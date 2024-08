Alicante se convierte en la tercera provincia más árida de la península

Alicante, cada vez más cerca del desierto. El considerable aumento de las zonas áridas en el sudeste nacional en los últimos 10 años ha provocado que Murcia y Alicante se sumen a Almería como las provincias con más superficie en constante proceso de desertificación. Estos son los datos que ha desgranado la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), dependiente del CSIC, en su estudio sobre la desertificación en España basándose en las cifras recopiladas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en los periodos 2000 - 2009 y 2010 - 2019.

Si a principio de los 2000 las zonas áridas del país se concentraban únicamente en 307 kilómetros cuadrados alrededor de Tabernas (Almería), a día de hoy ya se registran un total de 7.101 kilómetros cuadrados, afectando a superficie de Alicante, Murcia y Granada. La aridez ya se ha apoderado de 733 kilómetros cuadrados de terreno alicantino y el gran aumento en poco tiempo parece indicar que dicho fenómeno irá a más en el futuro más reciente, haciendo que el desierto esté cada vez más presente en la provincia. Por su parte, Murcia ya cuenta con 2.983 km2 y Granada se une al grupo con 55 km2 en esta condición.

Pero sabiendo esto, ¿cómo puede afectar la desertificación de una zona? Para poder evaluarlo, hay que entender esta desertificación como la degradación de la tierra, entre otras cosas, por la aridez y su consiguiente disminución en la capacidad de gestión de los recursos naturales. Esto no tiene por qué conllevar la generación de dunas tal y como las conocemos, al menos, por ahora. Por ello, al ser preguntado sobre esta cuestión, el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, advierte que "si lo que se pregunta es si Alicante se va a convertir en un desierto como el Sahara, hay que decir claramente que no".

El concepto de desertificación está asociado con un proceso de larga duración que significaría estar en continua sequía durante muchos años. "Cuando vemos que durante un año no llueve, la sensación de sequedad y la falta de vigor en la vegetación es importante, y eso provoca la sequía y la aridez que está padeciendo la provincia y que pensemos que se puede convertir en un desierto. Pero de momento eso no va a suceder", asegura Olcina.

Pérdida de cultivos de cereales en Alcoy debido a las altas temperaturas y a la escasez de agua / JUANI RUZ

"Llevamos un año hidrológico muy seco, con déficit por encima del 70% por término medio en la provincia, incluso con algunas comarcas como la Marina Alta con un déficit un poquito mayor. En ese sentido, para la agricultura es malo porque no dispone de agua para regar los cultivos, especialmente los de secano, que ya de por sí lo han pasado mal este año, puesto que no han tenido ni lluvias para poderse regar", añade.

El escenario del cambio climático plantea una evolución cada vez más creciente de la superficie árida alicantina. No obstante, la perdida de propiedades del suelo y la falta de humedad no son los únicos factores que producen la desertificación de un territorio. Esto es algo más complejo que no se representa únicamente con el aumento de las temperaturas. Según Olcina, "en el proceso entran muchos factores en juego tanto naturales como antrópicos. Por ejemplo, el proceso urbanizador que se vivió en los años del boom inmobiliario del 2000 al 2008 generó mucha desertificación porque conllevó la transformación de mucho suelo vegetal y rústico en suelo urbano".

El climatólogo explica que eso también se traduce en un proceso de desertificación "porque pierdes componente natural y vegetal del espacio geográfico". Por eso, aridez y desertificación no se tienen que entender como sinónimos sino como conceptos complementarios: la aridez es un concepto geo-físico que tiene que ver con el tipo de suelo, la sequedad y los procesos erosivos que puedan afectar al campo. Pero la desertificación tiene un componente más complejo que también incluye el factor humano.

Impacto

Los 733 kilómetros cuadrados de superficie árida que tiene actualmente Alicante suponen un contratiempo para los profesionales agrarios y para la población en general. La desertificación provoca la pérdida de biodiversidad, ya que los ecosistemas se ven alterados y muchas especies de flora y fauna no pueden adaptarse a las nuevas condiciones. Además, la degradación del suelo reduce su capacidad para retener agua, lo que afecta los ciclos hidrológicos y puede llevar a sequías más severas. En este sentido, la erosión del suelo también se intensifica, contribuyendo a la pérdida de nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas.

Un campo de almendros en la montaña alicantina / JUANI RUZ

Por tanto, esto supone un impacto económico importante en aquellas comunidades que dependen exclusivamente de la agricultura y la ganadería, siendo los sectores más afectados por la desertificación. La disminución de la productividad agrícola puede llevar a la inseguridad alimentaria, aumentando la pobreza y la migración forzada. Las economías locales sufren, ya que la reducción de la producción agrícola afecta los ingresos y el empleo. Además, los costos de restauración y rehabilitación de tierras degradadas pueden ser significativos.

