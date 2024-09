Imed alega contra la paralización de la obra ilegal del nuevo hospital en Vistahermosa Norte

Imed no dará su brazo a torcer fácilmente en el procedimiento por la construcción de su nuevo hospital privado. La compañía ha alegado contra los dos expedientes iniciados por el Ayuntamiento debido a las obras ilegales en el centro hospitalario privado que el grupo está llevando a cabo en Vistahermosa Norte.

A principios de agosto, el alcalde, Luis Barcala, anunció la apertura de dos procedimientos contra la empresa. Uno de "restauración de la legalidad", en el que se valora reclamar la demolición de las dos plantas que Imed ha construido por encima de lo permitido; y otro sancionador, por no ajustarse a la licencia.

Para alegar contra esta decisión, Imed contaba con un plazo máximo de diez días, que caducó a finales del mes pasado. Según ha podido saber este diario, la compañía ha presentado sus objeciones contra ambos expedientes, tanto el de regularización como el sancionador. Sin embargo, las mismas fuentes han rechazado facilitar información sobre el contenido o los criterios que la mercantil esgrime para oponerse a las posibles sanciones.

Por su parte, el Ayuntamiento también guarda silencio. Tras el fin del plazo para alegar, el vicealcalde, Manuel Villar, aseguró desconocer si la empresa había presentado o no algún documento al respecto. Eso sí, aclaró que no existe un plazo de respuesta para el Ayuntamiento, por lo que el siguiente paso no tendrá lugar hasta que los técnicos consideren oportuno resolver ambos trámites. En la misma línea, este diario se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del gobierno local en reiteradas ocasiones, sin obtener respuesta.

Demolición

Aunque el Ayuntamiento no ha concretado qué sanción podría imponerse a la empresa por construir dos plantas más de las permitidas por la licencia, la Ley de Ordenación del Territorio contempla que las consecuencias podrían consistir en acciones como la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente, la ejecución todas aquellas operaciones para devolver los terrenos a su estado anterior a la vulneración o una multa de hasta el 50% del valor de las obras emprendidas sin la correspondiente y necesaria licencia municipal.

Y es que, según un informe del Departamento Técnico de Control de Obras, fechado en el pasado mes de julio, «se ha producido un incremento de dos plantas respecto a la de la licencia otorgada y de una planta respecto a la máxima permitida por el planeamiento en vigor». Además, el documento técnico señala que «el incremento de dicho volumen produce igualmente un incremento de edificabilidad, excediendo de la máxima permitida por la normativa vigente», motivo por el que el Ayuntamiento decretó la paralización total de los trabajos durante el trámite de los distintos expedientes iniciados.

Todo este asunto está obligando a la compañía a posponer sus planes de apertura. De acuerdo con un comunicado difundido por Imed en febrero de 2023, con el comienzo de las obras, los planes del grupo pasaban por abrir el nuevo centro privado en el primer semestre de 2024. Una previsión que, posteriormente, se amplió hasta octubre del mismo año por cuestiones constructivas y que, según parece, todo indica que tampoco va a cumplirse.