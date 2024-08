Els Muñoz: La presó flotant del Rita Sister, una foguera incompresa i l’home que dissenyà l’Alacant moderna

El 1938, al Rita Sister, un vaixell soviètic en domini dels republicans que feia de presó a la costa valenciana, hi eren desenes de persones acusades de pertànyer al bàndol revoltat. Entre els presoners, els Muñoz, un pare i un fill de 18 anys, ambdós sense saber molt bé de què els culpaven. Allà també hi era el conegut metge Pedro Herrero, pres per la seua vinculació religiosa. Passaven els dies i el major dels Muñoz, que responia al nom de Francisco Muñoz Gosálbez, li diria al seu fill: “Saps què et dic? Que n’estic fart, empresonat pels meus, vaig a llançar-me al mar, si arribe a terra, bé; i si em disparen, s’haurà acabat tot”. Ho va fer, però el que no estava als seus plans era que el seu fill es llançaria darrere seu. Sabedor del perill, el pare tot seguit li comentaria: “Anem cap amunt”. A bord del Rita Sister el temps passava lentament, Muñoz Gosálbez, entre fam, por i resignació va demanar un tros de fusta i alguna cosa per a pintar. Ho va aconseguir tot. El resultat d’aquell passatemps llueix hui a una casa del carrer alacantí d’Alfons el Savi. “Eren les vistes que tenien des del vaixell”, conta Belén Muñoz Irles, la seua neta. No era un dibuix qualsevol, era un dibuix d’un pintor de renom.

Aquell home nascut el 1896 era Francisco Muñoz Gosálbez, fill del sabater Carmelo Muñoz Server (Alacant, 1871) i de Dolores Gosálbez Masiá (Alacant, 1887). Des de jovenet s’interessaria per la pintura, seria alumne de Lorenzo Pericás i als 20 anys ja tindria una acadèmia pròpia. Amic de Gastón Castelló, es convertiria en mestre de Pérez Gil i en un pintor reconegut a la ciutat. S’endinsaria també al món de les fogueres i faria un bon grapat de monuments, al voltant de la trentena. La seua obra es caracteritzaria per una factura senzilla però completada amb ninots de molta expressivitat. Per tant, aquell esbós sobre una fusta en mig del balanceig del Rita Sister era l’obra, una més, d’un mestre. Així li deien. En realitat ho era perquè bona part dels anys 30 se’ls va passar anant de poble en poble ensenyant a llegir, a escriure i a fer algun compte bàsic. Ho feia perquè estava convençut que si la gent sabia aquestes coses mínimes no l’enganyarien tant. Muñoz Gosálbez era republicà, estava afiliat a la CNT i sabia que la seua presència a la presó flotant de València no responia a qüestions polítiques. D’aquella estància al vaixell soviètic la família també conserva un altre record, una baralla de cartes que hi va fer amb cartó, on els colls no eren oros, copes i bastos, sinó míssils, flotadors i copes de llanda. Les espases s’hi mantenien. En eixa baralla Muñoz Gosálbez s’hi faria un autoretrat a la carta de la sota i la del cavall, al llom d’una granera. El rei, sense corona òbviament, era Azaña. Eixa odissea acabaria per al seu fill i per a ell amb un final feliç perquè la dona de Muñoz Gosálbez, Carmen Llorens Quiles, remouria cel i terra per traure’ls. Els motius de les detencions dels Muñoz encara estan envoltades de misteri.

En acabar la Guerra, a Muñoz Gosálbez li van encarregar fer l’únic monument de les Fogueres del 1939, organitzades a correcuita i únicament li van donar quinze dies per a fer-la. Tindria de títol La fuga i seria l’última per a ell. “No la van entendre ni els seus ni els altres”, recorda la seua neta. En la foguera eixia un ninot de Juan Negrín amb un maletí i es feia referència a cartilles de racionament, a l’exili... Els seus, republicans, criticaven que n’estava burlant-se i els altres no van comprendre que el primer monument de la Dictadura fora una figura d’un polític rival, tot i que el missatge fora de desencant. “Eixe era el seu sentiment, que els que manaven se n’havien marxat i ells quedaven ací”, diu la neta. Des d’aleshores deixaria la Festa i es guanyaria la vida fent cartells de pel·lícules per a cinemes com l’Ideal, el Monumental o l’Avenida. Passaria temporades a La Nucia, on tractaria de pal·liar unes malalties del seus fills i on també establiria relació amb el retor del poble. Fidel a les seus idees, li ajudaria a redecorar l’església (hui encara queden quadres d’ell), però prometria no entrar mai a missa.

