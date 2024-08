La escasa lluvia deja paso a unas semanas más estables en la provincia de Alicante

La lluvia que cayó hace unos días de forma generalizada en la provincia de Alicante, cuantiosa de manera puntual pero escasa para el conjunto del año, dejará paso a unas semanas de tiempo más estable. Pero eso tendrá una cara negativa, teniendo en cuenta la poca agua que ha caído del cielo a lo largo de este 2024. Y es que no se espera que haya nuevas precipitaciones ni en lo que queda de agosto ni en las primeras jornadas de septiembre. O si acaso las hubiere, no serían significativas, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En un boletín emitido el pasado viernes 16 de agosto, y en el que avanza la predicción del tiempo hasta el próximo 8 de septiembre de una manera muy genérica y superficial -para un plazo tan amplio no se pueden hacer estimaciones más precisas-, el organismo corrobora que a lo largo de los próximos días se afianzará la estabilidad. No solo no se esperan a priori lluvias importantes en la provincia de Alicante ni en el resto de la Comunidad Valenciana, sino que las temperaturas también estarán ligeramente al alza. En principio parece que no se presentan nuevas olas de calor, pero los valores térmicos estarán ligeramente por encima del promedio habitual.

Un momento de la tormenta que cayó en Alcoy el pasado martes 13 de agosto, y que refrescó ligeramente el ambiente estival. / Juani Ruz

Así, las temperaturas en el territorio la demarcación alicantina serían aproximadamente 1 grado más altas de la media esta semana, y unos 2 grados tanto la próxima, la última de agosto, como la siguiente, la primera de septiembre. Esto quiere decir que no hará un calor especialmente excesivo ni insoportable para el grueso de la población -las personas vulnerables serán ya otra cosa-, y puede que las noches sean algo más llevaderas, pero en cualquier caso seguirá haciendo calor. Y muy importante, las reservas hídricas seguirán estando comprometidas al no recibir nuevos aportes de lluvia.

Las precipitaciones que cayeron la semana pasada, sobre todo el miércoles día 14, fueron importantes, pero el total de lluvia acumulada en lo que va de año es muy inferior a lo que se registraba el año pasado a estas alturas. Por ejemplo, en Cocentaina, donde llovió más en la provincia hace unos días, han caído 258,4 litros a lo largo del año, cuando entre enero y julio de 2023 se acumularon más de 400, según Avamet. Y esto se repite en todos y cada uno de los observatorios del territorio. Las tormentas de estos días han sido un alivio, pero el problema sería que se quedara en un episodio anecdótico.

El lunes 19 de agosto los termómetros llegarán hasta los 32ºC y se mantendrán así durante todo el día. Las mínimas serán de 24 grados.

El tiempo en Elche

Este lunes 19 de agosto los termómetros llegarán hasta los 33ºC de máxima a las 14.00 horas aunque durante toda la jornada estarán en torno a los 29ºC y la sensación térmica será más elevada a primera hora de la tarde. Las mínimas serán de 23 grados.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm durante las horas centrales de la jornada los termómetros llegarán a los 29ºC aunque la sensación térmica será algo superior. Cielos despejados durante todo el día. Las mínimas serán de 24 grados.

El tiempo en Elda

En Elda el cielo estará despejado durante todo el día y los termómetros llegarán a los 32ºC a mediodía y se mantendrán en estos valores durante casi toda la jornada. Las mínimas serán de 20 grados.

El tiempo en Torrevieja

Este municipio de la Vega Baja tendrá el cielo despejado todo el día y los valores serán de 30ºC durante todo el día. Las mínimas serán de 25 grados.

El tiempo en Orihuela

Los termómetros en Orihuela llegarán hoy a los 35ºC y así se mantendrán durante prácticamente todo el día aunque por la noche los termómetros bajarán considerablemente hasta quedarse por debajo de los 23ºC.

El tiempo en Villena

En Villena los termómetros podrían alcanzar los 33 grados. Las mínimas podrían llegar a los 17 grados.

El tiempo en Dénia

El norte de la provincia de Alicante experimentará durante la jornada de hoy temperaturas que en Dénia llegarán a los 31 grados.Las mínimas serán de 24.