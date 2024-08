La ola de calor: una amenaza para las personas sin techo en Alicante

El implacable sol del verano ha convertido las calles de Alicante en un horno a cielo abierto, y quienes más sufren esta realidad son las personas sin hogar. En medio de una ola de calor que ha batido récords, Cruz Roja ha intensificado sus esfuerzos para mitigar los riesgos asociados al calor extremo. Y es que el intenso calor de las últimas semanas pone en riesgo de forma grave la salud de las personas que viven en la calle y por ello se hace más relevante ofrecer recomendaciones para evitar golpes de calor y, si es necesario, dirigir a estas personas a los recursos sanitarios o asistenciales correspondientes.

Desde la primera semana de julio, Cruz Roja ha desplegado un dispositivo de emergencia que ha atendido a 117 personas sin hogar, distribuyendo más de 400 kits para ayudarles a sobrellevar las altas temperaturas. Estos kits incluyen elementos básicos pero vitales: botellas de agua, bebidas isotónicas, termos isotérmicos, cremas solares, gorras, y repelentes de insectos, tanto en spray como en pulseras de citronela.

Luisa Martín, trabajadora social de Cruz Roja, explicó la importancia que tiene este servicio para los usuarios que se encuentran en situación de calle. "Durante todo el verano, desde el Centro de Intervención de Baja Exigencia (CIBE), hemos estado entregando botellas de agua y explicando qué hacer durante la ola de calor a las personas que pasan todo el día en la calle. Ahora salimos todos los días, mañana y noche, para repartir el kit específico y explicar cómo deben actuar para evitar el golpe de calor, tanto para ellos como para las mascotas que tienen", afirmó Martín.

Así, la Unidad Móvil de Emergencia Social que recorre las calles de Alicante de lunes a sábado, lleva la asistencia directa a personas sin hogar que viven en espacios públicos, tiendas de campaña o chabolas. Tania Sanchís, trabajadora social de esta unidad, explicó que "en la ola de calor, mantenemos todas las salidas y aumentamos las entregas para prevenir el calor. Hacemos entrega de gorras, más agua, bebidas isotónicas e informamos sobre consejos porque son personas que pasan la mayor parte de su tiempo en la calle. Les recomendamos que se mantengan en las zonas centrales a la sombra o que reduzcan su tiempo de estancia en la calle durante las horas de máximo calor".

Una demanda particular de los usuarios ha sido la inclusión de repelente para mosquitos en los kits. "La petición que hicimos sobre el tema de los mosquitos vino de los mismos usuarios, ya que en verano aumentan las picaduras, lo que a menudo causa heridas. Pensamos que era una demanda que tenía sentido", comentó Sanchís.

La falta de espacios climatizados en la ciudad es una preocupación creciente para los trabajadores de Cruz Roja. "España es el segundo país donde más muertes por calor ha habido, y eso ocurre cuando no tienes espacios climatizados disponibles", señaló Martín. "No solo para las personas sin hogar, sino para todos los ciudadanos. Necesitamos espacios seguros donde la gente pueda tomar un respiro, con agua fresca o algún botón de emergencia para que puedan ser atendidos si se sienten mal", indicó la trabajadora social.

Usuarios

Juanjo, una de las personas que ha recibido el apoyo de Cruz Roja, destacó la importancia de tener disponibles estos recursos. "Esto es fundamental, porque si no fuera por estas cosas, ¿dónde podríamos coger agua fría? Vas por la calle buscándote la vida, y al final el agua fresca me viene bien también porque yo soy diabético, puedo llevar mi medicación por Alicante. Y más cuando una persona anda 8 o 9 horas al día, la crema solar también es esencial; todos los días, antes de salir, me la echo", destacó el usuario.

La sensación de agobio por el calor es palpable entre quienes viven en la calle. "El calor se vive muy mal, estamos muy agobiados, y ya desde primera hora de la mañana estamos en la calle. A las 10 ya no sabemos dónde estamos. Menos mal que está este espacio de Cruz Roja abierto y que por lo menos nos dan algo fresquito. Es que si no, ¿dónde vamos? No hay nada en Alicante donde podamos ir, es lo único que está abierto ahora. Nos ayuda y nos da un respiro", añadió Juanjo.