Francisco i Carmela Muñoz Llorens amb sa mare i les seues parelles / INFORMACION

Amb la seua dona tindria dos fills. La filla, Carmela Muñoz Llorens, es casaria amb l’odontòleg Antonio Seva i tindrien a Mª Carmen Seva Muñoz, professora d’Història i clàssiques. D’eixa branca de l’arbre dels Muñoz son els Rodríguez Seva (l’odontòleg Pepe, la visitadora mèdica Carmen, Ángela, Toño...).

L’altre fill, el xic, era Francisco Muñoz Llorens, el jove que li acompanyava al Rita Sister. Aleshores, el 1938, era oient a la carrera d’Arquitectura perquè encara no tenia l’edat. De la facultat seria reclamat per anar a la Batalla de Belchite a dissenyar trinxeres. Seria empresonat pels dos bàndols. Reprendria la carrera ja a la dècada dels quaranta. Havia estat un xiquet feliç abans de la guerra, va nàixer al carrer Montengón, a la part vella, i va créixer al carrer de Pare Mariana. Com recordava ell mateix a un article per a la revista de les Fogueres de 2004, era la seua una família típica alacantina, que parlava valencià i que sopava al carrer amb els veïns la nit de Sant Joan “tonyina de sorra, tortilla de creïlles, conill en tomata, bacores i vi de la terreta” (sic). Eixe xiquet prompte es convertiria en un gran arquitecte (sempre duia un retolador a la butxaca) i en una persona reconeguda a Alacant. Faria carrera política: tinent d’alcalde, regidor i responsable amb Miguel López de que el passeig de l’Esplanada tinga hui eixes ones i colors. També seria president de l’Hèrcules els anys seixanta, l’arquitecte de l’estadi Rico Pérez i de la seua ampliació per al Mundial de futbol de 1982. No obstant això, l’empremta més forta la va deixar a l’urbanisme, per crear el pla urbanístic de l’actual Benidorm i també una sèrie d’edificis que canviarien el pas a una Alacant més moderna: el Riscal, el Maya, el Castilla, la Torre Provincial, la finca Adoc, la seu de la Cam d’Óscar Esplá... Un dels seus preferits, el primer balcó-terrassa de la ciutat, entre el carrer Tucumán i l’avinguda de l’estació.

L'arquitecte Muñoz Llorens, al seu despatx / INFORMACION

Muñoz Llorens, home bromista, estimat i recordat per la seua família, va tindre el seu despatx a l’Esplanada, on jugarien els seus fills per les vesprades amb retoladors i bolígrafs. Es va casar amb Lola Irles i van tindre quatre fills, els Muñoz Irles, que gaudirien del xalet Fa Cantó, a Vistahermosa. Paco, el major, estudià Belles Arts i va faltar el 2013. El seu fill, Paco Muñoz Torres, continuaria l’ofici familiar i a l’actualitat treballa al sector. La segona filla dels Muñoz Llorens fou Yolanda, les filles de la qual són Yolanda (biòloga) i Dolo López Muñoz (advocada), aquesta última ha heretat l’herculanisme familiar. La tercera filla, Mª Dolores, va tindre dos fills, els Candela Muñoz, advocats i cofundadors d’una de les tavernes més conegudes a l’Alacant actual, el Chico Calla. L’última dels Muñoz Llorens és Belén, també advocada; els seus fills son Nicolás i Miguel Sánchez Muñoz.

Muñoz Llorens, eix vertebrador de la família, va faltar el 2005. Hui els seus descendents el recorden a cada pas que fan per l’Alacant que un dia va començar a traçar amb un dels retoladors que sempre l’acompanyaven.