Reabre el ascensor del castillo de Santa Bárbara de Alicante

Dos semanas después de la avería que obligó a clausurar el ascensor del castillo de Santa Bárbara, Alicante recupera el elevador al monumento más visitado de la ciudad. Así lo ha anunciado este jueves la cuenta oficial de promoción turística del baluarte en las redes sociales.

A principios del mes de agosto, una avería provocó el cierre de los elevadores durante el primer fin de semana, dejando a los turistas el autobús lanzadera como única opción para visitar Santa Bárbara.

Aunque no es la primera vez que ocurre. En los últimos meses, las averías que han obligado a paralizar temporalmente el funcionamiento de los ascensores se han venido sucediendo de forma intermitente. En esta ocasión, según informó el Ayuntamiento, el problema no estuvo relacionado con ninguna pienza de los ascensores, sino que se habría vertido "un exceso de agua en el foso" del ascensor como consecuencia de la "alta actividad de los dispositivos de aire acondicionado". Por este motivo, el ascensor "al detectar esa presencia de agua no completa el recorrido por seguridad".