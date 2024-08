Más de cien comercios protestan por la suciedad en las calles de Alicante

Un centenar de establecimientos de los barrios de El Pla y Carolinas se han unido para protestar contra la suciedad que, según denuncian, existe en sus calles. Los vecinos, en colaboración con la Coordinadora Alicante Limpia, han iniciado una pegada de carteles bajo el lema "¡Barrio limpio ya!", que suma más de cien negocios adheridos por el momento.

La iniciativa, impulsada la pasada semana, advierte de que el vecindario "se ve en la necesidad de barrer y fregar los accesos a sus establecimientos y viviendas" con el objetivo de "paliar la suciedad de las calles en que se ubican". Por ello, reclaman la misma atención que otras zonas como el Centro Tradicional o Playa de San Juan ya que el resto de barrios "también tienen que soportar los impuestos correspondientes".

Mapa de los más de cien comercios que apoyan la protesta. / Google Maps

Aunque no solo comercios se han sumado a la reivindicación, también centros escolares. Tanto el Manjón Cervantes como el San José de Carolinas y el San Juan de la Cruz han respaldado la pegada de carteles con lemas como "Nuestro barrio, limpio" o "Mascotas sí, cacas no".

El Ayuntamiento pide civismo

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Limpieza, Manuel Villar, se ha mostrado favorable a "cualquier campaña que busque concienciar a la ciudadanía" aunque considera que "si hay basura fuera de los contenedores en un horario en el que no se puede tirar, no es culpa del Ayuntamiento".

El concejal popular insiste en que "no se han disminuido los servicios de limpieza, sino que se han aumentado" por lo que cree que "si hay basura por la calle no es porque no se haya recogido", sino porque se ha depositado fuera de horario. En este sentido, Villar considera crucial "que se conciencie a la gente de que hay que cumplir con las normas".

Para ello, el equipo de gobierno cree necesario intensificar el control sobre los infractores, sin embargo, Villar señala que "es complicado que alguien incumpla la ordenanza delante de un policía si este no puede ir vestido de paisano", lo que está suponiendo un problema a la hora de perseguir a los "incívicos".