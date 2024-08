Las algas se amontonan en la playa de la Almadraba de Alicante

Hasta arriba de algas. La playa de la Almadraba se ha convertido este verano en un foco de quejas y malestar para los vecinos y visitantes debido a la acumulación de algas que, durante las últimas semanas, ha tomado dimensiones considerables. Un fenómeno que aunque no es nuevo en esta playa sí preocupa cada año más a sus usuarios. Los vecinos han denunciado la presencia de un "olor insoportable" que invade el ambiente, así como el "ruido constante de camiones" que transitan por la costa para mover los montones de algas.

Andrés García, un vecino que frecuenta esta playa, expresó que "es una porquería, está todo sucio. Las algas acumuladas hace que todo huela mal y la arena no es arena, parece que estás pisando corcho o tierra volcánica. Todo un asco y encima el agua está caliente".

Por su parte, María José Escoda, otra vecina de la zona, señaló que la zona lleva mal desde hace semanas y que las algas "no deberían estar ahí, se ve bastante guarro y huele fatal, y para pasar por ahí, la verdad es que te pringas, deberían limpiar la playa todos los días y llevarse eso de ahí". María José también señaló que no cree que la situación mejore a corto plazo: "No creo que lo vayan a quitar, un día vienes y hay una montaña y otro día hay otra más grande".

Y es que los habituales de este arenal viven con escepticismo que las algas lleguen a retirarse en algún momento. "Las van moviendo y quitando, viene un camión una vez a la semana y las vuelve mover, unos días hay más y otros menos" comentó Miguel Ángel quien también sugirió que la causa del problema podría estar relacionada con la actividad de los barcos: "Los barcos mueven toda la posidonia y eso mueve las algas, y como no les dicen nada, pues ni falta que hace, pero no creemos que lo vayan a quitar, limpio no lo hemos visto nunca".

Aunque ya hay quien se resigna ante esta situación que califica como habitual. "Estas algas se las van trayendo y llevando, pero es lo normal todos los veranos. Nos gustaría más que no estuvieran, pero es lo de siempre. Peor está la playa de al lado, que esa sí que está en peores condiciones", destacó el bañista Arturo Ñíguez.

Sin embargo, no todos los vecinos comparten la misma perspectiva. María Ángeles de Castro, quien también frecuenta la playa, manifestó que la situación en la Almadraba no es tan grave en comparación con otras playas cercanas. "La arena de aquí al lado es la que está peor, pero aquí las algas tampoco molestan mucho porque esta playa está más limpia", afirmó de Castro.

El Ayuntamiento de Alicante reconoce que esta playa es el único lugar donde pueden depositar las algas para que escurran y puedan ser trasladadas al Centro de Tratamiento de Residuos (CETRA), una situación que ha generado una ola de inconformidad entre los usuarios habituales de la zona. Manuel Villar, vicealcalde de la ciudad, señaló que el tratamiento de las algas es un proceso complejo que no se puede evitar: "La recomendación del Instituto de Ecología Litoral es que el único sitio de litoral donde podemos dejarlas, porque pueden escurrirse y el agua vuelva al mar, ahora mismo no tenemos alternativa. Supone una molestia para los vecinos, pero están el tiempo imprescindible hasta que estén secas para llevárnoslas de ahí".

No obstante, los problemas de la playa de la Almadraba no se limitan únicamente a la acumulación de algas. El arenal también presenta otros desperfectos que afectan la experiencia de los bañistas, como lavapiés rotos y zonas del muro con piedras que se han desprendido. Una situación que ya no sorprende a los usuarios quienes denuncian la falta de mantenimiento que sufre al completo el arenal alicantino.

Suscríbete para seguir leyendo