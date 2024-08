Alicante devuelve 500.000 euros de ayudas al transporte público que no se han utilizado

Alicante devolverá al Ministerio de Hacienda más de medio millón de euros provenientes de una ayuda para bonificar el coste del transporte público en la ciudad. Un importe que el gobierno local justifica alegando que la subvención concedida era superior al coste que ha supuesto la medida, pero que la oposición tilda de «falta de planificación» por parte del ejecutivo popular.

En julio del 2022, el Ayuntamiento solicitó al Gobierno de España las citadas ayudas, enmarcadas dentro del plan europeo para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Tras ello, a la capital alicantina le fueron concedidos 1,14 millones de euros para bonificar el coste de los abonos de transporte público entre septiembre y diciembre del mismo año. En concreto, el Ayuntamiento aplicó la reducción del precio a las tarjetas para pensionistas, jóvenes, escolares y turistas, así como a los abonos de 10 viajes y de 30 días. Sin embargo, el coste de sufragar el descuento durante los meses que abarcaba la subvención apenas alcanzó el 50% del importe total concedido, unos 580.000 euros, por lo que el Ayuntamiento ha terminado aprobando la devolución de otros 561.000 euros.

Para el vicealcalde, Manuel Villar, el desajuste se debe a que el total concedido se estimó teniendo en cuenta los datos de viajeros del año 2019. Además, Villar ha señalado que al tratarse de una ayuda con un fin específico, no era posible destinar el importe sobrante a otro concepto, por lo que la única opción era que fuese devuelto.

Unas explicaciones que no convencen a la oposición de izquierdas, que critica la gestión del dinero público realizada por el gobierno del popular Luis Barcala en materia de ayudas públicas. Para la portavoz socialista, Ana Barceló, «es una muestra más de la falta de interés del alcalde en impulsar políticas útiles que favorezcan a la población alicantina». Barceló señala que el regidor «vuelve a demostrar que el transporte público no es una prioridad para él, ya que incluso ha dejado sin autobús gratuito a los jóvenes». La líder del PSOE considera además que Barcala «es un especialista en reclamar fondos a otras administraciones y, después, no sabe cómo utilizarlos en beneficio de todos».

En la misma línea se pronuncia Sara Llobell, concejala de Compromís: «Falta de previsión de los usuarios, no existe una definición del transporte ni se calcula la cantidad de bonos viaje. El desinterés del gobierno de Barcala por el transporte público llega al punto de devolver al Ministerio casi 600.000€. Con ese dinero se podría asumir el equivalente a 130.000 bonos de 10 viajes para jóvenes», remarca la edil valencianista. Llobell también remarca que el PP «no solo no renueva la subvención de los autobuses, sino que devuelve parte de la que ya tenía. Una mala gestión que nos perjudica a todas pero especialmente a la gente joven». Según la concejala de Compromís, todo ello se debe a que el ejecutivo municipal «no quiere transporte gratis para potenciar su uso», lo que «genera desigualdad entre barrios, ya que el TRAM sí es gratuito para jóvenes».

Al respecto, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ironiza con la gestión del gobierno local de las subvenciones públicas: «Hemos perdido la cuenta de la cantidad de dinero que el PP deja perder a cuenta de fondos públicos. Casi 600.000 euros que se tienen que devolver por no haber sido capaces de darles el uso correspondiente al no haber aplicado la totalidad de la subvención recibida a su fin previsto» ha apuntado.

Además, Copé también ha puesto el foco en que, al mismo tiempo, el equipo de gobierno ha dado marcha atrás en la gratuidad del abono juvenil gratuito. «Es una vergüenza y un disparate la incapacidad manifiesta de este gobierno municipal», ha zanjado el de EU-Podemos.