Tres días de demora media para cita con el médico en la costa y doce en el interior

Pedir cita en agosto para una visita con el médico de cabecera no está siendo tan imposible como otros veranos, al menos en las zonas turísticas de la provincia de Alicante.

La media para conseguir un hueco en las agendas está en 3,5 días en los centros de salud de costa y en doce en el interior, según estimaciones de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que no obstante advierte que estos tiempos se consiguen a base de sobrecargar a los facultativos de turno con los pacientes de los que están de vacaciones con más de 50 personas atendidas al día

Hay excepciones pero lo cierto es que pacientes del centro de salud del Cabo de la Huerta, en Alicante, esta mañana de martes tenían cita presencial disponible con su médico si lo necesitan, tal y como ha podido certificar este diario, en unas instalaciones en las que otros veranos había colas en la calle.

Por las tardes

Este año la Conselleria de Sanidad ha decidido apostar por reforzar los centros de salud de costa y en general de las zonas donde más se multiplica la población, con la apertura de muchos de ellos por las tardes. La propia normativa de Sanidad establece un máximo de 48 horas para conseguir cita en Atención Primaria que apenas se cumple.

Entrada al centro de salud del Cabo, en Alicante / Jose Navarro

En Benidorm, donde la población prácticamente se triplica en verano, hay algo más de demora. Las primeras citas disponibles con los facultativos del consultorio Tomás Ortuño, sito en el centro de la localidad, son para el día 22, es decir, nueve días. Es más tiempo pero por debajo de los 30 días de otras épocas del año en la provincia o de los 20 días de media ahora mismo en la provincia de Valencia.

Como ejemplo de zona de interior, en Alcoy hay hueco en las agendas para el día 22 presencial en La Bassa y telefónica el 26.

Más demora en las capitales

En algunos centros de salud de Alicante ciudad sí hay que esperar algo más. Dieciséis días en el centro de salud de la plaza de América, quince en San Blas, como en Benalúa pero solo cuatro días para algunos médicos del ambulatorio de la calle Gerona.

Porque no es oro todo lo que reluce. "Hay que reflejar no solo el tiempo de espera de los pacientes. Obviamente en la mayoría de los centros de salud y consultorios no hay sustitutos (para las vacaciones de verano).Nos sustituimos entre nosotros mismos y los pacientes de cupos de los que no están se reparten entre los que están", señala la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar, Mari Ángeles Medina.

"Nos sustituimos entre nosotros mismos y los pacientes de cupos de los que no están se reparten entre los que están" Doctora Mari Ángeles Medina — Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Sobrecarga

Lo más preocupante, afirma la doctora ilicitana, es que la gente, además de esperar lo que le corresponda, ahora algo menos, "han de saber que seguimos atendiendo 50 pacientes al día. Nos preocupa la sobrecarga, la calidad asistencial, el estrés de los profesionales, porque a la gente se le busca cita pero las agendas se están estirando mucho y no podemos ofrecer calidad asistencial a los pacientes a los que no conocemos demasiado".

"Nos preocupa la sobrecarga, la calidad asistencial, el estrés de los profesionales, porque a la gente se le busca cita pero las agendas se están estirando mucho" Doctora Mari Ángeles Medina — Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria

Apunta la representante de la Atención Primaria que en verano se rompe uno de sus valores que es la "longitudinalidad", que consiste en que tener a un mismo médico de Familia "te genera bienestar, menos pruebas e incluso longevidad, eso está demostrado en artículos científicos. ¿Y qué pasa en verano? Que te ve cualquiera, si es sustituto como si es otro médico del equipo que tampoco conoce tu caso, y eso nos lleva a tener que ir más despacio, con pies de plomo con cada paciente que no conocemos. Son consultas más densas y de muchos pacientes. Se juntan las telefónicas con las presenciales y con las administrativas, y al final acabamos atendiendo 50 pacientes al día, aunque no sean todos presenciales, entre todos los motivos de consulta. De 40 no baja. Las personas deben saberlo ".

Responsabilidad

Así, también apela a la población a "relativizar los problemas de salud menores porque tenemos consultas por picaduras de mosquitos o roces de chanclas en el pie. Son motivos de consulta modernos y los pacientes también deberían responsabilizarse y consultar solo si lo precisan porque estamos restando calidad asistencial a quienes realmente lo necesitan. No solo son las demoras sino la cantidad de consultas forzadas que tneemos al día de personas que quieren ser vistas en el día por una poicadura de mosquito".

De ahí que los médicos apelen a la responsabilidad, la solidaridad y el bien común, "porque nmosotors solos no podemos y con las plantillas mermadas no damos abasto".

Plantillas ajustadas

La espera en algunos casos de más de 15 días no es nueva e incluso es superior en otros momentos del año porque las plantillas están muy ajustadas; es un problema estructural. Pero, en verano, lo están aún más por las vacaciones del personal.

Es cierto que el déficit de médicos de este verano, agravado por la imposibilidad de contratar a 606 residentes recién formados, está dificultando la asistencia médica.

Plan de verano

El plan de verano de Sanidad ha tenido que lidiar con esta falta de facultativos disponibles para su después que el Ministerio de Sanidad se negara a adelantar el final de la formación de los MIR. La finalizan en septiembre y están capacitados para atender de forma autónoma, aunque siempre con un adjunto responsable en el centro.

Ante esta perspectiva, Sanidad optó por abrir en toda la Comunidad cuatro consultorios auxiliares menos que en 2023 y reforzar 66 centros de salud con la contratación prevista de hasta 765 médicos. Aunque se desconoce qué porcentaje de estos se han conseguido cubrir; el año pasado no se superó el 30 %. Desde CC OO, Rosa Atienzar apunta a una «previsión de sustituciones muy escasa en general y prácticamente nula en Atención Primaria».

