncia, presentada en agosto, volvió a exponer el problema, indicando que, a pesar de las intervenciones policiales previas, el portón había sido cerrado nuevamente por el propietario. La segunda denuncia también incluyó detalles precisos de la ubicación del portón y reiteró la presunta responsabilidad del propietario de la vivienda en la calle Catamarán número 7.

Una situación que continúa sin solución y que llevó a este alicantino a realizar el vídeo que se ha vuelto viral. Juan Pablo Serra expresó su frustración ante la inacción de las autoridades: “Decidí hacer el video porque veía que desde la administración pública, desde urbanismo y la policía local, no estaban haciendo nada. La policía local una vez me acompañó a ver la puerta y me confirmó que eso era terreno público; hablaron con el dueño de la casa, le dijeron de abrir la puerta y el particular la abrió. Pero la policía no ordenó la retirada del portón, y una semana después lo volvió a cerrar”. Serra añade que, aunque no conoce personalmente la identidad del particular que instaló la puerta, la morfología de la calle lleva a pensar que "la única persona que ha podido privatizar el acceso a la playa es la que reside al lado de la puerta".

