El Ayuntamiento de Alicante rechaza el disparo de una mascletà en la Rambla

Menos de 24 horas, es lo que ha durado el anuncio de que las mascletàs volverían (aunque fuese puntualmente) a la Rambla de Méndez Núñez. Este miércoles, la hoguera de la avenida anunció el espectáculo pirotécnico para el día 8 de septiembre, pero ahora el Ayuntamiento indica que no cuenta con autorización municipal y rechaza que se lleve a cabo.

El disparo prometía ser la vuelta de la pólvora a este icónico espacio de la ciudad, donde no se disparaba una mascletà desde que la Rambla albergase el concurso oficial de 1988. De hecho, según un comunicado enviado por la hoguera este mismo miércoles, "cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante". Sin embargo, la concejala de Infraestructuras, Cristina García, ha indicado pocas horas después que "carece de los informes favorables" y que, por lo tanto, "no se puede llevar a cabo". La edil del PP señala además que el espectáculo "conllevaría el cierre al tráfico y a los comercios" no solo de la avenida, sino de las calles perpendiculares a esta.

Un acto al que había confirmado su participación y respaldo la Federació de Fogueres. Según su presidente, David Olivares, estarían presentes la Bellea del Foc infantil, Martina Lloret, y sus damas de honor, aunque no podrían participar la Bellea del Foc adulta, Alba Muñoz, ni su corte, al encontrarse representando a la Fiesta fuera de Alicante.. Ahora, según el escrito difundido por el gobierno local, la mascletà tampoco contaría con "el visto bueno" del órgano gestor de la fiesta.

Sorpresa

La noticia ha sido un jarro de agua fría para la comisión, que no solo había enviado un comunicado a los medios para difundir su celebración, sino que también había hecho un llamamiento al público a través de las redes sociales.

Cartel anunciador de la mascletà, difundido por la hoguera Rambla de Méndez Núñez. / INFORMACIÓN

El disparo estaba previsto previsto para el próximo 8 de septiembre, a las 14:00 horas y correría a cargo de la pirotecnia Hermanos Sirvent. Además, iba a estar precedido de un almuerzo popular a partir de las 10:30.