El Consell desmiente al Ayuntamiento: el BIC no impide poner sombras en el ascensor del Castillo

Sombras sí. Y con anclajes también. Así, de forma rotunda, la Conselleria de Cultura confirma que no ve impedimentos para colocar sombras en la zona de espera para coger el ascensor al Castillo de Santa Bárbara por ser Bien de Interés Cultural (BIC). De esta forma, el argumento esgrimido el pasado martes por el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, para justificar que este año la zona de espera no cuente con las carpas que se dispusieron el pasado año para evitar las largas colas al sol, carecería de validez.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento la pasada semana para justificar la falta de colocación de sombrajes, como las cuatro carpas que se instalaron el pasado año 2023, se encontraba que la normativa relativa al BIC de la fortaleza impedía realizar anclajes al suelo de cualquier instalación en el suelo relacionado con la fortaleza alicantina o la instalación o que alguna lona o carpa cubra la vista de la fachada. "El año pasado se pusieron unas carpas y, como hemos visto que normativamente era imposible anclarlas al suelo estamos contemplando otro tipo de soluciones para esa zona", aseguró Manuel Villar al ser preguntado por la falta de sombras este año.

En palabras del vicealcalde, Manuel Villar: "al ser un BIC el castillo tenemos problemas porque no podemos hacer anclajes, ni siquiera en el suelo frente a la puerta del ascensor. Por ello se están valorando alternativas para esta situación, pero el hecho de que el castillo sea un Bien de Interés Cultural nos complica poder disponer de soluciones más sencillas, ya que nos encontramos con una serie de actuaciones que no podemos realizar", explicó Villar durante una comparecencia pública.

Sin embargo, los argumentos empleados por el portavoz municipal, según fuentes de la Conselleria de Cultura, no serían efectivos. Es más, desde la conselleria indican que la zona en la que se quiere colocar el sombraje, es decir, el espacio en el que se hace cola para acceder al ascensor que sube hasta el Castillo, no está incluido como parte del BIC, por lo que a este espacio no se le aplica la misma normativa que al propio BIC del Castillo de San Bárbara por lo que en la misma no solo se pueden ubicar carpas para dar sombra, sino que además se pueden realizar anclajes a los adoquines y tapar la vista a la fachada de la fortaleza "sin problemas".

Entre los argumentos de la Conselleria de Cultura para desmentir la afección de la colocación de sombraje en la zona de acceso al ascensor del castillo se encuentra, además, la proximidad de esta entrada con la calle de Jovellanos, las paradas de autobús o TRAM, la Biblioteca Azorín o la propia playa del Postiguet. En caso de estar incluido en el Bien de Interés Cultural el espacio en el que se hace cola para esperar al elevador, estos elementos no podrían ubicarse frente a él, ya que, según fuentes de la conselleria, estos mismos elementos afectarían en sí mismos al BIC.

Además, la propia Conselleria de Cultura ha confirmado a este medio de comunicación que el Ayuntamiento de Alicante no se habría puesto en contacto directamente con ellos ni con sus técnicos ni habría realizado ningún tipo de consulta por registro acerca de si la colocación de sombraje afectaba directamente o no al BIC del Castillo de Santa Bárbara.

Preguntados sobre este asunto, el Consistorio alicantino señaló que: "El Servicio de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante es el que comunica a Turismo que no se pueden anclar ni instalar en la vía pública elementos que afecten a los BIC. De modo que se siguen estudiando métodos alternativos para proporcionar sombra en el acceso al castillo."

De esta forma, los turistas que este verano lleguen a visitar la ciudad deberán esperar a que el Ayuntamiento de Alicante resuelva la fórmula para instalar una zona de sombra con la que queden resguardados en los momentos de máximo calor en los que se producen aglomeraciones de visitantes que quieren subir de una forma cómoda hasta la cima del castillo.

Renovación del ascensor

Además de la posible instalación de zonas de sombraje, el ascensor del Castillo de Santa Bárbara tiene pendiente una renovación definitiva que le permita operar sin sufrir averías como la que sufre durante estas semanas y que lo mantiene fuera de servicio. Este plan, que incluiría la renovación también del ascensor ubicado en la pasarela del Postiguet, es uno de los proyectos en los que se encuentra trabajando desde hace meses la concejalía de Infraestructuras, pero del que se desconocen avances.

La concejala de Infraestructuras, Cristina García, aseguró en una entrevista concedida a este medio que una de sus prioridades era "actuar" sobre estos dos ascensores. "Son infraestructuras que requieren de un aporte económico elevado y tienes que sopesar bien cómo lo haces y si se pueden solicitar fondos europeos", señaló García. Sobre si existen novedades al respecto de este proyecto, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, se ha mostrado cauto indicando que por el momento no tiene novedades al respecto de este proyecto aunque le constaría que se está trabajando en el mismo.

Suscríbete para seguir leyendo