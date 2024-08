Los Mira-Perceval: la Constitución de 1837, la Diputación y los Cien Mil Hijos de San Luis

En agosto de 1823 el militar Chapalangarra, heroico guerrillero contra los franceses en la Guerra de la Independencia, era destinado a Alicante para defenderla del absolutismo de los Cien Mil Hijos de San Luis, un ejército francés a las órdenes del duque de Angulema que ocupó España para que Fernando VII terminara con el Trienio Liberal. Alicante tardó, pero cayó, fue la última capital de provincia. Ante la defensa de Chapalangarra, el monarca se comunicó con él, pero la ciudad no capituló. Tras dos meses de resistencia, se firmó un acuerdo de rendición con la condición de que no hubiera represión contra los liberales. Chapalangarra, pese a todo, desconfió y pidió que los Cien Mil Hijos de San Luis no entraran a la ciudad hasta el 12 de noviembre. Antonio Mira-Perceval Muñoz, un abogado nacido en Aspe en 1789 que ejercía de diputado provincial, también desconfió.

Fernando VII, el peor monarca de nuestra historia, disolvió las Cortes, abolió la Constitución de 1812 y restableció la monarquía absoluta. Todas esas decisiones abrieron un periodo conocido como la Década Ominosa, que empujó a multitud de liberales al exilio. Uno de ellos fue Mira-Perceval, que escapó a tiempo de la represión. El 6 de noviembre de 1823, apenas una semana antes del regreso del absolutismo más rancio a la ciudad, el gobernador político y militar, Luis María Andriani Escoffet, le obtuvo un pasaporte para poder llegar a Marsella por mar. Allí se le asignó la residencia en Valençon, aunque poco después solicitó trasladarse a Montpellier. El motivo de su estancia en Francia, curarse de una enfermedad ocular. Aquello no coló, las investigaciones policiales cruzaron datos: era un fugado. Así lo reflejaba una de las actas del Cabildo de Aspe, de enero de 1823: «[…] Antonio Mira-Perceval y Muñoz se halla ausente sin saberse su paradero por haberse fugado para evitar su prisión acordada por desafecto al trono…».

Antonio Mira-Perceval Otero, trabajador del Ayuntamiento de Alicante, con su mujer Dorotea Almiñana. / INFORMACION

Pese a todo, en 1825 Mira-Perceval puede regresar con relativa normalidad, aunque no ejercerá papel en política hasta que en 1833 fallece Fernando VII. Entonces, la regente Mª Cristina de Borbón, declara una amnistía general y ya entra de nuevo en cargos públicos. Tras la reacción de Carlos VI, hermano del monarca fallecido, y ante la inminencia de la primera guerra carlista, se crea una nueva fuerza armada, la Milicia Urbana, y Antonio Mira-Perceval Muñoz sería su primer capitán y comandante en Aspe. Además, retomaría la poltrona de alcalde de dicho municipio y pasaría a la historia de España como firmante de la Constitución de 1837, junto a nombres tan reconocidos como el de Argüelles, siendo después senador. Se casó con Mª Teresa Puerto Puerto y falleció en 1850. El hijo de ambos, Antonio Mira-Perceval Puerto, nacido en 1813, también fue un reputado político liberal en la provincia, fue magistrado en Burgos, Zaragoza y A Coruña, primer edil de Aspe y también diputado provincial por Alicante. Se casó en segundas nupcias con Amalia Otero de Seijo, con quien tendría al hijo que perpetuaría la saga.

Antonio Mira-Perceval Pastor presidió la Diputación entre 1991 y 1995 y en la actualidad es el Síndic de Comptes

Antonio Mira-Perceval Otero, nacido en Alicante en 1868, también sería alcalde de Aspe y, a diferencia de su padre y abuelo, lo sería como político conservador. Afincado en la alicantina calle Velázquez, se saca el título de maestro en 1913 y luego trabajaría como delegado regio de primera enseñanza de Alicante. Durante los años veinte sería jefe de negociado de la Secretaría del Ayuntamiento de Alicante. Casado con Dorotea Almiñana Mauricio tendrían a Amalia, Piedad, Antonio y Gregorio. La descendencia de estos dos últimos continúa hoy en la ciudad.

Antonio Mira-Perceval Almiñana y su mujer, Adelina Javaloyes de Aynat, en los años veinte. / INFORMACION

Antonio Mira-Perceval Almiñana, nacido en 1894 y que con 24 años aprobaría una oposición de funcionario de Hacienda. Era republicano y militó en diversos partidos, en el estallido de la Guerra Civil trabajaba como secretario del Ayuntamiento de Castalla, donde hubo fuertes altercados tras el golpe de Estado. Una vez acabada la Guerra, fue detenido por esos incidentes y condenado a treinta años de reclusión mayor. Había sido concejal de Alicante en 1938 por la CNT y la sentencia le tachaba de «propagandista marxista». En 1944 obtuvo la libertad condicional y dos años después falleció. Se había casado en dos ocasiones, aunque su descendencia en la ciudad de Alicante continúa hoy de su matrimonio con Adelina Javaloyes de Aynat.

A esa unión pertenecen, entre otros muchos, Antonio Mira-Perceval Javaloyes (profesor de Educación Física en los Jesuitas), Enrique Mira-Perceval Javaloyes (con peso en la Cámara de Comercio), su hijo Luis Miguel Mira-Perceval Verdú (en la actualidad presidente de la Federación Valenciana de Tiro Olímpico), Enrique Mira-Perceval Verdú (fallecido en 2023, apasionado por la genealogía y responsable de este minucioso informe familiar), José Daniel Mira-Perceval Verdú (magistrado de la Audiencia)…

Los miembros más jóvenes de la saga brillan hoy en disciplinas diversas: María Perceval Graells es una reconocida pintora expresionista e Irlanda Mira-Perceval es campeona de España sub-23 de tiro

Gregorio, el otro de los hermanos Mira-Perceval Almiñana, trabajaría en la empresa de publicidad Febus y vivió en Ciudad Jardín junto a su mujer, Francisca Pastor Ortega. Tuvieron cuatro hijos: María y Francisca, que no tuvieron descendencia, y Antonio y Mª Teresa. Esta última, que es profesora titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UA, se casó con Juan Antonio Gisbert García, que fue presidente del Puerto y director general de la CAM. A esa familia pertenecen Juan Antonio y Ana Gisbert Mira-Perceval.

Antonio Mira-Perceval Pastor, nacido en 1955, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, aprobó la oposición de subinspector de Hacienda y llegó a ser presidente de la Diputación de Alicante entre 1991 y 1995 por el PSOE. En la actualidad es Síndic de Comptes. De su matrimonio con Antonia Graells Ferrer nacieron Antonio Mira-Perceval Graells, informático y concejal de Mutxamel entre 2015 y 2019, y María, licenciada en Bellas Artes.

La artista María Mira-Perceval Graells. / INFORMACION

Doscientos años después de la entrada de los Cien Mil Hijos de San Luis a Alicante, los Mira-Perceval siguen en la ciudad, han dejado la abogacía, pero no la política, aunque su camino se abre a otros registros. Ahora dos mujeres brillan en dos disciplinas diferentes: Irlanda Mira-Perceval Sabater es campeona de España sub-23 de tiro de aire comprimido y María Mira-Perceval Graells, que firma sin parte de su primer apellido –Perceval Graells- es una de las artistas más respetadas de la ciudad, con su expresionismo abstracto.