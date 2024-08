El SEP-CV denuncia falta de agentes para atender avisos en Alicante

El verano se ha convertido en una auténtica prueba de resiliencia para la Policía Local de Alicante. El sindicato mayoritario SEP-CV ha denunciado que la «desidia» del alcalde Luis Barcalaya ha alcanzado niveles peligrosos por lo que supone la falta de recursos tanto en lo que se refiere a vehículos como a personal.

«El momento más crítico está siendo los sábados por la tarde, cuando suelen entrar el mayor número de avisos», apuntan fuentes del SEP-CV. La traducción de esta deficiencia es que «no se llegan a cubrir avisos o que como ocurrió recientemente, la patrulla acudió 25 minutos más tarde y el chico con una pierna rota tuvo que esperar todo ese tiempo».

Los partes informáticos registran estas incidencias y, según el sindicato policial alicantino, ahí constan toda esta serie de incidencias. «Faltan cinco o seis patrullas, lo que indica una clara falta de previsión en un municipio como Alicante que, en verano, ve aumentada su población», añaden. «Estamos bajo mínimos».

Desde SEP-CV lamentan que se siga una política de «apariencia». «La seguridad de la ciudad no interesa», explican. «Si un ciudadano ve el organigrama verá que hay una unidad de vigilancia en el mar, otra para partidas rurales, otro de violencia de género, entre otras; pero la verdad es que están dotadas con una o dos personas», detallan. En este sentido, ponen como ejemplo la única unidad para todas las partidas rurales, pues no tiene sentido para una extensión tan grande y en puntos tan alejados de la localidad. La enumeración sigue y, ante todo, denuncian que la situación se ha trasladado tanto a la jefatura como al concejal Julio Calero. Sin embargo, destacan la pasividad del alcalde que «en seis años no nos ha recibido. Siempre ha delegado», critican.

Por escrito, el SEP-CV presentó alegaciones a los presupuestos municipales detallando la falta de recursos y las situaciones rocambolescas con las que se encuentran. «Este verano algunos han trabajado con chaleco antibalas y sin aire acondicionado en los coches. A 40 grados, con esta protección puesta es complicado patrullar».

Septiembre «calentito»

Desde el grupo municipal Compromís, su portavoz Rafa Mas, se ha sumado a las críticas y ha pedido que algún responsable asuma responsabilidades por la «nefasta gestión de la Policía local alicantina, especialmente los meses de verano». Mas ha puesto el ejemplo de que «más de la mitad de los coches de policía se encuentran en el taller».

El concejal considera que «el gobierno de Barcala está poniendo en peligro un servicio que es esencial, que sirve para garantizar la democracia y la libertad. Vamos a pedir explicaciones al concejal y al alcalde. Se espera un mes de septiembre calentito».