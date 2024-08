Alicante se sumerge en la realidad virtual para combatir el cibercrimen

Realidad virtual y juegos interactivos para concienciar a la población de los riesgos de la navegación por internet. La plaza del Ayuntamiento de Alicante acoge esta semana una carpa del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que busca ayudar a tener una navegación más segura, libre de ciberataques y de estafas telemáticas. Se trata de una carpa itinerante que recorre todas las provincias españolas y que se marchará hasta Mallorca una vez que finalice el periplo en Alicante.

Los responsables de las actividades señalan a este diario que están dirigidas a públicos de todas las edades. Aunque depende de la franja de edad de los visitantes se presta más atención a unos aspectos que a otros. Entre los más jóvenes los temas que se tratan son los del acoso y los de la invasión de privacidad en las redes sociales. Los más mayores están más preocupados por cuestiones de ciberestafas. «Aunque a muchos se nos encienden todas las alarmas cuando recibimos un mensaje sobre un paquete que no estamos esperando, todavía son muchas las personas que siguen cayendo en este tipo de estafas. Sobre todo porque hay veces en las que los afectados estaban esperando un paquete de verdad», explica Mariano Ferrero, uno de los guías que atiende a las personas que acuden al recinto para buscar información.

El Incibe es una empresa pública española dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y que se encarga de dar asesoramiento en materia de seguridad informática a ciudadanos y empresas públicas y privadas. Normalmente recibe consultas telefónicas de personas que piensan que sus dispositivos han podido quedar infectados por un virus, o que han recibido un correo sospechoso con dudas sobre su veracidad. Esta vez han salido a la calle para dar respuestas a todos aquellos que tengan dudas sobre su configuración en internet y ayudarles a tener una navegación más segura.

Mediante un videojuego que pueden disfrutar incluso aquellos que jamás hayan tenido en su mano una consola, se les van dando pautas y nociones sobre cómo se crean contraseñas más seguras, cómo se debe reaccionar cuando se recibe un mensaje sospechoso o de qué manera se pueden configurar las redes sociales a fin de preservar la intimidad del usuario y evitar que algún dato no deseado acabe siendo de dominio público. Aunque la privacidad en redes es uno de los puntos que más preocupan a los más jóvenes, los responsables de la actividad señalan que es raro que alguno de los participantes les traslade allí mismo si sufren alguna situación de acoso. Es un tema al que son más reacios, pero no obstante se les dan indicaciones sobre cómo podrían denunciarlo de una manera más privada. En esta actividad, al menos equivocarse no tiene consecuencias. Algo muy distinto a lo que podría ocurrir si esa misma indiscreción se cometiera en la vida real, ya que es como dejar una puerta abierta para los hackers.

Los mayores, más prudentes

Ferrero indica que muchos de estos riesgos a los que se expone el internauta son conocidos por los usuarios que se acercan a la carpa en busca de información. «Saben que existen, pero tampoco tienen muy claro cómo evitarlos», explica. Otra cosa que se ha constatado en la experiencia diaria es que a veces la brecha digital, entre quiénes están familiarizados con las nuevas tecnologías y los que no, no siempre implica que los segundos vayan a ser presa de los hackers. «Los más jóvenes son más confiados y se pueden manejar mucho mejor, pero a veces tienen el problema de que se mueven a través de páginas no seguras. Algunas veces unas webs en las que el usuario más mayor no confiaría en hacer compras. Como son más desconfiados, eso les evita caer en algunos timos», recalcó.

Imagen de la simulación digital que ven los usuarios de la experiencia en realidad virtual. / José Navarro

La carpa está instalada desde este lunes y hasta el jueves en la plaza del Ayuntamiento. Durante los tres primeros días los horarios serán por la mañana de 10.00 a 14.30 y por las tardes de 17.00 a 20.30 horas. El jueves, que será el último día de esta experiencia, la carpa solo estará abierta por la mañana hasta las 14.30.

La experiencia cuenta con una primera parte donde se proyectan vídeos explicando cuáles son los principales riesgos en la navegación por internet. La segunda parte es mucho más lúdica y a través de gafas de realidad virtual pueden intervenir en una especie de videojuego donde deben proteger a una nave espacial los ciberataques de los hackers. Toda una ocasión para llevar a la práctica todos esos conceptos. En muchas ocasiones, tener formación en todos estos conceptos puede ayudar a caer en alguno de estos timos o ciberataques.

Cifras

Alicante es una de las provincias españolas con más posibilidades de sufrir ciberataques. Según los datos del último estudio del Incibe, la provincia es la cuarta del país donde mayor número de dispositivos vulnerables se han detectado (un total de 158.927). Por delante se encuentran Madrid, Barcelona y Valencia, con 862.772, 547.727 y 218.083, respectivamente. Los datos proceden del análisis de un total de cuatro millones de dispositivos en todo el país que tenían conexiones vulnerables y que podrían estar sometidos a algún software malicioso, estar mal configurados o estar expuestos en internet de forma no deseada. Esto convierte estos dispositivos en presas de los hackers y de sufrir algún tipo de robo en alguna intrusión.

Suscríbete para seguir leyendo