Punto final con más de un año de retraso a la nueva avenida de Jijona de Alicante

La obra que parecía nunca acabar llega a su fin. Los trabajos en la avenida de Jijona han concluido este mes de agosto, más de un año después de la fecha prevista inicialmente en la adjudicación del contrato. Una remodelación que ha estado marcada por las prórrogas y los contratiempos, entre ellos la tala de árboles y la aparición de amianto, y de la que ahora queda concretar la recepción oficial por parte del Ayuntamiento, además de materializar la última de las ampliaciones de plazo.

La actuación ha comprendido todo el eje conformado por las avenidas de Jijona y Maestro Alonso, entre la Plaza de Toros y el Hospital General. Un proyecto con el que se han renovado tanto las aceras como la calzada pero que, en sus inicios, se situó en el centro de la polémica por la desaparición del arbolado existente. En concreto, se arrancaron hasta 163 ejemplares adultos para, posteriormente, ser sustituidos por 200 unidades de «jabonero de la china» y cerca de 60 melias, la misma especie que fue retirada de la avenida de la Constitución.

Fibrocemento

Poco después, los vecinos de la zona criticaron que los trabajos se encontraban paralizados, con semanas en las que no se vio a un solo operario por la zona. Finalmente, tal y como avanzó este diario, el motivo de la «pausa» fue la aparición de amianto. Este imprevisto, que no estaba contemplado en el proyecto original, generó una discrepancia económica entre la mercantil a cargo de los trabajos y el Ayuntamiento de Alicante, quienes no consiguieron ponerse de acuerdo sobre el coste de la retirada de este peligroso material.

Tras varios meses de incógnita, en los que el gobierno local incluso barajó volver a sacar los trabajos a concurso, ambas partes alcanzaron un acuerdo económico para que Bertolín retomara los trabajos. Eso sí, el tiempo perdido ya impedía cumplir con el plazo inicial. Por ello, la compañía terminó solicitando diferentes prórrogas al ejecutivo municipal. La última de ellas concedía a la mercantil hasta el 31 de julio para concluir la reurbanización, un plazo que tampoco se cumplió.

Ahora, pocas semanas después, Bertolín parece haber puesto fin a la que durante los últimos dos años ha sido la obra interminable de Alicante. Tras el asfaltado de los tramos pendientes, la empresa ya ha retirado el vallado y a sus trabajadores. Ahora, resta aprobar definitivamente la última prórroga correspondiente a estos últimos días de trabajo, y que el Ayuntamiento reciba oficialmente la obra.