Compromís pide explicaciones sobre los recortes de profesorado y la cobertura de vacantes

El portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes, Gerard Fullana, ha valorado el inicio de curso para el profesorado valenciano y ha querido recordar que “el personal docente se incorpora, de forma generalizada, con menos compañeros y compañeras a sus claustros por dos razones: los recortes en profesorado y 1.500 vacantes que se tendrían que haber adjudicado a julio”.

Desde Compromís han registrado una batería de iniciativas instando a diferentes comparecencias en Las Cortes centradas en el inicio de curso en las escuelas y los institutos y en la decisión del Consell de "marginar" a la Universidad de Alicante respecto a la implantación de los estudios públicos de Medicina.

Desde Compromís se ha querido recordar también que “por mucho que el conseller mienta, el recorte de unidades educativas en las escuelas públicas, de profesorado en las EOI y los conservatorios y también que anulara el acuerdo de plantillas que preveía la incorporación de 2.000 docentes más para este curso lo dice todo”.

El portavoz de Educación de Compromís también ha hecho referencia a que “no sabemos si pasa el mismo en la concertada y se ha recortado personal, como no sabemos tampoco a estas alturas si han recortado en los centros concertados la barbaridad de unidades que han hecho con la escuela pública. Todavía no tenemos contestaciones al respeto sobre la información que pedimos hace meses a la Consellería desde Las Cortes”.

Escolares en un aula, en imagen de archivo / Antonio Amorós

Dos profesores por aula

“Lo que sí que sabemos de primera mano, por ejemplo, es lo que nos contestó el conseller Rovira respecto a la codocencia en los institutos, que la ha eliminado sin contener la respiración y sobre la cual dijo en sede parlamentaria: Lo que no vamos a hacer es a poner dos profesores en el aula, uno para dar clase y lo otro para que esté allí. Una muestra clara de los conocimientos que tiene el máximo responsable de Educación sobre lo que significa y los beneficios de la codocencia en los institutos”, ha aseverado Fullana.

La formación valencianista ha advertido de que hay otros aspectos relacionados con el profesorado que también preocupan en Compromís y "sobre los cuales, desde la Consellería se está evitando hablar, como son los Centros de Formación del Profesorado (CEFIRE), que también son fundamentales para acompañar al profesorado en su formación continuada y parece que también los están desmontando, o sea, que están diseñando un modelo de recorte de centros de formación del profesorado y de personal”, ha añadido el diputado de Compromís.

Sobre otros aspectos específicos que preocupan al profesorado y, especialmente a los equipos directivos de los centros, es el retraso en el pago de gastos de funcionamiento de los centros por parte de la Conselleria, “parece que la Consellería no está en el día para facilitar fondos económicos en los centros públicos para pagar gastos básicos de luz, agua o climatización y estamos también pendientes de que el consejero Rovira nos aclare este tema”, ha concretado Gerard Fullana.