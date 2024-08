Las plazas de residente de matrona se reducirán un 52% en la provincia de Alicante en 2025

Un 52,6% menos de plazas de residentes de matrona en la provincia para 2025. La oferta publicada por el Ministerio de Sanidad golpeará drásticamente a los hospitales alicantinos al reducirse significativamente las plazas elegibles para la formación de Enfermería Obstétrico-Ginecológica al pasar de 19 plazas en la convocatoria de 2024 a 9 en la del próximo año, en total diez menos, todo ello en un contexto en el que el sector ha venido advirtiendo de que faltan 600 matronas en la provincia.

En la Comunidad Valenciana la reducción es de 15 plazas, al caer de 71 a 56, lo que ha desatado la preocupación en el ámbito de las matronas desde donde vaticinan que este recorte podría tener repercusiones a largo plazo en la disponibilidad de profesionales cualificados en la Comunidad, lo que podría afectar la atención obstétrica en varias áreas, especialmente en hospitales que han experimentado una disminución considerable en sus plazas disponibles.

Matrona con un recién nacido. / PEXELS

En concreto, en el Hospital General de Elche de un año a otro las plazas de residentes que se convocan son cinco menos (de 8 a 3); en el Hospital de Sant Joan hay tres menos (de 5 a 2); en el Hospital de la Vega Baja, una menos (de 3 a 2) y en el Hospital de la Marina Baixa también una menos (de 3 a 2),una notable bajada que se suma a las cinco menos que se ofertan en Hospital de la Fe de València (de 10 a 5).

La reducción del número de plazas para la formación de estas especialistas en el EIR ha desatado la disconformidad del Colegio de Enfermería de Alicante, desde donde su presidenta, Montserrat Angulo Perea, alerta de que la escasez de plazas y la falta de relevo generacional les está llevando «a una situación límite». Al mismo tiempo, reconoce que «no parece que vaya a ser fácil de solucionar, pero la realidad es que tenemos una evidente escasez para poder cumplir con todas las competencias que la especialidad nos capacita».

Medicina Familiar

El Ministerio de Sanidad ha adjudicado a la Comunidad Valenciana 1.115 plazas para la Formación Sanitaria Especializada de 2025. A nivel general son 16 más que en la anterior y en Medicina Familiar donde más se viene constatando el rotundo déficit de médicos, solo se gana una más, en total salen 233 plazas cuando el año pasado fueron 232.

Para la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria es «lamentable» que se congelen las plazas aunque, por otro lado, lo ven «comprensible» dada la situación «de infradotación de las unidades docentes y del cansancio de los tutores». El colectivo de sanitarios insiste en que no se pueden incrementar las plazas sin estructura técnica detrás y en que los residentes requieren una rigurosidad formativa y ésta no está garantizada tan solo convocando más plazas.

El Colegio de Médicos de Alicante insiste en que la capacidad que haya de tutores para formar a los médicos de familia es clave para ofertar más plazas de residentes, pero contar con estas figuras es ahora mismo un problema porque carecen de ventajas. La solución para la crisis que atraviesa la Atención Primaria, según esta entidad, es un pacto entre las Administraciones públicas para mejorar las condiciones laborales, al igual que una planificación de los médicos que necesitarán formarse en los próximos diez años.

En esto coincide el Sindicato Médico que comparte en que si no hay tutores disponibles no se puede ofertar más plazas y que el problema no está en que se formen más médicos de familia o menos, sino en que se queden en su puesto de trabajo y no se marchen a la privada, al extranjero o a otras especialidades. De ahí que también insistan en contar con estudios de los especialistas necesarios, pero sobre todo en equiparar las condiciones laborales a las de Europa, rebajar la presión asistencial, entre otras cuestiones.

Por su parte, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, recordó viene reclamando desde el principio de legislatura que el Ministerio de Sanidad debe adoptar medidas para paliar el déficit de profesionales que sufre todo el Sistema Nacional de Salud.

En el caso de las plazas MIR, el conseller ya ha demandado en diversas ocasiones que el Ministerio de Sanidad ha de flexibilizar los criterios de formación para adecuarlos a las necesidades actuales y dé respuesta a la falta de médicos y a las necesidades sanitarias de los ciudadanos.

«Los criterios son absolutamente rígidos y no favorecen en absoluto para paliar ese déficit del Sistema Nacional de Salud, que afecta a todas las comunidades autónomas. La conselleria está dispuesta y comprometida a formar más residentes pero esa flexibilización, por parte del Ministerio es imprescindible», destacaron desde el departamento autonómico, el cual reiteró que a todo esto se suma este año que el Ministerio no ha facilitado la contratación de los residentes que terminan en el mes de septiembre.

