Un verano con escasez de medicinas para el páncreas, la otitis y el insomnio en Alicante

Dormir bien en verano es complicado por las altas temperaturas. Lo pasan peor quienes sufren ansiedad e insomnio, y más si escasean los medicamentos indicados para estos problemas como está ocurriendo en la provincia de Alicante.

El Stilnox es un hipnótico que pertenece a un grupo de fármacos conocidos como análogos a las benzodiacepinas. Se usa para el tratamiento a corto plazo del insomnio cuando causa ansiedad grave, y cuesta encontrarlo en las farmacias. También escasean, según la herramienta de búsqueda Luda, los antidiabéticos, los digestivos; los antibacterianos para uso sistémico tipo amoxicilina y los agentes para evitar trombos.

La lista se acorta

Aunque la Agencia Española del Medicamento está logrando reducir la lista de fármacos con problemas de suministro, ahora 800 frente al millar que llegaron a faltar, siguen existiendo problemas con las pastillas para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Para esta patología es difícil hallar en las boticas el medicamento Concerta.

Los antidiabéticos son ya un clásico entre los fármacos deficitarios desde que se comenzaron a recetar para adelgazar. No solo hay falta del famoso Ozempic, también de otros como Trulicity. «Los dos están dando muchas complicaciones este verano», señala un farmacéutico de Alicante, que precisa que «Ozempic de 0,5 es imposible encontrarlo y el de 1 escasea».

Páncreas

También encontrar Kreon, para el páncreas, está muy difícil es muchas presentaciones, señala. Son enzimas cuya actividad sobre las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas facilitan la digestión y favorecen la absorción de alimentos a personas cuyo organismo no es capaz de fabricar enzimas en cantidad suficiente.

También relacionado con el páncreas es insuficiente la disponibilidad de Baqsimi, que contiene un principio activo que se utiliza para tratar la hipoglucemia grave (azúcar muy bajo en sangre) en personas con diabetes.

En pleno verano son habituales las otitis, infecciones de oído a causa del baño en playas y piscinas muy frecuentes en niños. Otix es un tratamiento contra los gérmenes escaso en el formato de gotas en solución, frasco de 5 mililitros.

Con los antibacterianos de uso sistémico para tratar infecciones como la Amoxicilina se están dando problemas de suministro en al menos ocho preparados, tanto en cápsulas duras como en comprimidos o con ácido clavulánico para suspensión oral. En este caso la falta no es general ya que hay farmacias que tienen disponibilidad salvo de la preparación en 1 gramo.

Problemas estomacales

El verano es también época de infecciones intestinales y otros problemas estomacales. Entre los remedios que más se indican y que ahora mismo cuentan con menor disponibilidad se encuentran Mycostatin, un medicamento antifúngico que está indicado en el tratamiento de las infecciones orales e intestinales causadas por hongos Cándida.

Escasea también Pylera para tratarla infección por helicobacter pylori en pacientes con úlcera; así como Jorveza, que se utiliza en mayores de 18 años para la esofagitis eosinofílica, trastorno inflamatorio del esófago que causa problemas para tragar los alimentos.

Con los agentes antitrombóticos hay un conflicto judicial entre dos farmacéuticas. Solo se puede comercializar el Apixabán hasta el 31 de agosto, en que ya se puede volver al Eliquis pero el titular de la primera fórmula no tiene cantidad suficiente de suministro y el precio ha vuelto a subir de unos 40 euros a más de 80 por medicamento.

Herramientas de búsqueda

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Andrés García, afirma que hay iniciativas que están funcionando como Farmahelp, una herramienta digital y gratuita de la Organización Farmacéutica Colegial que permite al farmacéutico comunitario contactar con boticas de su entorno cuando un paciente necesite algún medicamento y no disponga del mismo; y otras similares particulares.

«Lo que no puedes conseguir es un medicamento que no está por muchas vueltas que le demos, si no hay, no lo hay" Andrés García — Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante

«Lo que no puedes conseguir es un medicamento que no está por muchas vueltas que le demos, si no hay, no hay. Está bien como última parte del eslabón lo que nosotros hacemos, pero hay que ir trabajando hacia arriba. Es un problema casi mundial y hay que conseguir que los fármacos lleguen. En muchos casos no están llegando y es un problema que crece. El tiempo va pasando desde que se paró el mundo (por la pandemia) y no se recupera. Puede ser un problema de precios y entonces ya no es rentable producirlos o traerlos a España o a Europa».

Los farmacéuticos analizan los problemas en el suministro en periodos mucho más cortos «para saber en cada momento cómo va evolucionando cada medicina e intentar anticiparnos».

Nuevo concierto

La entidad colegial negocia con Sanidad un nuevo concierto en el que ya aparece, como se venían demandando, un canal de comunicación directo con Atención Primaria.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Andrés García / Jose Navarro

«Son cosas que llevaban mucho tiempo paradas y el tema de la comunicación con el médico, que es parte de esa integración, es básico. Va a facilitar mucho la vida al paciente. El avance es tecnológico y se empieza a trabajar en ello».

El canal se abrirá al pasar la tarjeta sanitaria del paciente, con él delante, «y permitirá comunicar con el médico al autorizar el consentimiento para acceder a sus datos». La idea es que cuando se pasa la tarjeta en la farmacia se transmita al médico una parte de la información y del historial sin que el usuario tenga que acudir a por otra receta al centro de salud, dispensándole una alternativa.

Las boticas empiezan a sufrir déficit de profesionales No solo ocurre con médicos y enfermeros. Empiezan a faltar profesionales para las oficinas de farmacia en una provincia con 2.600 colegiados y alrededor de 800 boticas. El Colegio Profesional de Alicante muestra su preocupación ante la escasez de candidatos para sostener las plantillas. Son varias las causas y todas suman: un 15 % de boticarios ha optado por irse al extranjero; los hay que solo quieren trabajar media jornada para compaginarlo con estudios y otras tareas; y también son cada vez más numerosos los profesionales que prefieren el ámbito de la farmacia hospitalaria o bien la industria cosmética, «que ofrece mejores condiciones y capta gente», apunta el presidente de la entidad, Andrés García, que acaba de renovar en el cargo para otros 4 años de mandato. Otro de sus retos es lograr evitar nuevos cierres de farmacia rural en la provincia. Así, señala que la lucha está en mantener este servicio en zonas que ya se ven afectadas por el reto demográfico. «No es una cuestión de números, si es suficiente, es una cuestión de mantener en algunos sitios una farmacia que no es sostenible, que no es rentable solo con la población que hay». En el último año cerraron dos aunque después una reabrió como farmacia botiquín. Así, señala que están en riesgo de desaparecer otras diez o doce en la provincia, «y si sigue bajando la población en esos municipios pues llegará un momento en que no sean sostenibles». Por debajo de 200 habitantes es muy complicado «pero se va a luchar por ello porque la farmacia es de los últimos servicios que hay que mantener. La población en estos municipios es gente ya mayor con problemas de movilidad. Uno de los factores principales que tenemos que tener en cuenta en estos lugares es la salud. La farmacia además fija población. En el momento en que desaparece ya el municipio va en caída libre». Otro de sus objetivos es que las farmacias colaboren en cribados y vacunación para ampliar las coberturas como ya han ofrecido con anterioridad .

Suscríbete para seguir leyendo