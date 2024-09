La provincia lo fía todo a un otoño lluvioso tras un año hidrológico desastroso

La provincia lo fía todo a un otoño lluvioso. El año hidrológico se ha cerrado este pasado 31 de agosto con un déficit del 60%, que en la Marina Alta alcanza el 75%. Es decir ha llovido solo una cuarta parte de lo normal en esta comarca. Unas cifras desastrosas que han llevado a la adopción allí de restricciones, con el reparto de algunas localidades de garrafas de agua, y también de forma aislada en la Marina Baixa. Y de seguir estas cifras en el nuevo año hidrológico que ha arrancado este 1 de septiembre, los cortes se agravarán y extenderán a otros puntos, tanto para la agricultura como para el consumo humano.

Las previsiones para los próximos meses son contradictorias, por lo que no está claro si la sequía continuará en los términos catastróficos de los últimos meses. Mientras, los embalses se encuentran al 20% de su capacidad y cayendo. La provincia necesita precipitaciones en otoño como agua de mayo.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha señalado que tras un año hidrológico marcado por la sequía, "ahora hay que apostar todo al próximo otoño, para que se comporte como un otoño mediterráneo clásico, esto es, muy lluvioso". Si no es así, las restricciones al consumo humano se extenderán, sobre todo en la Marina Alta.

Y sobre si llegará esas lluvias, Olcina ha señalado que "los modelos de predicción estacional para el otoño de 2024 son contradictorios. Unos hablan de lluvia abundante en el litoral mediterráneo, otros mantienen las condiciones de sequía", por lo que la incertidumbre es máxima.

Sobre el ámbito de nuevas restricciones en caso de persistir la falta de lluvias, el también catedrático de Análisis Geográfico Regional ha señalado que "en principio la problemática está contenida en la Marina Alta y en municipios puntuales de la Marina Baixa. A corto plazo, es decir en otoño, no hay riesgo de que se extienda a más comarcas". Aunque eso sí, "si la situación se prolongará en el próximo año hidrológico, el problema se extendería sin duda, por la Montaña y el Vinalopó. Pero es mejor no lanzar mensajes catastrofistas" y confiar en que por fin llegue las lluvias.

Este último año hidrológico, que ha comprendido desde el 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, ha estado marcado por este desplome de las lluvias. Algo motivado sobre todo por la falta de temporales de levante. Ni uno ha habido en la provincia, siendo el motor principal para que haya precipitaciones abundantes.

El mar y el levante

Ahora, un mar Mediterráneo que roza los 30 grados, puede favorecer lluvias torrenciales, pero no necesariamente. El pasado año estaba en valores similares y no llegaron las ansiadas tormentas. Olcina ha recordado que "la temperatura del agua del mar es un factor complementario, importante, pero complementario. El año pasado el mar estuvo tan caliente como este y no se produjo situación de lluvias abundantes en otoño. Lo fundamental es que se produzca la situación atmosférica de gran inestabilidad (DANA) y que entren vientos del mar en superficie (levante). La temperatura del agua lo que favorece es que las lluvias puedan ser más abundantes y más intensas, porque genera nubes con mucha carga de energía y vapor de agua en su interior. Pero lo fundamental es la atmósfera. El agua del mar es factor secundario".

Pozos

Olcina ha recordado que las áreas más afectadas por la sequía, es decir la Marina Alta, "curiosamente son zonas lluviosas de la provincia, pero solo se alimentan de un recurso hídrico, el agua de pozos, por lo que son las que peor lo pasan en condiciones de intensa sequía".

Así, las que están interconectadas, como la Vega Baja, Baix Vinalopó, l'Alacantí o Marina Baixa, no tienen problema de abastecimiento. "Además las desaladoras impiden que eso ocurra. Donde no hay desaladoras o estas son de pequeña dimensión, surgen los problemas en situaciones de sequía intensa".

Benitatxell empieza a repartir garrafas de agua: Protección Civil y trabajadores municipales ayudan a las personas mayores / A.P.F.

Por ello advierte que "este hecho tiene que hacer cambiar la mentalidad del agua en la provincia. No podemos seguir dependiendo en exclusiva del agua de lluvia, ni la propia ni la que viene de fuera con trasvases. Porque las lluvias son cada vez más irregulares en su desarrollo. Si no se quiere entender esto, estamos condenados a vivir situaciones de desabastecimiento en agricultura y en abastecimiento urbano en las comarcas alicantinas que no tengan desaladoras aún o las tengan de pequeñas dimensiones".