El último impacto considerable es el social. Las comunidades que enfrentan la pérdida de tierras cultivables pueden experimentar conflictos por recursos escasos, lo que puede llevar a tensiones sociales que produzcan la migración hacia áreas urbanas o menos afectadas. Esto puede generar desafíos adicionales como la sobrepoblación de las ciudades receptoras o la despoblación de los pueblos.

Pérdida de suelo fértil

El constante incremento de las superficies áridas de la provincia supone un reto para la agricultura por la pérdida, entre otras cuestiones, de suelo fértil. "Los retos climáticos son la gran amenaza del sector", admite Jose Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, que advierte de complicaciones para el sector en corto plazo. Entre los motivos que refrendan su valoración, entiende que en un clima más cálido "aparecen nuevas plagas desconocidas hasta ahora" sobre las que el sector agrícola no ha conseguido generar "medios de lucha".

Una de las dificultades que plantea este cambio es la escasez hídrica. Según las cifra aportadas por la EEZA, 40.249 kilómetros cuadrados de superficie nacional han evolucionado, pasando de ser zonas húmedas o subhúmedas a ser catalogadas como semiáridas o áridas. "El clima es más árido, más cálido y con menos agua. En el regadío tenemos que regar más con menos agua disponible", alerta Andreu, lo que supone una carrera "por ser más eficientes y cultivar bajo situaciones de estrés hídrico continuo".

Viñedos afectados por la sequía en Teulada / información

Las dificultades por las que pasa la agricultura en estos momentos de adversidades medioambientales se puede ver con lo sucedido con el secano. "Pese a ser el tipo de agricultura medioambiental más sostenible, se muere por falta de lluvia con temperaturas más altas", asegura el presidente de la asociación agrícola, lo que significa que dicha práctica no puede seguir subsistiendo si no es con riegos de apoyo o de socorro. "En el fondo, esto no es otra cosa que un sistema de supervivencia y es una agricultura muy necesaria para el medio ambiente y las economías rurales más desfavorecidas", finaliza Andreu.

La agricultura de innovación en zonas áridas ya se está comenzando a estudiar en países de América Latina, donde más del 50% de la superficie terrestre combate actualmente el impacto de la desertificación. Por ello, han tenido que adoptar una nueva variedad de prácticas agrícolas para revertir la situación, conservando el agua, mejorando la salud de sus suelos y aumentando la resiliencia de sus sistemas de producción. Una de las prácticas consiste en un cambio en el sistema de cultivo, haciendo una transición hacia cultivos diversificados que favorezcan la fertilidad del suelo y aumenten la resistencia a las sequías. Se trata, pues, de un reemplazo de los extendidos monocultivos.

Pero este reto también genera la difícil tarea de conservar el agua y de mejorar la fertilidad del suelo, implementando el sistema de riego por goteo, cosechando el máximo agua de lluvia posible y aplicando abonos orgánicos que favorezcan la fertilidad del terreno. También se ha planteado la integración de árboles y arbustos, la llamada agroforestería, para aumentar la infiltración de agua y mejorar la cobertura vegetal en los sistemas agrícolas.

Proceso de adaptación

La sequía, la aridez y el cambio climático están modificando la forma de vida de muchas personas, especialmente de las que trabajan la tierra. Este escenario genera un proceso de incertidumbre en todos los sectores económicos que dependen del agua, especialmente la agricultura, que tiene que comenzar a mirar otros modelos y adaptarlos a su propia condición. "Adaptarse significa hacer un buen diagnóstico de la situación, ver qué cultivos en un escenario de cambio climático pueden ser más o menos rentables, invertir con ayudas de la administración en mejoras en sistemas de regadíos mucho más eficientes... Y la ingeniería agronómica también va a jugar un papel importante en el futuro experimentando con especies más resistentes a estas condiciones de subida de temperatura y poca precipitación", explica Olcina.

De hecho, según expertos en el tema, entre las cuestiones que provocan el considerable aumento de la desertificación, algo que se aprecia en primera persona en el sudeste peninsular, se encuentra el sobrepastoreo, la deforestación, las prácticas de agricultura no sostenible e incluso el uso inadecuado del suelo y del agua. Por ello, entienden que los agricultores son clave para este cometido. "La agricultura ha superado la fase de quejarse y ahora tiene que actuar. Se tienen que dejar aconsejar por la ciencia, que es muy importante para revertir esta situación", entiende el climatólogo.

