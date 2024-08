Alicante, obligada a reportar al ministerio de Teresa Ribera sobre el retraso en la implementación de la ZBE

La presión para que Alicante implante su Zona de Bajas Emisiones alcanza un nuevo nivel. El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado un ultimátum a las ciudades que aún no han implementado sus Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y la localidad se encuentra ahora en el centro de este torbellino junto a más de 140 urbes de toda España que todavía no han puesto en marcha unas medidas que deben velan por mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Alicante recibió un requerimiento de información por parte del ministerio dirigido por Teresa Ribera en el que se exigía una explicación detallada sobre su retraso en cumplir con la Ley de Cambio Climático, como pudo confirmar este medio a través de fuentes municipales y del propio ministerio.

Esta normativa, que entró en vigor hace un año y medio, exige a las 151 ciudades españolas con más de 50.000 habitantes que dispongan de una ZBE. Estas zonas, situadas generalmente en los centros urbanos, tienen como objetivo restringir la circulación de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos. Sin embargo, hasta la fecha, solo 24 ciudades de toda España han puesto en marcha estas áreas, mientras que más de un centenar están en proceso de tramitación y 13 ni siquiera han iniciado los trámites necesarios, según datos oficiales del ministerio.

Alicante se encuentra en el grupo de municipios que aún no han logrado cumplir con esta exigencia. Ante esta situación, el departamento de Teresa Ribera envió requerimientos de información a 127 municipios y 11 islas que aún no han implementado sus ZBE. El Ayuntamiento de Alicante confirmó a este medio que recibió la comunicación oficial el pasado 1 de julio e indicaba que se respondería al ministerio "con esa misma información, ahora actualizada, sobre el grado progresivo de implantación de la ZBE y el cronograma de plazos para su puesta en servicio a partir del próximo 31 de diciembre", tal y como se hizo "cuando lo requirieron el MITMA y el Congreso", indicaron fuentes municipales.

El cumplimiento de la normativa no solo es una cuestión de adaptación a las exigencias medioambientales, sino que también podría llegar a tener implicaciones económicas para los municipios que no pongan en marcha las medidas oportunas. Así lo anunció el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por Óscar Puente, con un anuncio el pasado mes de julio en el que indicaba que a partir de 2025, los ayuntamientos que no tuvieran en vigor una ZBE no podrían acceder a las subvenciones estatales destinadas al transporte público. Esta medida buscaba incentivar a los municipios a acelerar la implantación de estas zonas, y afectaba tanto a los que solicitaban ayudas mediante convocatorias competitivas como a las Autoridades de Transporte que lo hacían a través de subvenciones nominativas.

En el caso de Alicante, el Gobierno central asume el 30% del coste de los autobuses municipales, lo que permite que todos los abonos de transporte, incluidos los dirigidos a turistas, tengan un descuento del 50%. Esta bonificación se complementa con un descuento de un 20% adicional que asume el Ayuntamiento. Sin embargo, la ciudad corre el riesgo de perder esta ayuda si no pone en marcha su ZBE antes de la fecha límite establecida.

Estado

La capital de la provincia ya ha necesitado varias prórrogas para la tramitación de su ZBE y la última de ellas expiraba en el mes de junio. Ahora, de acuerdo con los planes del gobierno local del PP, debería iniciarse la fase de pruebas, para que la ordenanza reguladora pudiera ver la luz antes de fin de año. Pese a ello, por el momento el Ayuntamiento no ha anunciado ninguna novedad al respecto.

La Zona de Bajas Emisiones de Alicante ha sido especialmente polémica en los últimos meses por el cambio de criterio del gobierno local del PP, que pasó de proponer limitaciones al tráfico y "listas negras" de vehículos a apostar por una normativa sin régimen sancionador de ningún tipo, tras acordarlo con Vox a cambio de aprobar los presupuestos municipales.

Esta decisión del ejecutivo popular fue duramente criticada por el ministro Óscar Puente. Más allá de su buena relación con el alcalde Luis Barcala, el titular de Transportes lamentó que el regidor había pasado de plantear "una gran iniciativa" que él mismo "ponía como ejemplo", a vaciarla de contenido y convertirla en una herramienta inútil, a juicio de Óscar Puente.

Pese a que, en la entrevista concedida a INFORMACIÓN, el alcalde reconoció que sería complicado cumplir con la fecha límite de fin de año, el anuncio del ministro sobre la retirada de varios millones de euros en ayudas para fomentar el transporte público en la ciudad no preocupa al gobierno local del Partido Popular. Según indicaba hace unas semanas, la concejala de Turismo y portavoz del gobierno municipal Ana Poquet, "el Ayuntamiento cumplirá con la normalidad de la legalidad de las Zonas de Bajas Emisiones. Lo que haya que hacer, no queda otra, cumpliremos todas las exigencias que se nos pongan por delante".

