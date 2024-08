Los ayuntamientos alicantinos registran la inversión más baja per cápita de la Comunidad Valenciana

La vertebración de las tres provincias es una de las máximas del territorio valenciano, pero a la hora de la verdad, ni ayuntamientos y ni diputaciones no terminan de cuadrar esa idea. El último informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales 2022 revela los estándares que soportan los habitantes de cada provincia y del documento se deriva que los residentes alicantinos registran la inversión y el gasto medio por habitante más bajo de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, ese menor riesgo los sitúa como los menos endeudados de los tres territorios.

Si bien las provincias tienen composiciones desiguales, de acuerdo al tamaño de sus ayuntamientos, el informe establece que mientras los presupuestos de los ayuntamientos alicantinos dejan un gasto medio de 1.088,2 euros por habitante; los de Valencia (1.118,8 euros) y Castellón (1.291,2 euros) son superiores. La media de la Comunidad se estableció, pues, en 2022 en 1.127 euros por habitante. En la inversión, la cosa no mejora.

Fuente: Sindicatura de Comptes / INFORMACIÓN

La información presupuestaria de Alicante marca 155,3 euros por habitante; mientras que la de Valencia es de 184,7 y la de Castellón sube a 205,5 euros. La media autonómica es de 176,1 euros por habitante.

En cualquier caso, los datos mejoran respecto a las cuentas de 2021 para las tres provincias. En el caso alicantino, el gasto ha crecido un 10,84 % y la inversión, un 38,78 %, lo que implica un mayor dinamismo por parte de los consistorios.

Deuda más baja

La contrapartida es positiva: el endeudamiento de los ayuntamientos alicantinos es el mejor al ser el más bajo de las tres provincias. Concretamente, frente a los 395,8 euros por habitante, un 9 % más que el ejercicio anterior; los valencianos se van hasta los 579,8 euros y los castellonenses se quedan en 431,9 euros.

El informe de fiscalización recoge hasta 22 indicadores económicos. Entre los que cabe destacar un comportamiento más eficiente en lo que respecta al pago a terceros. Los alicantinos son mejores pagadores, pues lo hacen en el periodo más corto: a los 15,6 días, una rebaja de un día y medio antes respecto a 2021.

Fuente: Sindicatura de Comptes. / INFORMACIÓN

A efectos de ejecución presupuestaria, el documento aporta detalles de los ingresos y gastos. En este último caso, se mide con qué rapidez y eficiencia se trasladan los proyectos a la realidad. Así este indicador ha sufrido un ligero retroceso pasando del 65,40 % en 2021 al 64,60 % en 2022. Los ayuntamientos alicantinos marcaron el peor dato de las tres provincias. Valencia se situó en el 68,70 % y los castellonenses en el 71,60 %. En este punto, es importante tener en cuenta el hecho de que nos encontramos en años no electorales, es decir, que no hay distorsiones en ese sentido.

La Sindicatura de Comptes realiza el mismo análisis sobre las diputaciones. Como en el anterior capítulo, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de las provincias. No obstante, el informe nos da una perspectiva de cómo las instituciones provinciales actúan. En la estadística, observamos que se repite el patrón de los ayuntamientos, es decir, que la Diputación alicantina es la que menos gasta y menos invierte per cápita de las tres y, en consecuencia, la que menos se endeuda.

También se copia el hecho de que las tres mejoran respecto a 2021. A título informativo, recordar que en ese momento, la presidencia de la Diputación la ostentaba el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la valenciana estaba en manos de los socialistas con Toni Gaspar al frente.

Los gastos por habitante son de 139,5 euros, un 7,6 % más que el ejercicio anterior en Alicante. En Valencia, la cifra es 229,5 euros per cápita y 313,5 en Castellón. Así la inversión baja hasta los 29,7 euros por habitante en la institución alicantina frente a los 36 euros de Valencia y 56 euros de Castellón. No obstante, el crecimiento en la provincia de Alicante subió 6 euros, es decir, casi un 25 % respecto a 2021.

Por el contrario, el endeudamiento se disparó en esos dos años, pues pasó de los 28,7 euros per cápita a los 50,5 euros en 2022. A pesar de la subida, el dato dentro de la legislatura de Mazón sigue siendo el más bajo de los tres territorios, ya que la Diputación de Valencia presenta 110,3 euros y la de Castellón, 81,6 euros.

En el ranking, la entidad local alicantina no logra desbancar a la castellonense como mejor pagadora que hace años presenta que paga al día a sus proveedores. De todas maneras, este indicador es especialmente bueno también en Alicante con 8,7 días y Valencia con 17,6 días. Todos por debajo del mes que marca la ley y con una media similar a los ayuntamientos.

El hándicap es la ejecución, una cuestión que, durante la legislatura, la oposición recriminó al dirigente popular. En este caso, el informe registra un 53 % del presupuesto de gasto, es decir, que uno de cada dos euros no llegaron a su destino. Este porcentaje fue malo porque supuso una caída de nueve puntos si lo comparamos con 2021. Respecto a las otras diputaciones, Alicante sale mal parada, pues Valencia registró un 64 % y Castellón un 86 %.

Menos transparentes

El documento de fiscalización también permite un repaso a la lista de ayuntamientos cumplidores con la transparencia de sus cuentas. El informe recoge que cada vez son menos incumplidores, aunque los hay; pero pone el foco en el preocupante dato de no cumplir los ciclos, lo que quiere decir, que no se aprueban los presupuestos en tiempo y forma. «La gran mayoría de las entidades locales no aprobaron su presupuesto dentro del plazo legal (69%), siendo relevante también la vulneración de los plazos de aprobación de la liquidación del presupuesto (28%) y de la cuenta general (32%)».

También preocupa el número de incidencias que presentaban las cuentas, las cuales «ha experimentado un incremento respecto al ejercicio anterior, al pasar de 2.769 en 2021 a 3.143 en 2022». En la provincia alicantina, no rindieron cuentas Benigembla, Ibi y Xixona.

Tampoco hicieron públicas sus cuentas entes privados obligados a presentar números en el portal de estatal. Se trata de la Associació «Col·lecció Art Segle XX» y diferentes comunidades de usuarios de vertidos como la de Algorfa-Benejúzar; Benidoleig, Sagra i Tormos; Alto Vinalopó o Dénia - El Verger. A lo que se suma las relacionadas con estaciones depuradoras en municipios como Callosa de Segura, Benissa-Senija, también Monforte del Cid, Rojales, Els Poblets-El Verger o Jacarilla-Bigastro. Más de una veintena.

Desde la Sindicatura de Comptes se recuerda y se reiteran estas peticiones cada año, pues en el caso de los ayuntamientos que no ejercen la transparencia y el cumplimiento de publicitar en qué han empleado el dinero público no podrán acceder a ayudas por parte de la Generalitat Valenciana. Esta sanción implica importantes pérdidas pecuniarias para las arcas públicas.

En el ejercicio 2022, han remitido la cuenta consolidada el 83,3% de las entidades que estaban obligadas a hacerlo. Este proceso se ha iniciado en este ejercicio con varias incidencias, «siendo las más significativas la falta de información sobre las entidades que integran la consolidación, el método de integración utilizado y los ajustes y eliminaciones realizados».

Suscríbete para seguir leyendo