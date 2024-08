Alicante salta de Hogueras a Navidad

Dos meses después de las Hogueras 2024, hay quien ya sueña con las del próximo año y quien todavía sigue viendo la fiesta por la calle... Literalmente. Pese a que el alumbrado instalado el pasado mes de junio hace semanas que desapareció del callejero alicantino, multitud de postes y de cableado aún «sobreviven» a la Cremà en la vía pública.

Una serie de elementos que, principalmente, se encuentran en lugares del centro de la ciudad: desde el Mercado Central a la plaza de la Montañeta, pasando por el cruce entre la avenida de Alfonso el Sabio y la plaza de los Luceros.

Cableado para la instalación de alumbrado en la avenida de Alfonso el Sabio. / Pilar Cortés

Según el Ayuntamiento, en algunos casos se trata de instalaciones privadas que se llevaron a cabo por parte de las distintas comisiones durante las Hogueras y que deberían haber sido retiradas. Algo para lo que el gobierno local ya ha enviado un requerimiento a los responsables.

Aunque no es el único motivo: fuentes municipales aseguran que la empresa encargada del alumbrado navideño ya ha empezado a trabajar en las calles de Alicante. Aunque por el momento se trata de labores de preinstalación, para asegurarse de que todo está a punto de cara a la Navidad.

"Mi calle parece una barraca"

En cualquier caso, la presencia de estos elementos en la vía pública desde hace meses (y especialmente en el momento más turístico del año para la ciudad) sorprende a vecinos y a visitantes. «Es de una dejadez tremenda. Me encantan las fiestas, pero no que mi calle parezca una barraca la mitad del año», lamenta José Sanchís, vecino de la zona de Calvo Sotelo.

En la misma línea se pronuncia David Riquelme, quien vive fuera de Alicante desde hace varios años: «Vine a ver a mis padres en julio y les pregunté si es que iban a hacer algún concierto o algo, no caí en que podían ser de las Hogueras, pero la verdad es que no me gusta».