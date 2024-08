Las aerolíneas "low cost" protagonizan las quejas de los viajeros en Alicante

Las aerolíneas de bajo coste, principalmente Ryanair, acumulan la gran mayoría de las quejas que han presentado ante la Conselleria de Turismo durante este 2024 los viajeros del aeropuerto de Alicante - Elche. Solo la operadora irlandesa ya copa más de la mitad de las reclamaciones, al igual que ocurre en Valencia y Castellón, donde también se sitúa entre las más "conflictivas".

En concreto, según datos facilitados por el departamento que dirige Nuria Montes, los servicios territoriales de Consumo en Alicante han recibido un total de 41 reclamaciones entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2024, con 20 de ellas interpuestas este vernao. Del total, Ryanair es objeto de 22 quejas, mientras que 6 van dirigidas a Aena (las mismas que a Iberia) y cuatro son contra Vueling. La lista la cierran Norwegian, Volotea y Menzies Aviation, con un solo expediente cada una. Además, se han registrado 25 solicitudes de arbitraje en la Junta de Benidorm y, por el momento, ninguna en Alicante.

En cuanto a los motivos, la conselleria es competente para atender reclamaciones sobre equipajes, calidad del servicio, cobro de segunda maleta y equipaje de mano o pagos por la selección de asiento, entre otras cuestiones, mientras que las quejas por cancelaciones o retrasos (las más numerosas) deben dirigirse a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Aunque no es el aeropuerto de Alicante-Elche el único donde las aerolíneas de bajo coste concentran el grueso de las reclamaciones. En el de València (donde se han abierto 103 expedientes en el mismo periodo), Ryanair se sitúa igualmente al frente del listado, con 40; seguida de Vueling (13); y Volotea, con 8 reclamaciones. En Castellón, que solo ha recibido 5 quejas este año, se dividen entre Vueling (3) y Ryanair (2).

Equipaje de mano

El cobro por las maletas de cabina que algunas aerolíneas han comenzado a aplicar en todos sus vuelos ha generado un gran revuelo entre los viajeros que acostumbran a hacer uso de las operadoras de bajo coste.

Según recientes sentencias de diferentes tribunales nacionales y hasta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), las aerolíneas no pueden cobrar por el equipaje de mano, siempre que cuente con un peso y dimensiones razonables y no suponga un peligro para la seguridad. De hecho, el pasado año, el Ministerio de Consumo multó con 150 millones de euros a cuatro compañías "low cost" por dicha práctica.

Pese a ello, el cobro por maleta de mano no ha desaparecido. Jorge Domínguez, abogado, explica que "hasta que no haya una norma más clara y unificada en Europa, las compañías no dejarán de cobrar este servicio". Y es que, en muchas ocasiones, "aunque haya sentencias y sanciones en este sentido, a las aerolíneas les resulta más rentable arriesgarse a una reclamación porque realmente son muy pocos los pasajeros que están dispuestos a llegar a los tribunales por 50 o 60 euros".