Así, ha apuntado que "depuración y desalación son pieza esencial del futuro del agua en la provincia para evitar situaciones de desabastecimiento por sequía. No querer entender esto es someter a la agricultura y al turismo a la incertidumbre del pronóstico meteorológico".

Un consorcio de aguas para la Marina Alta

El director del Laboratorio de Climatología ha señalado que "el problema es que no se han hecho los deberes en la Marina Alta en los últimos 20 años. Desde la última gran sequía que padeció la provincia entre 1991 y 1995. Desde el mundo académico hemos señalado en muchas ocasiones que en la Marina Alta debería funcionar un consorcio de aguas, como el que se puso en marcha en la Marina Baixa, precisamente como lección aprendida tras la sequía de 1978".

"La Marina Alta tiene recursos de agua suficientes para atender sus demandas, en condiciones climáticas normales. Pero en situación de sequía, como la que se está registrando en la provincia desde el verano de 2023, se ha manifestado como no se puede seguir actuando en esa comarca de forma individual. Esto es, cada municipio gestiona el agua de forma autónoma. Y esto no puede tener buen resultado, como se está viendo", ha apuntado.

Por ello ha insistido en que "hay que constituir un consorcio que gestione todos los recursos disponibles en la comarca, que son aguas superficiales -pocas-, aguas subterráneas, aguas depuradas y aguas desaladas, y que estén interconectados para poder atender a todos los municipios. Para ello es necesario construir infraestructuras de conexión -tuberías, bombas de impulsión y depósitos de almacenamiento de gran capacidad-".

Litoral e interior

Por su parte, en los municipios litorales como Calp, Teulada-Moraira, Benitaxell, Xàbia y Dénia "debe incrementarse mucho más la capacidad de desalación. De alguna manera, los municipios litorales que incrementan su consumo en verano de forma notable, deberían abastecerse básicamente en verano con aguas desaladas y dejar las aguas subterráneas para el abastecimiento de los municipios de interior de la comarca. Así se evitarían situaciones como las que se están viviendo este año".

Reutilización

"Y la agricultura de la comarca debe utilizar en mayor cantidad las aguas depuradas y dejar una parte importante de los recursos procedentes de los pozos para el abastecimiento de las poblaciones, especialmente de los municipios interiores", ha añadido Olcina.

"Las sequías ponen de manifiesto la robustez o no de los sistemas de gestión del agua en un territorio. Y en el contexto de cambio climático, con precipitaciones más irregulares, no se puede seguir funcionando de forma individual. Todos los recursos de agua disponibles en una unidad de gasto, en este caso una comarca, deben estar disponibles para garantizar las demandas, primero urbanas y luego agrarias", ha recalcado.

Y es que "lo que no tiene sentido es que se den situaciones de escasez de agua urbana en la comarca más lluviosa de Alicante. Pero tal vez aquí radica el problema. Como hasta ahora las lluvias han sido generosas en la comarca, no ha habido preocupación por el tema del agua. Pero la situación está cambiando. El cambio climático en el Mediterráneo está causando una mayor irregularidad en las lluvias. Y áreas muy lluviosas pueden pasar muchos meses sin apenas lluvia, y luego paradójicamente producirse la tromba de agua que genera inundaciones y daños".

Deberes

"Por tanto, hay muchos deberes por hacer en la comarca en los próximos años, si se quiere garantizar la plena seguridad hídrica, que es un mandato al que obliga la Ley de Cambio Climático de 2021". Y ha remarcado que "el problema es que si este otoño hay gota fría y llueve con abundancia en la Marina Alta, nos olvidaremos del problema del agua durante años. Pero la realidad climática es tozuda y los períodos secos son cada vez más intensos y frecuentes".

Embalses

Los embalses de la provincia se encuentran al 20,95% de su capacidad y almacenan 66 hectómetros, según los datos de la última semana de agosto. La reserva de agua en la cuenca del Segura han vuelto a caer y ya se encuentra por debajo del 18% de su capacidad total, mientras que la del Júcar está al 42%.

Suscríbete para seguir leyendo